Boxscores will be updated as we receive them.

BOYS

Class AA

Bozeman Gallatin 57, Kalispell Flathead 34

Kalispell Flathead;;6;13;7;8;—;34
Bozeman Gallatin;;19;15;7;16;—;57

KALISPELL FLATHEAD: Noah Cummings 15; Gabe Sims 6; Josh Eagleton 5; Michael Manning 4; Slate Burrington 2; Lyric Ersland 2.

BOZEMAN GALLATIN: Eli Hunter 14; Quinn Clark 11; Zad Rodarte 11; Jacob Sonju 6; Garrett Dahlke 5; Ryan Nansel 3; Logan Springer 3; Cash Jones 2.

GIRLS

Class AA

Helena Capital 47, Billings Skyview 39

Billings Skyview;;14;10;7;8;—;39
Helena Capital;;13;14;10;10;—;47

BILLINGS SKYVIEW: Breanna Williams 20; Angel Martin 8; Charlize Davis 5; Rae Smart 3; Taryn Salveson 3.

HELENA CAPITAL: Jada Clarkson 13; Gracie Mockel 10; Megan Swanson 9; Taylor Sayers 7; Kathryn Emmert 2; Anna Cockhill 2; Brooklyn Brisko 2; Kayla Almquist 2.

Helena 41, Billings Senior 36

Billings Senior;;6;10;5;15;—;36
Helena;;4;13;14;10;—;41

BILLINGS SENIOR: Lauren Cummings 15; Kienna Gillespie 6; Kendra Lien 4; Viennah Meyer 3; Abby Thompson 3; Piper Jette 3; Octavia Meyer 2.

HELENA: Avery Kraft 11; Alex Bullock 9; Logan Todorovich 8; Maloree English 7; Madi Todorovich 2; Kylee Gardipee 2; McKenna Morris 2.

Bozeman Gallatin 40, Kalispell Flathead 34

Bozeman Gallatin;;10;7;11;12;—;40
Kalispell Flathead;;NA;NA;NA;NA;—;34

BOZEMAN GALLATIN: Jada Davis 20; Jaeli Jenkins 11; Aspen Evenson 8; Novelle McQuiston 1.

Class A

Hardin 54, Hamilton 46

Hardin;;12;16;11;15;—;54
Hamilton;;13;10;9;14;—;46

HARDIN: Aiyanna Big Man 18; Dierra Takes Enemy 15; Diamond Amyotte 6; Katerena Morrison 4; Karis Brightwings-Pease 4; Carlei Plainfeather 3; Starry Roundface 2; Alexis Morrison 1; Dallyn Lopez 1.

Frenchtown 61, Lockwood 29

Lockwood;;14;5;7;3;—;29
Frenchtown;;16;15;18;12;—;61

LOCKWOOD: Dani Jordan 11; Taysha Little 9; Gracie Kuntz 4; Lanee Casterline 4; Keeley Eleazer 1.

Class B

Bigfork 65, St. Ignatius 19

St. Ignatius;;7;5;5;2;—;19
Bigfork;;10;18;25;12;—;65

Class C

Reed Point-Rapelje 37, Park City 33

Park City;;13;7;3;10;—;33
Reed Point-Rapelje;;11;9;5;12;—;37

REED POINT-RAPELJE: Lily Herzog 12; Loli Jarrett 11; Rylie Tinsley 5; Violet Herzog 4; Kylee Bryant 3; Carlie Hertweck 2.

Savage 45, Wibaux 36

Savage;;8;13;4;20;—;45
Wibaux;;6;11;9;10;—;36

SAVAGE: Taylor Conradsen 18; Cambry Conradsen 9; Karley McPherson 9; Brooke Reuter 6; Teah Conradsen 3.

WIBAUX: Annika Lunde 11; Elorah Amsler 10; Abby Begger 4; Ashlynn Varner 3; Rylee Pederson 2.

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