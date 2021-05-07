Billings Senior-Great Falls CMR Dual
at Daylis
Girls
100: 1, Ping, Isabella, Billings Sen, 13.02. 2, Thompson, Abby, Billings Sen, 13.23. 3, Long-Westmoreland, Nigeria, Billings Sen, 13.61. 4, Elkin, Julia, Charles M Ru, 13.76. 5, McCarthy, Emma, Charles M Ru, 13.83. 6, Rose, Jada, Charles M Ru, 13.84.
200: 1, Ping, Isabella, Billings Sen, 27.24. 2, Long-Westmoreland, Nigeria, Billings Sen, 28.06. 3, Crago, Emilie, Charles M Ru, 28.11. 4, Rose, Jada, Charles M Ru, 28.71. 5, McKamey, Ava, Charles M Ru, 29.63. 6, Allen, Madison, Charles M Ru, 29.75.
400: 1, Ostermiller, Anna, Billings Sen, 1:03.46. 2, Wagner, Jenna, Billings Sen, 1:04.35. 3, Crago, Emilie, Charles M Ru, 1:06.06. 4, Walker, Campbell, Billings Sen, 1:06.71. 5, Bieber, Margaret, Billings Sen, 1:08.27. 6, Allen, Madison, Charles M Ru, 1:08.78.
800: 1, Ostermiller, Anna, Billings Sen, 2:32.95. 2, Lien, Kendra, Billings Sen, 2:34.94. 3, Jaraczeski, Elizabeth, Charles M Ru, 2:44.06. 4, Bentz, Maria, Billings Sen, 2:48.56. 5, Liesch, Sierra, Charles M Ru, 2:49.70. 6, McComas, Lynley, Billings Sen, 2:51.43.
1,600: 1, Badger, Nina, Charles M Ru, 5:44.20. 2, Lien, Kendra, Billings Sen, 5:52.10. 3, Hermiller, Caroline, Charles M Ru, 6:01.19. 4, Baumann, Kamree, Charles M Ru, 6:07.42. 5, Dalgarno, Skylia, Charles M Ru, 6:09.97. 6, Bentz, Maria, Billings Sen, 6:13.20.
3,200: 1, Badger, Nina, Charles M Ru, 12:56.21. 2, Baumann, Kamree, Charles M Ru, 13:35.88. 3, Hermiller, Caroline, Charles M Ru, 13:47.13.
100 hurdles: 1, Thornton, Alexis, Charles M Ru, 17.21. 2, Jones, Gracy, Billings Sen, 17.58. 3, Simonson, Dylan, Charles M Ru, 18.00. 4, Wyman, Jasmin, Charles M Ru, 18.13. 5, Hanson, Gracelyn, Billings Sen, 19.03.
300 hurdles: 1, Wyman, Jasmin, Charles M Ru, 51.04. 2, Jones, Gracy, Billings Sen, 51.42. 3, Thornton, Alexis, Charles M Ru, 51.58. 4, Simonson, Dylan, Charles M Ru, 52.18. 5, Hanson, Gracelyn, Billings Sen, 53.40.
400 relay: 1, Billings Senior 'A' 50.81. 2, Charles M Russell(Great Falls) 'A' 52.65.
1,600 relay: 1, Billings Senior 'A' 4:21.05. 2, Charles M Russell(Great Falls) 'A' 4:30.41.
High jump: 1, Elkin, Julia, Charles M Ru, J4-07. 1, Lowe, Virginia, Billings Sen, J4-07. 3, Ostermiller, Anna, Billings Sen, J4-07. 4, Broquist, Anna, Charles M Ru, J4-07. 5, McCarthy, Emma, Charles M Ru, J4-05. 5, Thornton, Alexis, Charles M Ru, J4-05.
Pole vault: 1, Henderson, Kylie, Charles M Ru, 9-06. 2, Pellandini, Matija, Billings Sen, 9-00. 3, Morledge-Hampton, Abbie, Billings Sen, 8-06. 4, Hanson, Gracelyn, Billings Sen, J7-06. 5, Olson, Alexis, Charles M Ru, J7-06. 6, Stevenson, Maya, Charles M Ru, J7-00.
Long jump: 1, Long-Westmoreland, Nigeria, Billings Sen, 16-08. 2, McCarthy, Emma, Charles M Ru, 15-11. 3, Broquist, Anna, Charles M Ru, 15-02.50. 4, Henderson, Kylie, Charles M Ru, 14-03. 5, Ping, Isabella, Billings Sen, 14-01. 6, Jones, Gracy, Billings Sen, 13-07.50.
Triple jump: 1, McCarthy, Emma, Charles M Ru, 32-01. 2, Dotseth, Morgan, Charles M Ru, 29-06. 3, Henderson, Kylie, Charles M Ru, 29-03. 4, Stevenson, Maya, Charles M Ru, 28-05.50. --, Gershmel, Paige, Billings Sen, ND.
Shot put: 1, Bosley, Natalie, Charles M Ru, 31-06. 2, Harmon, MaKenna, Billings Sen, 29-07. 3, Herda, Hailey, Charles M Ru, 28-11.50. 4, Jamieson, Torie, Billings Sen, 28-08. 5, Jaeger, Celia, Billings Sen, 27-10.50. 6, Karls, Trinity, Billings Sen, 27-02.
Discus: 1, Jamieson, Torie, Billings Sen, 108-10. 2, Harmon, MaKenna, Billings Sen, 107-04. 3, Allen, Norah, Charles M Ru, 95-05. 4, Karls, Trinity, Billings Sen, 94-08. 5, Herda, Hailey, Charles M Ru, 93-05. 6, Hill-McClusky, Zoe-Anna, Billings Sen, 92-06.
Javelin: 1, Hiller, Tennisen, Charles M Ru, 105-11. 2, Harmon, MaKenna, Billings Sen, 103-05. 3, Herda, Hailey, Charles M Ru, 88-06. 4, Macy, Rachel, Billings Sen, 88-05. 5, Wright, Lauren, Billings Sen, 84-07. 6, Ingalls, Jayme, Charles M Ru, 82-00.
Boys
100: 1, Macy, Tanner, Billings Sen, 11.33. 2, Rodden, Anthony, Charles M Ru, 11.58. 3, Premo, Rafe, Charles M Ru, 11.69. 4, Felten, Jared, Billings Sen, 11.72. 5, Botti-Anderson, Daniel, Charles M Ru, 11.81. 6, Meza, Chente, Billings Sen, 11.93.
200: 1, Botti-Anderson, Daniel, Charles M Ru, 23.61. 2, Felten, Jared, Billings Sen, 23.75. 3, Rodden, Anthony, Charles M Ru, 23.86. 4, Cedillo, Isaac, Billings Sen, 24.18. 5, Premo, Rafe, Charles M Ru, 24.24. 6, Emineth, Christian, Billings Sen, 24.87.
400: 1, Premo, Rafe, Charles M Ru, 51.75. 2, Cedillo, Isaac, Billings Sen, 52.01. 3, McLaughlin, Caleb, Billings Sen, 53.76. 4, McClusky, Johnnie, Billings Sen, 54.00. 5, Meza, Chente, Billings Sen, 55.85. 6, Chabot, Charlie, Charles M Ru, 56.49.
800: 1, Wynia, Ethan, Billings Sen, 2:06.74. 2, Taylen, Boomer, Billings Sen, 2:13.17. 3, Gonzales, Micah, Charles M Ru, 2:14.39. 4, Contreraz, Zach, Billings Sen, 2:18.91. 5, Trees, Zander, Billings Sen, 2:20.74. 6, Hessel, Brendan, Charles M Ru, 2:22.61.
1,600: 1, Denegar, Andrew, Charles M Ru, 4:52.34. 2, Taylen, Boomer, Billings Sen, 4:57.98. 3, Williams, Dawson, Charles M Ru, 4:58.31. 4, Contreraz, Zach, Billings Sen, 5:03.36. 5, McClenahan, Jeremiah, Billings Sen, 5:05.97. 6, Molloy, Ciaran, Charles M Ru, 5:09.40.
3,200: 1, Denegar, Andrew, Charles M Ru, 10:48.88. 2, Williams, Dawson, Charles M Ru, 11:00.07. 3, McClenahan, Jeremiah, Billings Sen, 11:28.61. 4, Bradley, Atticus, Billings Sen, 11:28.73. 5, Molloy, Ciaran, Charles M Ru, 11:39.57. 6, Jaraczeski, Luke, Charles M Ru, 12:00.50.
110 hurdles: 1, LaFurge, AJ, Charles M Ru, 16.48. 2, Goudy, Joshua, Billings Sen, 18.05. --, Carlson, Benji, Billings Sen, NT. --, Simonson, Jackson, Charles M Ru, DQ.
300 hurdles: 1, Simonson, Jackson, Charles M Ru, 42.18. 2, LaFurge, AJ, Charles M Ru, 43.00. 3, Goudy, Joshua, Billings Sen, 45.56.
400 relay: 1, Charles M Russell(Great Falls) 'A' 44.71. --, Billings Senior 'A' DQ.
1,600 relay: 1, Billings Senior 'A' 3:31.61. 2, Charles M Russell(Great Falls) 'A' 3:34.85.
High jump: 1, Skaer, Ben, Charles M Ru, J5-10. 2, Moore, Tyler, Charles M Ru, J5-10. 3, Carlson, Benji, Billings Sen, J5-06. 3, Grosenick, Gavin, Charles M Ru, J5-06. 5, Nunez, Gus, Charles M Ru, J5-08. 6, Willems, Noah, Billings Sen, J5-06.
Pole vault: 1, Palm, Caden, Billings Sen, 14-00. 2, Miller, Jacob, Billings Sen, 11-06. 3, Latham, Alex, Billings Sen, 10-06. 4, Woods, Alex, Billings Sen, 10-00. 5, Dean, Zachary, Charles M Ru, 9-00. --, O'Toole, Evan, Billings Sen, NH. --, Miller, Josh, Billings Sen, NH.
Long jump: 1, Nunez, Gus, Charles M Ru, 20-08.50. 2, Miller, Jacob, Billings Sen, 19-04. 3, Palm, Caden, Billings Sen, 19-01. 4, Hector, Joshua, Billings Sen, J18-11.50. 5, LaFurge, AJ, Charles M Ru, J18-11.50. 6, Grosenick, Gavin, Charles M Ru, 18-05.
Triple jump: 1, Grosenick, Gavin, Charles M Ru, 39-10.50. 2, Frost, Christian, Billings Sen, 35-09. 3, Moore, Tyler, Charles M Ru, 35-07.50. 4, Hiller, Tristan, Charles M Ru, 35-03. 5, Medicine Horse, Jeremiah, Billings Sen, 34-05.50. 6, Hector, Joshua, Billings Sen, 34-04.25.
Shot put: 1, Triplett, JJ, Charles M Ru, 41-05. 2, Baker, Leif, Billings Sen, 40-11. 3, Okes, Anthony, Charles M Ru, 40-00. 4, Hickey, Cooper, Billings Sen, 39-03. 5, Hanson, Eli, Billings Sen, 38-01. 6, Grove, Tanner, Charles M Ru, 36-07.50.
Discus: 1, Hickey, Cooper, Billings Sen, 140-01. 2, Okes, Anthony, Charles M Ru, 129-10. 3, Simenson, Tyler, Billings Sen, 120-03. 4, Baker, Leif, Billings Sen, 116-11. 5, Triplett, JJ, Charles M Ru, 112-07. 6, Corn, Logan, Charles M Ru, 112-02.
Javelin : 1, Corn, Logan, Charles M Ru, 143-00. 2, Harms, Peyton, Billings Sen, 136-09. 3, Miller, Jacob, Billings Sen, 135-10. 4, Hiller, Tristan, Charles M Ru, 132-06. 5, Hall, Bryce, Charles M Ru, 128-06. 6, Miller, Josh, Billings Sen, 114-10.
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.