Laurel Opener
Laurel Sports Complex
Girls
100: 1, Dantic, Kaitlyn, Laurel, 13.33. 2, Eleazer, Keeley, Lockwood, 13.97. 3, Crouse, Elsie, Fergus, 14.06. 4, Grabowska, Leigha, Park City, 14.07. 4, Armstrong, Blythe, Fergus, 14.07. 6, Lisle, Koryanne, Fergus, 14.14.
200: 1, Dantic, Kaitlyn, Laurel, 27.53. 2, Aby, Alyse, Laurel, 28.09. 3, Grabowska, Leigha, Park City, 29.23. 4, Lorash, Amaya, Billings Cen, 29.49. 5, Lowe, Rian, Laurel, 29.55. 6, Hicks, Grace, Fergus, 29.91.
400: 1, Hope, Cecily, Billings Cen, 1:04.64. 2, Moccasin, Ellyse, Hardin, 1:05.44. 3, Lisle, Koryanne, Fergus, 1:06.40. 4, Kuntz, Gracie, Lockwood, 1:06.44. 5, Sogaard, Brynn, Billings Cen, 1:09.74. 6, Hassler, Kinsey, Lockwood, 1:10.09.
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800: 1, Cook, Carly, Laurel, 2:25.39. 2, Brightwings-Pease, Karis, Hardin, 2:30.56. 3, Erving, Madison, Laurel, 2:32.39. 4, Moccasin, Ellyse, Hardin, 2:33.48. 5, Real Bird, Zoey, Hardin, 2:33.57. 6, Jordan, Dani, Lockwood, 2:35.01.
1,600: 1, Brightwings-Pease, Karis, Hardin, 5:30.28. 2, Aragon, Mariah, Hardin, 5:31.19. 3, Real Bird, Zoey, Hardin, 5:49.89. 4, Whiteman Runs Him, Dayvany, Hardin, 6:11.47. 5, Brittain, Shayla, Billings Cen, 6:16.44. 6, Martin, Kate, Hobson-Moore, 6:19.70.
3,200: 1, Aragon, Mariah, Hardin, 11:52.07. 2, Nedens, Sophia, Hardin, 13:22.67. 3, House-Holder, Paige, Fergus, 14:06.47. 4, Wichman, Sydney, Fergus, 14:26.83. 5, Vaughn, Megan, Fergus, 14:52.06. 6, Naber, Alex, Fergus, 15:10.75.
100 hurdles: 1, Armstrong, Rylee, Fergus, 17.71. 2, Schiuchetti, Samantha, Fergus, 17.90. 3, Stergar, Annika, Billings Cen, 18.73. 4, Witt, Macy, Park City, 18.96. 5, Molnar, Claire, Laurel, 19.14. 6, Olson, Keira, Lockwood, 19.22.
300 hurdles: 1, Schiuchetti, Samantha, Fergus, 50.19. 2, Boehler, Darby, Laurel, 52.62. 3, Olson, Keira, Lockwood, 54.52. 4, Torske, MaKenna, Hardin, 54.77. 5, Spini, Sarah, Billings Cen, 57.68. 6, Podoll, Peyton, Billings Cen, 58.99.
400 relay: 1, Fergus 'A' (Lisle, Koryanne , Crouse, Elsie , Armstrong, Rylee , Armstrong, Blythe ), 51.80. 2, Laurel 'A' (Lowe, Rian , Aby, Alyse , Boehler, Darby , Dantic, Kaitlyn ), 52.30. 3, Fergus 'B' (Hicks, Grace , Rutten, Dani , Sura, Molly , Ackaret, Kealey ), 55.62. 4, Hardin 'A' (Strait, Victoria , Torske, MaKenna , Redding, Sailee , Brightwings-Pease, Karis ), 55.82. 5, Park City 'A' (Frank, Abby , Grabowska, Leigha , Witt, Macy , Stepper, Jordan ), 57.32. 6, Hardin 'B' (Ericksen, Isabella , Real Bird, Dixie , Medicine Horse, Jazmiria , Andres, Lola ), 59.49.
1,600 relay: 1, Hardin 'A' (Real Bird, Zoey , Strait, Victoria , Moccasin, Ellyse , Brightwings-Pease, Karis ), 4:27.66. 2, Fergus 'A' (Armstrong, Rylee , Lisle, Koryanne , Armstrong, Blythe , Schiuchetti, Samantha ), 4:30.46. 3, Lockwood 'A' 4:31.21. 4, Fergus 'B' (Hicks, Grace , House-Holder, Paige , Wichman, Sydney , Martin, Madison ), 5:22.04.
High jump: 1, Fike, Daeja, Laurel, J4-10. 2, McIntosh, Raley, Laurel, J4-08. 3, Lorash, Amaya, Billings Cen, J4-06. 4, Torske, MaKenna, Hardin, J4-06. 5, Casterline, Delanee, Lockwood, J4-04. 6, Witt, Macy, Park City, 4-02. 6, Eleazer, Keeley, Lockwood, 4-02. 6, Hassler, Ellie, Lockwood, 4-02.
Pole vault: 1, Hall, Allison, Lockwood, J7-06. 2, Sura, Molly, Fergus, J7-06. 3, Caswell, Alexa, Laurel, J7-06. 4, Martin, Madison, Fergus, J7-00. 5, Molnar, Claire, Laurel, J6-00.
Long jump: 1, Fike, Daeja, Laurel, 15-08. 2, Armstrong, Rylee, Fergus, 15-06. 3, Barnes, Emma, Laurel, 14-10. 4, Boehler, Darby, Laurel, 14-09. 5, Eleazer, Keeley, Lockwood, 14-08. 5, Erving, Madison, Laurel, 14-08.
Triple jump: 1, Wahl, Kendall, Billings Cen, 33-09. 2, Witt, Macy, Park City, 31-07.50. 3, Barnes, Emma, Laurel, 31-06. 4, Molnar, Claire, Laurel, 31-04.50. 5, Fike, Daeja, Laurel, 31-01.50. 6, Stergar, Annika, Billings Cen, 30-06.
Shot put: 1, Hillis, Maggie, Laurel, 35-07. 2, Ross, Aniya, Fergus, 34-07.50. 3, Krebs, Lauren, Hardin, 32-11.50. 4, Graves, Kaiya, Laurel, 32-05.50. 5, Lester, Clara, Laurel, 29-09. 6, Brand, Chelsie, Fergus, 29-07.50.
Discus: 1, Graves, Kaiya, Laurel, 115-09. 2, Linday, Brianna, Laurel, 104-06. 3, Whiteman Runs Him, Laci, Hardin, 103-09.50. 4, Haug, Savannah, Laurel, 99-11.50. 5, Ross, Aniya, Fergus, 98-08.50. 6, Three Irons, MakaLutaWin, Hardin, 96-04.50.
Javelin: 1, Fike, Daeja, Laurel, 141-02. 2, Linday, Brianna, Laurel, 120-00.50. 3, Frank, Abby, Park City, 108-09. 4, Burnham, Lexy, Fergus, 102-07.50. 5, Fox, Tanzy, Laurel, 98-02. 6, Graves, Kaiya, Laurel, 96-05.50.
Boys
100: 1, Schwend, Tanner, Laurel, 11.63. 2, McAllister, Cameron, Laurel, 11.65. 3, Boyd, Kade, Billings Cen, 11.71. 4, Crouse, Avery, Fergus, 12.01. 5, Wells, Miles, Hardin, 12.06. 6, Byrd, Dylan, Lockwood, 12.07.
200: 1, Boyd, Kade, Billings Cen, 23.30. 2, Schwend, Tanner, Laurel, 23.51. 3, McAllister, Cameron, Laurel, 23.73. 4, Byrd, Dylan, Lockwood, 23.99. 5, Wells, Miles, Hardin, 24.07. 6, Crouse, Avery, Fergus, 24.34.
400: 1, Appleton, Tristan, Lockwood, 53.73. 2, Tschacher, Wesley, Laurel, 54.16. 3, Story, Wyatt, Park City, 54.52. 4, Burt, Isaiah, Laurel, 54.79. 5, Burrows, Chase, Laurel, 55.28. 6, Bal, Ryan, Park City, 56.90.
800: 1, Bird, Ben, Hardin, 2:08.54. 2, Ladson, Mekhi, Lockwood, 2:09.06. 3, Stops at Pretty Plac, Elias, Hardin, 2:09.51. 4, Real Bird, Skylar, Hardin, 2:17.65. 5, Downing, Zach, Park City, 2:18.61. 6, Baasch, Ethan, Lockwood, 2:19.57.
1,600: 1, Piseno, Greyson, Billings Cen, 4:47.08. 2, Bird, Ben, Hardin, 4:49.39. 3, Ladson, Mekhi, Lockwood, 5:00.18. 4, Hutton, Tyler, Laurel, 5:07.73. 5, Stops at Pretty Plac, Elias, Hardin, 5:09.90. 6, Downing, Zach, Park City, 5:13.36.
3,200: 1, Piseno, Greyson, Billings Cen, 10:08.08. 2, Hutton, Tyler, Laurel, 10:49.72. 3, Muilenburg, Zane, Lockwood, 10:55.48. 4, Burton, Caleb, Laurel, 10:58.53. 5, Foote, Owen, Laurel, 11:09.49. 6, Laverdure, Kiowa, Lockwood, 11:13.09.
110 hurdles: 1, Norslien, Gage, Fergus, 17.12. 2, Zimdars, Stockton, Park City, 17.95. 3, DeBolt, Aiden, Lockwood, 20.80. 4, Tillman, Devin, Hardin, 21.03. 5, Tilzey, Mason, Park City, 21.63. 6, Espinoza, D'Andre, Hardin, 24.47.
300 hurdles: 1, Swanz, Jackson, Hobson-Moore, 43.78. 2, Burrows, Chase, Laurel, 43.84. 3, Casterline, Tyce, Lockwood, 43.85. 4, Boyce, Jett, Fergus, 43.94. 5, Zimdars, Stockton, Park City, 45.85. 6, Skillestad, Blake, Billings Cen, 47.05.
400 relay: 1, Laurel 'A' (McAllister, Cameron , Burt, Isaiah , King, Tyler , Schwend, Tanner ), 45.00. 2, Fergus 'A' (Norslien, Gage , Golik, Matt , Grover, Trent , Crouse, Avery ), 45.33. 3, Park City 'A' (Hamilton, Wyatt , Zimdars, Stockton , Stepper, Holden , Story, Wyatt ), 46.36. 4, Hardin 'A' (Espinoza, Antonio , Stops at Pretty Plac, Elias , Bird, Ben , Wells, Miles ), 47.68. 5, Fergus 'B' (Morris, Colter , Shobe, McKay , Golik, Lucas , Fiscus, Brendin ), 48.92. 6, Hobson-Moore 'A' (Morris, Kaleb , Gilbert, Trace , Swanz, Jacob , Swanz, Jackson ), 49.41.
1,600 relay: 1, Fergus 'A' (Crouse, Avery , Ray, Maxx , Norslien, Gage , Golik, Matt ), 3:41.18. 2, Hardin 'A' 3:41.63. 3, Lockwood 'A' 3:52.38.
High jump: 1, Means, Weston, Lockwood, J6-04. 2, Casterline, Tyce, Lockwood, J6-00. 3, Witt, Gage, Park City, J6-00. 4, Flores, Brayden, Billings Cen, J5-08. 4, Shobe, McKay, Fergus, 5-08. 6, Aldrich, Liam, Billings Cen, 5-06.
Pole vault: 1, Ruff, Dash, Fergus, J10-00. 2, Klebe, Theron, Laurel, J10-00. 3, Nose, Elijah, Laurel, J9-06. 4, Grover, Trent, Fergus, J9-00. 5, Miner, Parker, Fergus, J8-06. 6, Larson, Aaron, Laurel, J7-06. 6, Love, Levi, Laurel, 7-06.
Long jump: 1, Beard, Dayrion, Laurel, 19-11. 2, Witt, Gage, Park City, 19-02. 3, Polkowske, Corey, Laurel, 19-01.50. 4, Means, Weston, Lockwood, 18-11.75. 5, Flores, Brayden, Billings Cen, 18-02.50. 5, Stepper, Holden, Park City, 18-02.50.
Triple jump: 1, Beard, Dayrion, Laurel, 40-09.50. 2, Burrows, Bridger, Laurel, 40-07.50. 3, Witt, Gage, Park City, 40-05.75. 4, Hofer, Jey, Lockwood, 39-08. 5, Casterline, Tyce, Lockwood, 38-08. 6, Stepper, Holden, Park City, 38-06.
Shot put: 1, Wolfe, Christian, Fergus, 50-02. 2, Hughes, Logan, Billings Cen, 43-00.50. 3, Justesen, Jake, Hardin, 42-11.50. 4, Hull, Treydon, Laurel, 42-01.50. 5, Aberle, Kane, Lockwood, 40-03.50. 6, Aldrich, Aidan, Billings Cen, 40-01.
Discus: 1, Zimmer, Sean, Fergus, 147-06. 2, Keys, Hunter, Laurel, 133-00. 3, Davidson, Bridger, Laurel, 130-05. 4, Hughes, Logan, Billings Cen, 125-10.50. 5, Hull, Treydon, Laurel, 124-07.50. 6, Vandyke, Brody, Laurel, 109-03.50.
Javelin: 1, Aldrich, Aidan, Billings Cen, 147-08. 2, Hill, Mikey, Hardin, 142-08. 3, Golik, Matt, Fergus, 141-08. 4, Caton, Travis, Laurel, 134-10. 5, Ray, Maxx, Fergus, 129-04.50. 6, Chapman, Chase, Laurel, 124-00.
Billings Skyview-Bozeman Dual
at Skyview
Girls
100: 1, Roberts, Ave, Billings Sky, 12.76. 2, Bronaugh, Myley, Billings Sky, 13.14. 3, Davis, Charlize, Billings Sky, 13.43. 4, Brower, Brynn, Billings Sky, 13.64. 5, Jones, Scotland, Bozeman, 13.72. 6, Primrose, Macey, Bozeman, 13.99.
200: 1, Roberts, Ave, Billings Sky, 26.76. 2, Daffin, Hailey, Billings Sky, 28.79. 3, Groshans, Ella, Billings Sky, 29.49. 4, Wilson, Brynn, Bozeman, 29.99. 5, Greenwell, Emma, Billings Sky, 30.69. 6, Field, Olivia, Billings Sky, 31.15.
400: 1, Brauer, Alexis, Billings Sky, 1:01.92. 2, Morris, Sydney, Billings Sky, 1:03.75. 3, Sprecher, Calla, Bozeman, 1:06.32. 4, Brower, Brynn, Billings Sky, 1:06.77. 5, Higgs, Joryn, Bozeman, 1:08.27. 6, Zech, Madisyn, Bozeman, 1:10.01.
800: 1, Brauer, Alexis, Billings Sky, 2:32.34. 2, Rock, Gracyn, Billings Sky, 2:48.02. 3, Sundstrom, Nora, Billings Sky, 3:02.78. 4, White, Bradee, Billings Sky, 3:09.51. 5, Turner, Evelynn, Billings Sky, 3:11.46. 6, Funderburk, Julia, Bozeman, 3:13.09.
1,600: 1, Friedman, Nomi, Bozeman, 5:36.34. 2, Edwards, Mia, Bozeman, 5:46.18. 3, Wheeler, Sarah, Bozeman, 5:50.45. 4, Merkel, Ellison, Bozeman, 5:50.93. 5, Miller, Emma, Billings Sky, 5:53.06. 6, Nicholas, Necia, Bozeman, 6:01.74.
3,200: 1, McCormick, Lucia, Bozeman, 11:38.45. 2, Sproles, Serena, Bozeman, 12:07.86. 3, Nicholas, Natalie, Bozeman, 12:31.90. 4, Becker, Elizabeth, Bozeman, 12:34.56. 5, Miller, Emma, Billings Sky, 13:01.41.
100 hurdles: 1, Soens, Cienna, Billings Sky, 16.60. 2, Davis, Charlize, Billings Sky, 16.81. 3, Bronaugh, Myley, Billings Sky, 16.91. 4, Cossins, Tayler, Bozeman, 17.93. 5, Berghold, Brenna, Bozeman, 18.77. 6, Sealey, Emily, Billings Sky, 18.90.
300 hurdles: 1, Soens, Cienna, Billings Sky, 48.75. 2, Sealey, Emily, Billings Sky, 54.12. 3, Berghold, Brenna, Bozeman, 56.05. 4, Davis, Charlize, Billings Sky, 57.19. 5, Jacobsen, Tobi, Bozeman, 59.07. 6, Gardner, Avery, Bozeman, 59.90.
400 relay: 1, Billings Skyview 'A' 50.31. 2, Bozeman 'A' (Smith, Eliza , Kimmel, Morgan , Primrose, Macey , Kirsch, Sidney ), 52.91.
1,600 relay: 1, Billings Skyview 'A' 4:10.74. 2, Billings Skyview 'B' 4:35.59. 3, Bozeman 'A' 4:48.17. 4, Bozeman 'B' 5:07.68.
High jump: 1, Tedesco, Kaylie, Bozeman, 5-02. 1, Berghold, Brenna, Bozeman, 5-02. 3, Oberly, Lizabeth, Bozeman, 4-10. 4, Veitch, Maddie, Bozeman, 4-08. 5, Funderburk, Julia, Bozeman, 4-04. 6, Dietrich, Lucy, Bozeman, 4-02.
Pole vault: 1, Bushman, Brylee, Billings Sky, 7-03. 1, Smith, Leah, Billings Sky, 7-03. 3, Felchle McConnell, Brooklyn, Billings Sky, 6-06. 4, Dahl, Macee, Billings Sky, 6-00. 5, Lierow, Kinsey, Billings Sky, 5-06. 5, Hofmman, Quinn, Billings Sky, 5-06. 5, Greenwell, Emma, Billings Sky, 5-06. 5, Groshans, Ella, Billings Sky, 5-06. 9, Carroll, Avari, Billings Sky, 5-00.
Long jump: 1, Sprecher, Calla, Bozeman, 16-04. 2, Bronaugh, Myley, Billings Sky, 16-02.75. 3, Cossins, Tayler, Bozeman, 15-04.75. 4, Smith, Eliza, Bozeman, 14-10.50. 5, Buerkle, Monet, Bozeman, 14-09. 6, Demaree, Kaya, Bozeman,
Triple jump: 1, Cossins, Tayler, Bozeman, 32-07. 2, Field, Olivia, Billings Sky, 31-06.50. 3, Massa, Izzy, Bozeman, 30-05. 4, Snyder, Ireland, Billings Sky, 30-04.50. 5, Soens, Cienna, Billings Sky, 29-00. 6, Steiner, Dora, Billings Sky, 28-00.
Shot put: 1, Smart, Rae, Billings Sky, 35-10.25. 2, Epler, Ava, Bozeman, 33-07. 3, Jones, Sarhea, Billings Sky, 26-05.50. 4, Schultz, Ella, Billings Sky, 26-02.25. 5, Schultz, Hannah, Billings Sky, 26-00. 6, Little, Abby, Billings Sky, 25-00.50.
Discus: 1, Fox, Clara, Bozeman, 97-03. 2, Smart, Rae, Billings Sky, 90-01. 3, Schultz, Ella, Billings Sky, 81-02. 4, Felchle McConnell, Brooklyn, Billings Sky, 76-10. 5, Caffrey, Kaela, Bozeman, 74-08. 6, Kenyan, Alexis, Billings Sky, 74-02.
Javelin: 1, Fox, Clara, Bozeman, 137-02. 2, Opperman, Tyra, Bozeman, 112-10. 3, Davis, Charlize, Billings Sky, 105-06. 4, Nesseth, Liv, Bozeman, 76-10. 5, Curtis, Anna, Bozeman, 76-00. 6, Andrews, Avery, Bozeman, 71-04.
Boys
100: 1, Dierenfield, Ryan, Billings Sky, 11.44. 2, Sullivan, Oak, Bozeman, 11.78. 3, Gallup, Jayvyn, Billings Sky, 12.02. 4, Stidham, Zachary, Billings Sky, 12.06. 5, Kennedy, Sean, Billings Sky, 12.08. 6, Wilson, Brecken, Billings Sky, 12.29.
200: 1, Dierenfield, Ryan, Billings Sky, 24.11. 2, Waldo, Tim, Billings Sky, 25.29. 3, Roberts, John, Billings Sky, 25.51. 4, Wilson, Brecken, Billings Sky, 25.56. 5, May, Bridger, Billings Sky, 26.13. 6, Butterfield, Cutris, Bozeman, 26.84.
400: 1, Stidham, Zachary, Billings Sky, 54.44. 2, Jefferson, Landon, Billings Sky, 56.13. 3, Wardell, Gage, Billings Sky, 56.21. 4, Wilson, Brecken, Billings Sky, 57.44. 5, Plumb, Matthew, Billings Sky, 58.14. 6, Thronson, Chase, Billings Sky, 59.43.
800: 1, Christensen, Chandler, Billings Sky, 2:14.66. 2, Niemeyer, Layne, Billings Sky, 2:15.88. 3, Farris, Hunter, Billings Sky, 2:23.48. 4, Smeltz, Tristen, Billings Sky, 2:25.97. 5, Madden, Shaun, Billings Sky, 2:26.93. 6, Miller, Noah, Billings Sky, 2:28.66.
1,600: 1, Posdon, Jeremy, Bozeman, 4:53.52. 2, Christensen, Chandler, Billings Sky, 4:55.61. 3, Niemeyer, Layne, Billings Sky, 4:57.02. 4, Edwards, Trace, Bozeman, 5:14.50. 5, Farris, Hunter, Billings Sky, 5:18.13. 6, Madden, Shaun, Billings Sky, 5:25.12.
3,200: 1, Popiel, Kenyon, Bozeman, 10:02.04. 2, Gentry, Ian, Bozeman, 10:26.60. 3, Halvorsen, Miles, Bozeman, 10:31.61. 4, Anderson, Kieran, Bozeman, 10:59.89. 5, Miller, Noah, Billings Sky, 11:28.86. 6, Smeltz, Tristen, Billings Sky, 11:40.42.
110 hurdles: 1, Fatupaito, Fogaa, Billings Sky, 16.17. 2, Headlee, Trae, Billings Sky, 17.79. 3, Bjornstad, Camble, Billings Sky, 18.46. 4, Syvertson, Trent, Bozeman, 18.55. 5, Applebee, Keith, Bozeman, 18.99. 6, Lencioni, Rocky, Bozeman, 19.02.
300 hurdles: 1, Fatupaito, Fogaa, Billings Sky, 41.79. 2, Gellner, Sy, Billings Sky, 43.81. 3, Gallup, Jayvyn, Billings Sky, 46.53. 4, Bjornstad, Camble, Billings Sky, 47.05. 5, Headlee, Trae, Billings Sky, 48.38. 6, Shroyer, Carter, Billings Sky, 50.90.
400 relay: 1, Billings Skyview 'A' 45.16. --, Bozeman 'A' (Kadillak, Lucas , Holzer, Cordell , Sykes, Titus , Sullivan, Oak ), DQ.
1,600 relay: 1, Billings Skyview 'A' 3:46.54. 2, Billings Skyview 'B' 3:57.97. 3, Bozeman 'A' 4:01.25. 4, Billings Skyview 'C' 4:06.28. 5, Bozeman 'C' 4:36.97. 6, Bozeman 'B' 4:37.89.
High jump: 1, Lonebear, Winter, Billings Sky, 5-10. 1, Sullivan, Oak, Bozeman, 5-10. 1, Morris, Keenan, Billings Sky, 5-10. 4, Gallup, Jayvyn, Billings Sky, 5-08. 5, Sun, Rayce, Billings Sky, 5-06. 5, Wilkinson, Grayden, Billings Sky, 5-06.
Pole vault: 1, Jasper, David, Billings Sky, 10-06. 1, Morris, Keenan, Billings Sky, 10-06. 3, Arave, Josh, Billings Sky, 10-00. 4, Jones, Christian, Billings Sky, 9-06. 5, Sherner, Hunter, Billings Sky, 9-00. 6, Wagner, Caleb, Billings Sky, 7-06. 6, Spoonemore, Ashton, Billings Sky, 7-06. 6, Abrahams, Silas, Billings Sky, 7-06. 6, Thompson, Isaac, Billings Sky, 7-06.
Long jump: 1, Lonebear, Winter, Billings Sky, 20-00.50. 2, Kennedy, Sean, Billings Sky, 18-11.50. 3, Headlee, Trae, Billings Sky, 18-07.75. 4, Gallup, Jayvyn, Billings Sky, 18-05. 5, Morris, Keenan, Billings Sky, 18-01. 5, Wilkinson, Grayden, Billings Sky, 18-01.
Triple jump: 1, Lonebear, Winter, Billings Sky, 38-07.50. 2, Wilkinson, Grayden, Billings Sky, 37-01.50. 3, Broderick, James, Bozeman, 35-05.75. 4, Headlee, Trae, Billings Sky, 35-04. 5, Toney, Dayne, Billings Sky, 35-03.50. 6, Close, Wyatt, Billings Sky, 34-00.50.
Shot put: 1, Slate, Austin, Bozeman, 40-04.50. 2, Marks, Dawson, Bozeman, 38-07.50. 3, Plainfeather, Raefield, Billings Sky, 36-01.50. 4, Jones, Simon, Billings Sky, 35-07. 5, Running crane, Ashton, Billings Sky, 34-11. 6, Tucker, Tyler, Billings Sky, 34-01.
Discus: 1, Slate, Austin, Bozeman, 134-02. 2, Mayer, Malloy, Bozeman, 112-06. 3, Jones, Simon, Billings Sky, 105-00. 4, Pyrzewski, Korben, Billings Sky, 103-08. 5, Marks, Dawson, Bozeman, 101-04. 6, Tulimaiau, Jerry, Billings Sky, 95-10.
Javelin: 1, Fatupaito, Fogaa, Billings Sky, 160-00. 2, Ash, Quaid, Bozeman, 155-09. 3, Pasquesi, Aegean, Bozeman, 129-11. 4, Marks, Dawson, Bozeman, 128-10. 5, Wilson, Brecken, Billings Sky, 124-05. 6, Headlee, Trestyn, Billings Sky, 124-02.
Billings West-Bozeman Gallatin Dual
at Billings West
Boys team scores: West 79, Gallatin 66
Girls team scores: Gallatin 78, West 66
Boys 110 hurdles: 1, Coley, Nash, Gallatin, 15.17. 2, Fogelsong, Mitchell, Billings Wes, 15.80. 3, Martin, Aidan, Gallatin, 15.91. 4, Babcock, Charlie, Billings Wes, 16.96. 5, Bradbury, Bennett, Gallatin, 17.44. 6, Paczkowski, Calvin, Billings Wes, 18.34.
Girls 100 hurdles: 1, Black, Anita, Gallatin, 16.98. 2, Engen, Delainey, Billings Wes, 19.19. 3, Claunch, Kaelyn, Billings Wes, 19.48. 4, Bucholz, Taya, Billings Wes, 19.67. 5, Johnson, Shaeley, Billings Wes, 20.74. 6, Bonini, Alex, Billings Wes, 21.25.
Boys 100: 1, Teerink, Daniel, Billings Wes, 11.43. 2, Walter, Trevor, Billings Wes, 11.48. 3, Kamps, Louis, Gallatin, 11.55. 4, Babcock, Charlie, Billings Wes, 11.58. 4, Heck, Christian, Gallatin, 11.58. 6, Ramirez, Anthony, Billings Wes, 11.67.
Girls 100: 1, Collins, Olivia, Gallatin, 12.63. 2, Antonucci, Natalia, Gallatin, 12.84. 3, Haber, Halle, Billings Wes, 13.06. 4, Donaghey, Isabella, Gallatin, 13.11. 5, Baumann, Layla, Billings Wes, 13.15. 6, Bloyder, Ela, Billings Wes, 13.16.
Boys 1,600: 1, Straus, Jaxon, Billings Wes, 4:27.93. 2, Moler, Mason, Billings Wes, 4:32.88. 3, Keith, Lucas, Billings Wes, 4:46.52. 4, Butler, Axel, Gallatin, 4:46.81. 5, Dannenberg, Paul, Billings Wes, 4:47.48. 6, Lubick, Evan, Gallatin, 4:55.16.
Girls 1,600: 1, Combs, Katie, Billings Wes, 5:46.54. 2, Childre, Avery, Gallatin, 5:52.12. 3, Determan, Isabella, Gallatin, 5:52.36. 4, Coey, Ally, Gallatin, 6:04.40. 5, Schopp, Grace, Gallatin, 6:04.46. 6, Colebank, Izzy, Billings Wes, 6:08.99.
Boys 400 relay: 1, Gallatin 'A' 43.99. 2, Billings West 'A' 44.11. 3, Gallatin 'C' 45.49.
Girls 400 relay: 1, Gallatin 'A' 49.94. 2, Billings West 'A' 50.48. 3, Gallatin 'B' 52.62.
Boys 400: 1, Worthington, Colby, Billings Wes, 54.46. 2, Humphrey, Ryland, Billings Wes, 57.31. 3, Washington, Dushawn, Billings Wes, 59.52. 4, Blomquist, Tristan, Billings Wes, 59.74. 5, Hale, Quinn, Billings Wes, 1:00.04. 6, Wyss, Hudson, Billings Wes, 1:00.87.
Girls 400: 1, Graham, Ashlyn, Gallatin, 1:02.74. 2, Odegard, Ave, Gallatin, 1:07.50. 3, Bonini, Alex, Billings Wes, 1:08.53.
Boys 300 hurdles: 1, Coley, Nash, Gallatin, 40.23. 2, Fogelsong, Mitchell, Billings Wes, 42.44. 3, Bradbury, Bennett, Gallatin, 44.09. 4, Carlson, Billy, Billings Wes, 45.06. 5, Haynes, Logan, Gallatin, 53.42.
Girls 300 hurdles: 1, Black, Anita, Gallatin, 53.12. 2, Not Afraid, Ivory, Billings Wes, 55.75. 3, Leach, Kamiah, Gallatin, 56.90. 4, Jeter, Marge, Billings Wes, 1:00.00.
Boys 800: 1, Dahlke, Garrett, Gallatin, 2:04.41. 2, Dannenberg, Paul, Billings Wes, 2:09.45. 3, Bartholomew, Reid, Gallatin, 2:10.78. 4, Templet, Trey, Billings Wes, 2:12.32. 5, Blomquist, Teigan, Billings Wes, 2:16.31. 6, Pankratz, Thayne, Gallatin, 2:16.37.
Girls 800: 1, Flohr, Auna, Gallatin, 2:30.83. 2, Vogel, Aliyah, Billings Wes, 2:34.30. 3, Yenny, Leyna, Gallatin, 2:45.70. 4, Colebank, Izzy, Billings Wes, 2:48.24. 5, Wells, Kendal, Billings Wes, 2:50.90. 6, Shenk, Alison, Billings Wes, 2:55.76.
Boys 200: 1, Ramirez, Anthony, Billings Wes, 23.66. 2, Melick, Tristan, Gallatin, 23.89. 3, Patterson, Osker, Gallatin, 23.95. 4, Kamps, Louis, Gallatin, 24.27. 5, Walter, Trevor, Billings Wes, 24.40. 6, Paczkowski, Calvin, Billings Wes, 24.67.
Girls 200: 1, Collins, Olivia, Gallatin, 26.64. 2, Antonucci, Natalia, Gallatin, 26.98. 3, Donaghey, Isabella, Gallatin, 27.13. 4, Boyd, Demry, Billings Wes, 28.67. 5, Bucholz, Taya, Billings Wes, 29.71. 6, Ischer, Khloie, Gallatin, 29.96.
Boys 3,200: 1, Steckelberg, Carson, Gallatin, 9:53.93. 2, Straus, Jaxon, Billings Wes, 10:00.86. 3, Moler, Mason, Billings Wes, 10:01.08. 4, Keith, Lucas, Billings Wes, 11:06.44. 5, McAbee, Kyle, Billings Wes, 11:19.00. 6, Bowman, Brennan, Billings Wes, 11:25.40.
Girls 3,200: 1, Rutherford, Claire, Gallatin, 11:26.71. 2, Combs, Katie, Billings Wes, 13:19.37.
Boys 1,600 relay: 1, Gallatin 'A' 3:27.36. 2, Billings West 'A' 3:33.55. 3, Billings West 'C' 3:43.77. 4, Gallatin 'B' 3:44.71. 5, Billings West 'B' 3:51.38. 6, Billings West 'D' 3:53.79.
Girls 1,600 relay: 1, Billings West 'A' 4:08.52. 2, Gallatin 'A' 4:13.01.
Pole vault: 1, Johns, McKalester, Billings Wes, 12-00. 2, Babcock, Charlie, Billings Wes, 11-00. 3, Winkler, Evan, Billings Wes, 10-00. 4, Allen, Cohen, Billings Wes, 9-00. 4, Dringman, Beau, Billings Wes, 9-00. 6, Nienaber, Jacob, Billings Wes, 8-06. 6, Johnson, Colten, Billings Wes, 8-06. 6, Hale, Quinn, Billings Wes, 8-06.
Girls pole vault: 1, Long, Austin, Billings Wes, J10-06. 2, Meier, Sadie, Billings Wes, J9-00. 3, Ingraham, Abigail, Billings Wes, J9-00. 4, Anderson, Peyton, Billings Wes, 8-00. 4, Engen, Delainey, Billings Wes, 8-00. 4, Varner, Ellie, Billings Wes, 8-00.
Boys long jump: 1, Spring, Rafe, Gallatin, 21-06.50. 2, Steckelberg, Lex, Gallatin, 19-10.50. 3, Nansel, Ryan, Gallatin, 19-08.50. 4, Doar, Jackson, Gallatin, 19-03.50. 5, Gutzman, Bobby, Gallatin, 19-01. 6, Bogunovich, Jaydon, Billings Wes, 18-11.50.
Girls high jump: 1, Schnabel, MaKayla, Billings Wes, J4-11. 2, Thompson, Kailey, Billings Wes, J4-09. 3, Varner, Ellie, Billings Wes, J4-07. 4, Varner, Mishayla, Billings Wes, J4-05. 5, Baird, McKenzie, Billings Wes, 4-03. 5, Baird, Ashlyn, Billings Wes, 4-03. 5, Leach, Kamiah, Gallatin, 4-03. 8, Bangeter, McKenna, Billings Wes, 4-01.
Boys high jump: 1, Luce, Joe, Billings Wes, J5-10. 2, Melick, Tristan, Gallatin, J5-06. 2, Spring, Rafe, Gallatin, J5-06. 4, Gutzman, Bobby, Gallatin, J5-06. 5, Nansel, Ryan, Gallatin, J5-04. 6, Payne, Isaac, Billings Wes, 5-02. 6, Pendergrass, Gabe, Billings Wes, 5-02.
Girls long jump: 1, Ferreira, Cadence, Gallatin, 15-06.50. 2, Allen, Lydia, Gallatin, 15-01.50. 3, Hurd, Alayna, Billings Wes, 15-00.50. 4, Ischer, Khloie, Gallatin, 15-00. 5, Fritz, Zoey, Gallatin, 14-04.50. 6, Baird, McKenzie, Billings Wes, 14-00.50.
Boys triple jump: 1, Carlson, Billy, Billings Wes, 39-03.50. 2, Stanton, Connor, Billings Wes, 37-01. 3, Luce, Joe, Billings Wes, 36-08. 4, Fogelsong, Mitchell, Billings Wes, 36-00. 5, Stodtmeister, Mason, Billings Wes, 35-03.50. 6, Payne, Isaac, Billings Wes, 33-01.50.
Girls triple jump: 1, Schnabel, MaKayla, Billings Wes, 30-11.50. 2, Thompson, Kailey, Billings Wes, 30-10.50. 3, Haber, Halle, Billings Wes, 30-05. 4, Varner, Mishayla, Billings Wes, 29-06. 5, Ingraham, Abigail, Billings Wes, 29-00. 6, Pucci, Jacqui, Billings Wes, 27-03.50.
Boys discus: 1, Murray, Jack, Gallatin, 138-09. 2, Tucker, Braydon, Billings Wes, 126-06. 3, Williams, Eddie, Gallatin, 126-03. 4, Ross, Carsen, Gallatin, 118-07. 5, Davis, Henry, Gallatin, 116-00. 6, Anderson, Jacob, Billings Wes, 113-07.
Girls discus: 1, Kamps, Tesse, Gallatin, 108-09. 2, Safranski, Ella, Gallatin, 104-08. 3, Olech, Sienna, Gallatin, 101-03. 4, Viker, Rylie, Billings Wes, 99-00. 5, Henry, Bria, Billings Wes, 98-10. 6, Clark, Caitlin, Gallatin, 96-03.
Boys javelin: 1, Murray, Tyler, Billings Wes, 141-07. 2, Macbeth, Cooper, Gallatin, 141-01. 3, Tucker, Braydon, Billings Wes, 131-09. 4, Davis, Henry, Gallatin, 130-00. 5, Cherry, Evan, Gallatin, 128-02. 6, Buckner, Asher, Billings Wes, 127-08.
Girls javelin: 1, Keller, Alysa, Billings Wes, 147-05. 2, Jenkins, Jaeli, Gallatin, 128-10. 3, Dierolf, Ava, Gallatin, 123-10. 4, Claunch, Kaelyn, Billings Wes, 91-10. 5, Allen, Addie, Billings Wes, 90-01. 6, Rice, Ava, Billings Wes, 85-01.
Boys shot put: 1, Murray, Jack, Gallatin, 50-03. 2, Anderson, Jacob, Billings Wes, 46-11. 3, Williams, Eddie, Gallatin, 45-02. 4, Ross, Carsen, Gallatin, 42-08.50. 5, Martin, Aidan, Gallatin, 40-05.50. 6, Ludwig, Matt, Billings Wes, 39-03.
Girls shot put: 1, Kamps, Tesse, Gallatin, 38-05. 2, Henry, Bria, Billings Wes, 33-08. 3, Safranski, Ella, Gallatin, 32-10. 4, Rehberger, Anne, Gallatin, 30-05. 5, Nagel, Miah, Gallatin, 29-10. 6, Olech, Sienna, Gallatin, 27-03.