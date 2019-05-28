Eastern AA
All-state: Anna Toon, Great Falls; Rachel Porter, Great Falls; JJ Slater, Great Falls CMR; Jensen Keller, Billings Senior; Brittany Tierney, Butte; Taylor Huff, Butte; Sarah Conway, Great Falls; Cassidy Venner, Billings Senior; Ashlynne Copinga, Billings Skyview; Madi Moore, Great Falls CMR
All-conference
First team: Anna Toon, Great Falls; Rachel Porter, Great Falls; JJ Slater, Great Falls CMR; Jensen Keller, Billings Senior; Brittney Tierney, Butte; Taylor Huff, Butte; Sarah Conway, Great Falls; Cassidy Venner, Billings Senior; Ashlynne Copinga, Billings Skyview; Madi Moore, Great Falls CMR
Second team: Shea Earley, Billings Skyview; Lauren Gordon, Billings Senior; Decee Zent, Billings Senior; Hannah Hoffarth, Billings Skyview; Kylee Stoll, Great Falls; Jessie Ellis, Billings Skyview; Morgan Sunchild, Great Falls; Laurel Kilgore, Billings Senior; Allison Nyquist, Billings Senior; Madylynn Ray, Great Falls; Kenzi Koch, Billings West
Honorable mention: Kaylee Kannegiesser, Billings Skyview; McKenzie Mathews, Billings West; Brodie Lester, Butte; Ryan Palmer, Great Falls; Kiely Gunderson, Great Falls CMR; Jaida Ontiveras, Billings Senior
Eastern A
All-state: Demi Uffelman, Hardin; Raqi McAuliffe, Miles City; Kelly Feller, Hardin; Courtney Nagle, Glendive; Natalie Edgar, Hardin; Brooke Franklin, Sidney; Autumn Porter, Miles City
All-conference
First team: Demi Uffelman, Hardin; Raqi McAuliffe, Miles City; Kelly Feller, Hardin; Courtney Nagle, Glendive; Natalie Edgar, Hardin; Nicole Green, Hardin; Brooke Franklin, Sidney; Autumn Porter, Miles City; Sloan Blankenship, Hardin; Taryn Wommack, Laurel
Second team: Maddie Peters, Sidney; Amber Taylor, Miles City; Kayla Brown, Glendive, Lauren Beenken, Sidney; Josie Chapweske, Miles City; Ashley Clapp, Glendive; Riley Thiessen, Sidney; Zoe Thomoe, Laurel; Cora Wood, Hardin
Honorable mention: Taylor Feller, Laurel; Deyshia Goodwin, Laurel; Riley Chapman, Laurel; Bailey Chapman, Laurel; Lexie Stahlman, Laurel; Brayden Carpenter, Glendive
Southwestern A
All-state: Sophia Doyle, sr., Hamilton; Haley Kampka, sr., Stevensville; Cassidy Moen, sr., Frenchtown; Ashlynn Nixon, jr., Corvallis; Syd Paul, jr., Stevensville; Jorden Taggart, sr., Hamilton; Taylor Garren, sr., Frenchtown; Claire Bagnell, jr., Frenchtown; Mikayln Brickley, jr., Hamilton
All-conference
First team: Sophia Doyle, sr., Hamilton; Haley Kampka, sr., Stevensville; Cassidy Moen, sr., Frenchtown; Ashlynn Nixon, jr., Corvallis; Syd Paul, jr., Stevensville; Jorden Taggart, sr., Hamilton; Taylor Garren, sr., Frenchtown; Claire Bagnell, jr., Frenchtown; Mikayln Brickley, jr., Hamilton; Kylee Pittman, jr., Dillon
Second team: MiKaela Field, jr., Frenchtown; Ashlin Hiller, sr., Stevensville; Sofee Thatcher, fr., Butte Central; Dani Trangmoe, sr., Stevensville; Kaylee Berning, sr., Stevensville; Maria Hickey, jr., Corvallis; Abby Johnson, jr., Hamilton; Sami Knapp, so., Corvallis; Layne Bauer, jr., Frenchtown
Honorable mention: Zoe Doherty, jr., Butte Central; Emma Keeley, jr., Butte Central; Maggie Ringer, so., Hamilton; Maddie Sims, so., Stevensville; Hailey Arthur, sr., Frenchtown; Macee Greenwood, fr., Corvallis
Western B-C
All-state: Avory Escobar, Lincoln County; Shannon Byrne, Florence-Carlton; Azia Rain Umphrey, Mission-Arlee-Charlo; Kassidy Kenzie, Plains; McKenna Bessette, Loyola; Kayla Hickethier, Loyola; Erin Chapman, Anaconda; Kasidy Yeoman, Florence-Carlton; Danielle Zahn, Florence-Carlton; Sidney Jackson, Plains
All-conference
First team: Avory Escobar, Lincoln County; Shannon Byrne, Florence-Carlton; Azia Rain Umphrey, Mission-Arlee-Charlo; Kassidy Kenzie, Plains; McKenna Bessette, Loyola; Kayla Hickethier, Loyola; Erin Chapman, Anaconda; Kasidy Yeoman, Florence-Carlton; Tomi Brazill, Mission-Arlee-Charlo; Adele Didriksen, Manhattan; Carly Tipp, Loyola
Second team: Danielle Zahn, Florence-Carlton; Sidney Jackson, Plains; Emily Kinnaman, Florence-Carlton; Kenzie Angle, Plains; Rilee Gray, Deer Lodge; Ashley Gates, Anaconda; Frankie Smith, Mission-Arlee-Charlo; Katie Schmidt, Eureka; Meagan Elgas, Manhattan; Alyssa Lamb, Deer Lodge; Cammi Finley, Troy
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