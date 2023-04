High school track and field

Top 10 rankings

Lists compiled from meet results submitted on athletic.net. State record times listed in parentheses.

(Through April 18)

BOYS

100 meters (10.5): Thomas Carter, Helena Capital, 10.93; Malaki Simpson, Columbia Falls, 11.05; Owen Hoag, Seeley-Swan, 11.09; Hudson Lembke, Missoula Sentinel, 11.12; Tanner Macy, Billings Senior, 11.13; Carter White, Frenchtown, 11.14; Kash Goicoechea, Kalispell Glacier, 11.17; Hayden Opitz, Helena Capital, 11.23; Jared Felten, Billings Senior, 11.23; Karsen Beitz, Missoula Sentinel, 11.24.

AA-Carter, Helena Capital; A-Simpson, Columbia Falls; B-Dawson Sweat, Townsend, 11.4; C-Hoag, Seeley-Swan.

200 meters (21.06): Owen Hoag, Seeley-Swan; 22.11; Thomas Carter, Helena Capital, 22.45; Kaeden Sager, East Helena, 22.56; Lance Baumgart, Helena Capital, 22.79; Jared Felten, Billings Senior, 22.82; Tanner Macy, Billings Senior, 22.82; Karsen Beitz, Missoula Sentinel, 22.86; Malaki Simpson, Columbia Falls, 22.96; Luca Dombrowski, Missoula Loyola, 23.01; Solomon Morgan, Corvallis, 23.02.

AA-Carter, Helena Capital; A-Sager, East Helena; B-Dombrowski, Missoula Loyola; C-Hoag, Seeley-Swan.

400 meters (47.52): Nash Coley, Bozeman Gallatin, 49.66; Treyton Graham, Dillon, 50.14; Jackson Tarver, Great Falls CMR, 51.13; Garrett Dahlke, Bozeman Gallatin, 51.25; Luca Dombrowski, Missoula Loyola, 51.39; Brady Kolendich, Missoula Sentinel, 51.43; Jeff Lillard, Kalispell Glacier, 51.44; Clay Oven, Billings Central, 51.5; Aaron French, Helena, 51.74; Osker Patterson, Bozeman Gallatin, 52.0.

AA-Coley, Bozeman Gallatin; A-Graham, Dillon; B-Dombrowski, Missoula Loyola; C-Owen Hoag, Seeley-Swan, 52.42.

800 meters (1:50.22): Henry Ballinger, Helena, 1:55.35*; Keagen Crosby, Missoula Sentinel, 1:56.5; Daniel Wiltse, Missoula Hellgate, 1:56.79; Evan Bennett, Hamilton, 1:56.87; Aaron French, Helena, 1:57.24; Hunter Bailey, Baker, 2:01.29; Kasen Kastner, Kalispell Flathead, 2:01.37; Shaphan Hubner, Manhattan Christian, 2:01.49; Carson Steckelberg, Bozeman Gallatin, 2:01.54; Tyler Avery, Kalispell Glacier, 2:01.87.

*ran time at Arcadia Invitational in California, () best time in Montana

AA-Ballinger, Helena; A-Bennett, Hamilton; B-Bailey, Baker; C-Hubner, Manhattan Christian.

1,600 meters (4:12.06): Weston Brown, Bozeman, 4:21.5; Nathan Neil, Bozeman, 4:22.28; Ryan Harrington, Great Falls, 4:24.83; Henry Ballinger, Helena, 4:26.43; Finneas Colescott, Missoula Hellgate, 4:26.7; Jaxon Straus, Bililngs West, 4:27.93; Keagen Crosby, Missoula Sentinel, 4:29.86; Quinn Newman, Missoula Sentinel, 4:31.46; Carson Steckelberg, Bozeman Gallatin, 4:31.56; Mason Moler, Billings West, 4:32.88.

AA-Brown, Bozeman; A-Evan Bennett, Hamilton, 4:33.04; B-Jack Jensen, Bigfork, 4:39.23 C-Thomas Oylear, Broadus, 4:36.86..

3,200 meters (9:04.35): Weston Brown, Bozeman, 8:48.24*; Nathan Neil, Bozeman, 8:50.26*; Finneas Colescott, Missoula Hellgate, 9:14.7*; Ryan Harrington, Great Falls, 9:44.28; Jaxon Straus, Billings West, 9:47.04; Mason Moler, Billings West, 9:51.93; Carson Steckelberg, Bozeman Gallatin, 9:53.93; Taylor Doleac, Hamilton, 9:54.79; Kyler Harris, Florence, 9:55.79; Peyton Summers, Wolf Point, 9:57.36.

*ran time at Arcadia Invitational in California, () best time in Montana

AA-Brown, Bozeman; A-Doleac, Hamilton; B-Harris, Florence; C-Thomas Oylear, Broadus, 10:10.76.

110 hurdles (14.14): Merek Mihelish, Helena Capital, 14.55; Corbin Weltzien, Missoula Hellgate, 14.98; Nash Coley, Bozeman Gallatin, 15.06; Ethan Anderson, Kalispell Glacier, 15.31; Dylan Root, Jefferson, 15.34; Aiden Read, Corvallis, 15.43; Mitchell Fogelsong, Billings West, 15.49; Gavin Mow, Helena Capital, 15.5; Aidan Martin, Bozeman Gallatin, 15.59; Rowley Dupras, Missoula Big Sky, 15.64.

AA-Mihelish, Helena Capital; A-Read, Corvallis; B-Root, Jefferson; C-William Martin, Darby, 15.95.

300 hurdles (37.66): Merek Mihelish, Helena Capital, 39.7; Nash Coley, Bozeman Gallatin, 40.23; Colter Petre, Helena, 40.65; Dylan Root, Jefferson, 40.76; Rance Hamilton, Manhattan Christian, 41.38; Matthew Moreni, Helena Capital, 41.69; Ethan Anderson, Kalispell Glacier, 41.73; Fogaa Fatupaito, Billings Skyview, 41.79; Adam Schrader, Columbia Falls, 41.84; Dawson Sweat, Townsend, 41.93.

AA-Mihelish, Helena Capital; A-Schrader, Columbia Falls; B-Root, Jefferson C-Hamilton, Manhattan Christian.

400-meter relay (41.48): Kalispell Glacier, 43.41; Dillon, 43.55; Missoula Sentinel, 43.65; Frenchtown, 43.75; Bozeman Gallatin, 43.99; Billings Senior, 44.09; Billings West, 44.11; Columbia Falls, 44.14; Hamilton, 44.28; Helena Capital, 44.39.

AA-Kalispell Glacier; A-Dillon; B-Jefferson, 44.76; C-outside the overall top 25.

1600-meter relay (3:18.01): Bozeman Gallatin, 3:27.36; Helena, 3:28.48; Dillon, 3:30.3; Missoula Hellgate, 3:31; Manhattan Christian, 3:31.2; Frenchtown, 3:32.71; Hamilton, 3:32.76; Columbia Falls, 3:33.04; Billings West, 3:33.26; Kalispell Flathead, 3:33.57.

AA-Bozeman Gallatin; A-Dillon; B-Missoula Loyola, 3:34.81; C-Manhattan Christian.

Shot Put (68-0.5): Andrew Burrows, Hamilton, 56-1.5; Jack Murray, Bozeman Gallatin, 53-3; Jacob Anderson, Billings West, 52-1; Cy Stevenson, Libby, 51-3.5; Wyatt Miles, Corvallis, 50-4; Christian Wolfe, Lewistown, 50-2; Henry Sellards, Kalispell Glacier, 50-1.25; Cole Dawes, Helena Capital, 49-11.5; Maxx Lee, Billings Senior, 49-6; Hunter Gum, Stevensville, 49-3.

AA-Murray, Bozeman Gallatin; A-Burrows, Hamilton; B-Beau Meyer, Missoula Loyola, 46-9.5; C-Memphis Black, Belt, 47-8.

Discus (193-7): Anthony Okes, Great Falls CMR, 165-4.5; Andrew Burrows, Hamilton, 165-4; Bryce Grebe, Melstone, 160-2; Memphis Black, Belt, 155-4; Barrett Hageman, Helena Capital, 153-0; Aiden Krause, Kalispell Glacier, 153-0; Danny Sirmon, Missoula Sentinel, 149-3.5; Sean Zimmer, Lewistown, 147-6; Hunter Sharbono, Fairview, 146-7; Klayton Kovatch, Seeley-Swan, 145-0.

AA-Okes, Great Falls CMR; A-Burrows, Hamilton; B-Beau Meyer, Missoula Loyola, 135-3; C-Grebe, Melstone.

Javelin (213-4): Levi Reynoso, Corvallis, 183-0; Aiden Nichols, Missoula Hellgate, 174-8; Gideon Boswell, Corvallis, 166-0; Shaun Liechty, Missoula Sentinel, 165-3; Kee Christiansen, Dillon, 163-8; Jaren Knows His Gun, Lockwood, 163-6; Fogaa Fatupaito, Billings Skyview, 163-1; Vaughn Miller, Glasgow, 162-6; Timber Nilson, Missoula Hellgate, 161-5; Teagan Wahl, Glendive, 161-3.

AA-Nichols, Missoula Hellgate; A-Reynoso, Corvallis; B-Miller, Glasgow; C-outside the overall top 25.

High Jump (7-1.5): Aayden Simmons, Helena, 6-6; Weston Means, Lockwood, 6-4; Hunter Preston, Missoula Hellgate, 6-4; Porter Gibbs, Missoula Big Sky, 6-4; Sam Henderson, Butte Central, 6-2; William Hollensteiner, Kalispell Flathead, 6-2; Rowley Dupras, Missoula Big Sky, 6-2; Derek Criddle, Corvallis, 6-2; Jaxan Lieberg, Helena, 6-2; Jasiah Hambira, Lustre Christian, 6-2.

AA-Simmons, Helena; A-Means, Lockwood; B-Quinn Lue, Florence, 6-0; C-Hambira, Lustre Christian.

Pole Vault (16-4): Taylor Searle, Hamilton, 14-7; Luke Donally, Huntley Project, 14-0; Joey Sandberg, Missoula Big Sky, 13-6; McKalester Johns, Billings West, 13-6; Evan O'Toole, Billings Senior, 13-0; Nathan Adams, Manhattan Christian, 12-7; Blaine Downing, Saco, 12-6; Micah Dawe, Missoula Big Sky, 12-6; Andy Williams, Helena Capital, 12-6; Daniel Stevens, Sidney, 12-6; Ty Leischner, Scobey, 12-6; Cameron Tobiness, Butte, 12-6; Sean Kennedy, Billings Skyview, 12-6; Lucas Kovalsky, Superior, 12-6.

AA-Sandberg, Missoula Big Sky and Johns, Billings West; A-Searle, Hamilton; B-Donally, Huntley Project; C-Adams, Manhattan Christian.

Long Jump (23-8): Kohbe Smith, Glendive, 22-2.5; Brody Thornsberry, Kalispell Flathead, 21-11; Scott Klinker, Great Falls, 21-8; Rafe Spring, Bozeman Gallatin, 21-6.5; Clay Oven, Billings West, 21-6.5; Kyle Holter, Butte Central, 21-6.25; Jasiah Hambira, Lustre Christian, 21-5.75; Carter White, Frenchtown, 21-5.5; Caiden Sekuterski, Cascade, 21-2.5; Jeff Lillard, Kalispell Glacier, 21-1.5; Colter Petre, Helena, 21-1.5.

AA-Thornsberry, Kalispell Flathead; A-Smith, Glendive; B-Bryce Umphrey, St. Ignatius, 20-7; C-Hambira, Lustre Christian.

Triple Jump (48-9.5): Jasiah Hambira, Lustre Christian, 44-1; Scott Klinker, Great Falls, 44-0; Sam Henderson, Butte Central, 43-11; Noah Wilson, Ennis, 4-8.5; Caiden Sekuterski, Cascade, 43-8; Porter Gibbs, Missoula Big Sky, 42-9; Grady Walker, Missoula Sentinel, 42-4; Jacob Dolezal, Kalispell Flathead, 42-4; Kohbe Smith, Glendive, 42-3; Rowley Dupras, Missoula Big Sky, 42-3; Hunter Stevens, Jefferson, 42-3.

AA-Klinker, Great Falls; A-Henderson, Butte Central; B-Stevens, Jefferson; C-Hambira, Lustre Christian.

GIRLS

100 meters (12.08): Ave Roberts, Billings Skyview, 12.3; Myley Bronaugh, Billings Skyview, 12.6; Olivia Collins, Bozeman Gallatin, 12.63; Logan Todorovich, Helena, 12.69; Claire Hutchison, Stevensville, 12.7; Brooke Zetooney, Whitefish, 12.7; Grace Ekness, Shepherd, 12.71; Jadyn VanDyken, Manhattan Christian, 12.73; Brooke Reuter, Savage, 12.75; Abby Thompson, Billings Senior, 12.77.

AA-Roberts, Billings Skyview; A-Hutchison, Stevensville; B-Ekness, Shepherd; C-VanDyken, Manhattan Christian.

200 meters (24.75): Ave Roberts, Billings Skyview, 26.15; Brooke Zetooney, Whitefish, 25.99; Madilyn Todorovich, Helena, 26.16*; Hailey Ells, Whitefish, 26.16; Ally Sempf, Columbia Falls, 26.17; Jadyn Van Dyken, Manhattan Christian, 26.39; Olivia Collins, Bozeman Gallatin, 26.64; Claire Hutchison, Stevensville, 26.7; Kaitlyn Dantic, Laurel, 26.7; Taylee Chirrick, Roberts, 26.8.

*ran time at Arcadia Invitational in California, () best time in Montana

AA-Roberts, Billings Skyview; A-Zetooney, Whitefish; B-Isabelle Berry, Missoula Loyola, 26.89; C-VanDyken, Manhattan Christian.

400 meters (54.62): Taylee Chirrick, Roberts, 59.43; Madilyn Todorovich, Helena, 59.51; Breanna Smith, Missoula Sentinel, 59.61; Carly Cook, Laurel, 59.84; Olivia Collins, Bozeman Gallatin, 59.86; Claire Hutchison, Stevensville, 1:00.03; Jadyn VanDyken, Manhattan Christian, 1:00.47; Hailey Burger, Helena Capital, 1:00.91; Hailey Ells, Whitefish, 1:00.92; Alexis Brauer, Billings Skyview, 1:01.02.

AA-Todorovich, Helena; A-Cook, Laurel; B-outside of the overall top 25; C-Chirrick, Roberts.

800 meters (2:05.65): Breanna Smith, Missoula Sentinel, 2:17.01; Isabel Ross, Bozeman Gallatin, 2:18.58; Claire Rutherford, Bozeman Gallatin, 2:20; Alexis Brauer, Billings Skyview, 2:21.97; Sophia Miller, Missoula Hellgate, 2:22.03; Mia Handran, Scobey, 2:22.76; Kaitlyn Skinner, Missoula Hellgate, 2:23.37; Ruby Lorenz, Missoula Sentinel, 2:23.41; Annie Kaul, Plentywood, 2:24.59; Mykayla Miller, Missoula Sentinel, 2:25.01.

AA-Smith, Missoula Sentinel; A-Carly Cook, Laurel, 2:25.39; B-Tanae Baker, Glasgow, 2:25.82; C-Handran, Scobey.

1,600 meters (4:43.51): Claire Rutherford, Bozeman Gallatin, 5:21.62; Malia Bradford, Missoula Sentinel, 5:23.63; Natalie Wood, Big Timber, 5:27.29; Amara Auch, Corvallis, 5:28.97; Laurie Davidson, Corvallis, 5:29.17; Maraiah Aragon, 5:29.39; Karis Brightwings-Pease, Hardin, 5:30.28; Tanae Baker, Glasgow, 5:31.42; Lilli Rumsey Eash, Kalispell Flathead, 5:35.54; Siri Erickson, Columbia Falls, 5:35.55.

AA-Rutherford, Bozeman Gallatin; A-Auch, Corvallis; B-Wood, Big Timber; C-Shelbi LaBrie, Whitewater, 5:36.85.

3,200 meters (10:23.31): Claire Rutherford, Bozeman Gallatin, 11:26.71; Lucia McCormick, Bozeman, 11:38.45; Jamison Molloy, Missoula Hellgate, 11:41.39; Natalie Wood, Big Timber, 11:43.77; Malia Bradford, Missoula Sentinel, 11:47.85; Rose Wiltse, Missoula Hellgate, 11:50.49; Mariah Aragon, Hardin, 11:52.07; Stella Diaz, Missoula Hellgate, 11:53.06; Shelbi LaBrie, Whitewater, 11:56.51; Amara Auch, Corvallis, 11:57.35.

AA-Rutherford, Bozeman Gallatin; A-Aragon, Hardin; B-Wood, Big Timber; C-LaBrie, Whitewater.

100 hurdles (14.11): Logan Todorovich, Helena, 15.37; Olivia Lewis, Corvallis, 15.7; Cienna Soens, Billings Skyview, 15.98; Alivia Rinehart, Kalispell Flathead, 16.05; Emily McElmurry, Missoula Sentinel, 16.06; Isabella Berry, Missoula Loyola, 16.14; Piper Jette, Billings Senior, 16.22; Emma Konen, Twin Bridges, 16.23; Havyn Vandenacre, Townsend, 16.34; Kyanna Jarvis, Havre, 16.4.

AA-Todorovich, Helena; A-Lewis, Corvallis; B-Berry, Missoula Loyola; C-Konen, Twin Bridges.

300 hurdles (42.87): Olivia Lewis, Corvallis, 45.75; Taylee Chirrick, Roberts, 47.03; Cienna Soens, Billings Skyview, 47.09; Hailey Ells, Whitefish, 47.38; Emma Konen, Twin Bridges, 47.39; Havyn Vandenacre, Townsend, 47.43; Kathryn Sheridan, Helena Capital, 47.69; Isabelle Berry, Missoula Loyola, 47.77; Ayla Janzen, Twin Bridges, 48.42; Aizalyn Flaten, Great Falls CMR, 48.51.

AA-Soens, Billings Skyview; A-Lewis, Corvallis; B-Vandenacre, Townsend; C-Chirrick, Roberts.

400-meter relay (47.55): Billings Skyview, 49.42; Bozeman Gallatin, 49.94; Billings West, 50.48; Whitefish, 50.52; Helena, 50.7; Kalispell Flathead, 50.99; Missoula Sentinel, 51; Lewistown, 51.32; Billings Senior, 51.57; Corvallis, 51.57; Billings Senior, 51.57.

AA-Billings Skyview; A-Whitefish; B-outside of the overall top 25; C-Manhattan Christian, 51.7.

1,600-meter relay (3:52.46): Billings Skyview, 4:02.67; Billings West, 4:03.49; Kalispell Flathead, 4:10.63; Bozeman Gallatin, 4:11.62; Corvallis, 4:12.37; Whitefish, 4:12.5; Laurel, 4:14.11; Hamilton, 4:16.25; Missoula Hellgate, 4:17.39; Missoula Sentinel, 4:17.77.

AA-Billings Skyview; A-Corvallis; B-Huntley Project, 4:22.69; C-Twin Bridges, 4:22.02.

Shot put (47-6): Sadie Smith, Frenchtown, 40-0; Kai Johnson, Kalispell Glacier, 39-6; Tesse Kamps, Bozeman Gallatin, 38-11; Rae Smart, Billings Skyview, 38-10.5; Scout Nadeau, Bigfork, 37-7; Torie Jamieson, Billings Senior, 37-6; Natalie Ellis, Missoula Big Sky, 37-1; Natalie Fisher, White Sulphur Springs, 37-1; Maggie Hillis, Laurel, 37-0.5; Mya Winkler, Hamilton, 36-8.

AA-Johnson, Kalispell Glacier; A-Smith, Frenchtown; B-Nadeau, Bigfork; C-Fisher, White Sulphur Springs.

Discus (157-0): Torie Jamieson, Billings Senior, 126-10; Alanna Auch, Corvallis, 121-9; Kaiya Graves, Laurel, 121-1; Alexis Deming, Plains, 116-1; Emma Brensdal, Plentywood, 114-6; Tesse Kamps, Bozeman Gallatin, 113-3.5; Mya Winkler, Hamilton, 112-5.5; MaKenna Harmon, Billings Senior, 112-0; Kim Feller, Helena, 110-6; Abigail Barrett, Augusta, 109-9.

AA-Jamieson, Billings Senior; A-Auch, Corvallis; B-Deming, Plains; C-Brensdal, Plentywood.

Javelin (156-11): Alysa Keller, Bililngs West, 147-5^; Daeja Fike, Laurel, 141-2; Clara Fox, Bozeman, 137-2; Ashley Carroll, Shepherd, 133-0; Jaeli Jenkins, Bozeman Gallatin, 128-10; Ava Dierolf, Bozeman Gallatin, 123-10; Taliana Miller, Kalispell Flathead, 122-9; Jessie Struna, Drummond, 122-1; Kaelyn Saari, Helena Capital, 122-0; Brianna Linday, Laurel, 120-0.

AA-Keller, Billings West; A-Fike, Laurel; B-Carroll, Shepherd; C-Struna, Drummond.

^top 10 mark in the nation

High Jump (5-9.5): Audrey Sampsen, Plentywood, 5-4; Kennedy Moore, Kalispell Flathead, 5-4; Madilyn Todorovich, Helena, 5-4; Brenna Berghold, Bozeman, 5-2; Logan Todorovich, Helena, 5-2*; Avery Gerdes, Huntley Project, 5-2; Rylee Boltz, Libby, 5-2; Jaidyn Pevey, Kalispell Glacier, 5-2; Kyanna Jarvis, Havre, 5-2; Mallory Tommerup, Plentywood, 5-2; Claire Hutchison, Stevensville, 5-2; Ava Kellenberg, Missoula Sentinel, 5-2.

*mark recorded at Arcadia Invitational in California, () best jump in Montana

AA-Moore, Kalispell Flathead and M. Todorovich, Helena; A-Boltz, Libby, Hutchison, Stevensville and Jarvis, Havre; B-Gerdes, Huntley Project; C-Sampsen, Plentywood.

Pole Vault (13-0): Charlie Ham, Frenchtown, 11-1; Austin Long, Billings West, 11-0; Hannah Moses, Missoula Hellgate, 11-0; Chesnee Lawerence, Hamilton, 11-0; Breauna Erickson, Conrad, 11-0; Annika Nehring, Helena, 10-6; Brynn Wandle, Huntley Project, 10-6; Annie Kaul, Plentywood, 10-0; Megan Frank, Glendive, 10-0; Abbie Morledge-Hampton, Billings Senior, 10-0; Abigail Ingraham, Billings West, 10-0; Alexis Dvorak, Billings West, 10-0; Reghan Skogen, Helena, 10-0; Ava Krings, Conrad, 10-0.

AA-Long, Billings West and Moses, Missoula Hellgate; A-Ham, Frenchtown; B-Erickson, Conrad; C-Kaul, Plentywood.

Long Jump (19-3.75): Logan Todorovich, Helena, 18-2.75*; Madilyn Todorovich, Helena, 17-9*; Ava Kellenberg, Missoula Sentinel, 17-4.5; Reghan Skogen, Helena, 17-2; Alexis Daigle, Frenchtown, 17-2; Kyesha Farmer, Great Falls, 17-1; Emily Maughan, Seeley-Swan, 17-1; Karys Camp, Kalispell Glacier, 17-0; Sydney Petersen, Dillon, 16-10.25; Zeason Schaffer, Broadus, 16-10.

*mark recorded at Arcadia Invitational in California, () best jump in Montana

AA-L. Todorovich, Helena; A-Daigle, Frenchtown; B-Saraya Afrank, Baker, 16-9.75; C-Maughan, Seeley-Swan.

Triple Jump (39-9.25): Emily McElmurry, Missoula Sentinel, 38-1; Ava Kellenberg, Missoula Sentinel, 37-6.75; Afton Wride, Kalispell Flathead, 35-8.5; Kendall Wahl, Billings Central, 35-7; Alix Mund, Missoula Hellgate, 35-6; Jadyn VanDyken, Manhattan Christian, 35-4; Kyesha Farmer, Great Falls, 34-9; Macy Tjedle, Fairview, 34-8.25; Karys Camp, Kalispell Glacier, 34-8; Remington Pederson, Forsyth, 34-6.5.

AA-McElmurry, Missoula Sentinel; A-Wahl, Billings Central; B-Pederson, Forsyth; C-VanDyken, Manhattan Christian.