Editors note: Honors teams are submitted by district secretaries at various points at the conclusion of the season. This will be updated as we receive lists from the districts and divisions.

Northwest A

First team: Maddie Moultray, Jr., Columbia Falls, P; Haden Peters, Jr., Columbia Falls, 3B; Syd Mann, Sr., Columbia Falls, SS; Mackenzie Foss, Sr., Libby, P; Mckenna Hanson, Jr., Polson, IF; Carli Maley, Jr., Polson, C; Kaleigh Benson, Sr., Ronan, 2B; Kaydance Santos, So., Ronan, P/SS; Samantha Rensvold, So., Polson, UT; Kyrah Trenkle, So., Columbia Falls, 1B.

Second team: Kinzee Boemler, Sr., Libby, C; Jossalyn White, Jr., Libby, CF; Avery Starr, Jr., Polson, P/IF; Jude Perry, Jr., Whitefish, P; Demye Rensel, Jr., Columbia Falls, C; Tyariah Morigeau, Sr., Ronan, P/IF; Kailey Smith, Jr., Polson, IF; Alexis Luedtke, So., Ronan, CF; Aspen Dawson, Sr., Columbia Falls, 2B/CF.

Honorable mention: Paislee MacDonald, Jr., Libby, P/OF; Kaytins Evans, Jr., Browning, 3B; Destinee Crawford, Sr., Libby, IF/SS; Tyneesha Brown, Sr., Polson, OF; Brogan Youngren, Sr., Ronan, 1B; Tayler Lingle, So., Columbia Falls, OF.