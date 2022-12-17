Boxscores will be updated as we receive them.
BOYS
Class AA
Bozeman Gallatin 57, Kalispell Flathead 34
|Kalispell Flathead;;6;13;7;8;—;34
|Bozeman Gallatin;;19;15;7;16;—;57
KALISPELL FLATHEAD: Noah Cummings 15; Gabe Sims 6; Josh Eagleton 5; Michael Manning 4; Slate Burrington 2; Lyric Ersland 2.
BOZEMAN GALLATIN: Eli Hunter 14; Quinn Clark 11; Zad Rodarte 11; Jacob Sonju 6; Garrett Dahlke 5; Ryan Nansel 3; Logan Springer 3; Cash Jones 2.
GIRLS
Class AA
Helena Capital 47, Billings Skyview 39
|Billings Skyview;;14;10;7;8;—;39
|Helena Capital;;13;14;10;10;—;47
BILLINGS SKYVIEW: Breanna Williams 20; Angel Martin 8; Charlize Davis 5; Rae Smart 3; Taryn Salveson 3.
HELENA CAPITAL: Jada Clarkson 13; Gracie Mockel 10; Megan Swanson 9; Taylor Sayers 7; Kathryn Emmert 2; Anna Cockhill 2; Brooklyn Brisko 2; Kayla Almquist 2.
Helena 41, Billings Senior 36
|Billings Senior;;6;10;5;15;—;36
|Helena;;4;13;14;10;—;41
BILLINGS SENIOR: Lauren Cummings 15; Kienna Gillespie 6; Kendra Lien 4; Viennah Meyer 3; Abby Thompson 3; Piper Jette 3; Octavia Meyer 2.
HELENA: Avery Kraft 11; Alex Bullock 9; Logan Todorovich 8; Maloree English 7; Madi Todorovich 2; Kylee Gardipee 2; McKenna Morris 2.
Bozeman Gallatin 40, Kalispell Flathead 34
|Bozeman Gallatin;;10;7;11;12;—;40
|Kalispell Flathead;;NA;NA;NA;NA;—;34
BOZEMAN GALLATIN: Jada Davis 20; Jaeli Jenkins 11; Aspen Evenson 8; Novelle McQuiston 1.
Class A
Hardin 54, Hamilton 46
|Hardin;;12;16;11;15;—;54
|Hamilton;;13;10;9;14;—;46
HARDIN: Aiyanna Big Man 18; Dierra Takes Enemy 15; Diamond Amyotte 6; Katerena Morrison 4; Karis Brightwings-Pease 4; Carlei Plainfeather 3; Starry Roundface 2; Alexis Morrison 1; Dallyn Lopez 1.
Frenchtown 61, Lockwood 29
|Lockwood;;14;5;7;3;—;29
|Frenchtown;;16;15;18;12;—;61
LOCKWOOD: Dani Jordan 11; Taysha Little 9; Gracie Kuntz 4; Lanee Casterline 4; Keeley Eleazer 1.
Class B
Bigfork 65, St. Ignatius 19
|St. Ignatius;;7;5;5;2;—;19
|Bigfork;;10;18;25;12;—;65
Class C
Reed Point-Rapelje 37, Park City 33
|Park City;;13;7;3;10;—;33
|Reed Point-Rapelje;;11;9;5;12;—;37
REED POINT-RAPELJE: Lily Herzog 12; Loli Jarrett 11; Rylie Tinsley 5; Violet Herzog 4; Kylee Bryant 3; Carlie Hertweck 2.
Savage 45, Wibaux 36
|Savage;;8;13;4;20;—;45
|Wibaux;;6;11;9;10;—;36
SAVAGE: Taylor Conradsen 18; Cambry Conradsen 9; Karley McPherson 9; Brooke Reuter 6; Teah Conradsen 3.
WIBAUX: Annika Lunde 11; Elorah Amsler 10; Abby Begger 4; Ashlynn Varner 3; Rylee Pederson 2.
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