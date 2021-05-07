Billings Senior-Great Falls CMR Dual

at Daylis

Girls

100: 1, Ping, Isabella, Billings Sen, 13.02. 2, Thompson, Abby, Billings Sen, 13.23. 3, Long-Westmoreland, Nigeria, Billings Sen, 13.61. 4, Elkin, Julia, Charles M Ru, 13.76. 5, McCarthy, Emma, Charles M Ru, 13.83. 6, Rose, Jada, Charles M Ru, 13.84.

200: 1, Ping, Isabella, Billings Sen, 27.24. 2, Long-Westmoreland, Nigeria, Billings Sen, 28.06. 3, Crago, Emilie, Charles M Ru, 28.11. 4, Rose, Jada, Charles M Ru, 28.71. 5, McKamey, Ava, Charles M Ru, 29.63. 6, Allen, Madison, Charles M Ru, 29.75.

400: 1, Ostermiller, Anna, Billings Sen, 1:03.46. 2, Wagner, Jenna, Billings Sen, 1:04.35. 3, Crago, Emilie, Charles M Ru, 1:06.06. 4, Walker, Campbell, Billings Sen, 1:06.71. 5, Bieber, Margaret, Billings Sen, 1:08.27. 6, Allen, Madison, Charles M Ru, 1:08.78.

800: 1, Ostermiller, Anna, Billings Sen, 2:32.95. 2, Lien, Kendra, Billings Sen, 2:34.94. 3, Jaraczeski, Elizabeth, Charles M Ru, 2:44.06. 4, Bentz, Maria, Billings Sen, 2:48.56. 5, Liesch, Sierra, Charles M Ru, 2:49.70. 6, McComas, Lynley, Billings Sen, 2:51.43. 

1,600: 1, Badger, Nina, Charles M Ru, 5:44.20. 2, Lien, Kendra, Billings Sen, 5:52.10. 3, Hermiller, Caroline, Charles M Ru, 6:01.19. 4, Baumann, Kamree, Charles M Ru, 6:07.42. 5, Dalgarno, Skylia, Charles M Ru, 6:09.97. 6, Bentz, Maria, Billings Sen, 6:13.20.

3,200: 1, Badger, Nina, Charles M Ru, 12:56.21. 2, Baumann, Kamree, Charles M Ru, 13:35.88. 3, Hermiller, Caroline, Charles M Ru, 13:47.13.

100 hurdles: 1, Thornton, Alexis, Charles M Ru, 17.21. 2, Jones, Gracy, Billings Sen, 17.58. 3, Simonson, Dylan, Charles M Ru, 18.00. 4, Wyman, Jasmin, Charles M Ru, 18.13. 5, Hanson, Gracelyn, Billings Sen, 19.03.

300 hurdles: 1, Wyman, Jasmin, Charles M Ru, 51.04. 2, Jones, Gracy, Billings Sen, 51.42. 3, Thornton, Alexis, Charles M Ru, 51.58. 4, Simonson, Dylan, Charles M Ru, 52.18. 5, Hanson, Gracelyn, Billings Sen, 53.40.

400 relay: 1, Billings Senior 'A' 50.81. 2, Charles M Russell(Great Falls) 'A' 52.65.

1,600 relay: 1, Billings Senior 'A' 4:21.05. 2, Charles M Russell(Great Falls) 'A' 4:30.41.

High jump: 1, Elkin, Julia, Charles M Ru, J4-07. 1, Lowe, Virginia, Billings Sen, J4-07. 3, Ostermiller, Anna, Billings Sen, J4-07. 4, Broquist, Anna, Charles M Ru, J4-07. 5, McCarthy, Emma, Charles M Ru, J4-05. 5, Thornton, Alexis, Charles M Ru, J4-05.

Pole vault: 1, Henderson, Kylie, Charles M Ru, 9-06. 2, Pellandini, Matija, Billings Sen, 9-00. 3, Morledge-Hampton, Abbie, Billings Sen, 8-06. 4, Hanson, Gracelyn, Billings Sen, J7-06. 5, Olson, Alexis, Charles M Ru, J7-06. 6, Stevenson, Maya, Charles M Ru, J7-00. 

Long jump: 1, Long-Westmoreland, Nigeria, Billings Sen, 16-08. 2, McCarthy, Emma, Charles M Ru, 15-11. 3, Broquist, Anna, Charles M Ru, 15-02.50. 4, Henderson, Kylie, Charles M Ru, 14-03. 5, Ping, Isabella, Billings Sen, 14-01. 6, Jones, Gracy, Billings Sen, 13-07.50. 

Triple jump: 1, McCarthy, Emma, Charles M Ru, 32-01. 2, Dotseth, Morgan, Charles M Ru, 29-06. 3, Henderson, Kylie, Charles M Ru, 29-03. 4, Stevenson, Maya, Charles M Ru, 28-05.50. --, Gershmel, Paige, Billings Sen, ND.

Shot put: 1, Bosley, Natalie, Charles M Ru, 31-06. 2, Harmon, MaKenna, Billings Sen, 29-07. 3, Herda, Hailey, Charles M Ru, 28-11.50. 4, Jamieson, Torie, Billings Sen, 28-08. 5, Jaeger, Celia, Billings Sen, 27-10.50. 6, Karls, Trinity, Billings Sen, 27-02. 

Discus: 1, Jamieson, Torie, Billings Sen, 108-10. 2, Harmon, MaKenna, Billings Sen, 107-04. 3, Allen, Norah, Charles M Ru, 95-05. 4, Karls, Trinity, Billings Sen, 94-08. 5, Herda, Hailey, Charles M Ru, 93-05. 6, Hill-McClusky, Zoe-Anna, Billings Sen, 92-06.

Javelin: 1, Hiller, Tennisen, Charles M Ru, 105-11. 2, Harmon, MaKenna, Billings Sen, 103-05. 3, Herda, Hailey, Charles M Ru, 88-06. 4, Macy, Rachel, Billings Sen, 88-05. 5, Wright, Lauren, Billings Sen, 84-07. 6, Ingalls, Jayme, Charles M Ru, 82-00. 

Boys

100: 1, Macy, Tanner, Billings Sen, 11.33. 2, Rodden, Anthony, Charles M Ru, 11.58. 3, Premo, Rafe, Charles M Ru, 11.69. 4, Felten, Jared, Billings Sen, 11.72. 5, Botti-Anderson, Daniel, Charles M Ru, 11.81. 6, Meza, Chente, Billings Sen, 11.93. 

200: 1, Botti-Anderson, Daniel, Charles M Ru, 23.61. 2, Felten, Jared, Billings Sen, 23.75. 3, Rodden, Anthony, Charles M Ru, 23.86. 4, Cedillo, Isaac, Billings Sen, 24.18. 5, Premo, Rafe, Charles M Ru, 24.24. 6, Emineth, Christian, Billings Sen, 24.87. 

400: 1, Premo, Rafe, Charles M Ru, 51.75. 2, Cedillo, Isaac, Billings Sen, 52.01. 3, McLaughlin, Caleb, Billings Sen, 53.76. 4, McClusky, Johnnie, Billings Sen, 54.00. 5, Meza, Chente, Billings Sen, 55.85. 6, Chabot, Charlie, Charles M Ru, 56.49.

800: 1, Wynia, Ethan, Billings Sen, 2:06.74. 2, Taylen, Boomer, Billings Sen, 2:13.17. 3, Gonzales, Micah, Charles M Ru, 2:14.39. 4, Contreraz, Zach, Billings Sen, 2:18.91. 5, Trees, Zander, Billings Sen, 2:20.74. 6, Hessel, Brendan, Charles M Ru, 2:22.61.

1,600: 1, Denegar, Andrew, Charles M Ru, 4:52.34. 2, Taylen, Boomer, Billings Sen, 4:57.98. 3, Williams, Dawson, Charles M Ru, 4:58.31. 4, Contreraz, Zach, Billings Sen, 5:03.36. 5, McClenahan, Jeremiah, Billings Sen, 5:05.97. 6, Molloy, Ciaran, Charles M Ru, 5:09.40. 

3,200: 1, Denegar, Andrew, Charles M Ru, 10:48.88. 2, Williams, Dawson, Charles M Ru, 11:00.07. 3, McClenahan, Jeremiah, Billings Sen, 11:28.61. 4, Bradley, Atticus, Billings Sen, 11:28.73. 5, Molloy, Ciaran, Charles M Ru, 11:39.57. 6, Jaraczeski, Luke, Charles M Ru, 12:00.50. 

110 hurdles: 1, LaFurge, AJ, Charles M Ru, 16.48. 2, Goudy, Joshua, Billings Sen, 18.05. --, Carlson, Benji, Billings Sen, NT. --, Simonson, Jackson, Charles M Ru, DQ.

300 hurdles: 1, Simonson, Jackson, Charles M Ru, 42.18. 2, LaFurge, AJ, Charles M Ru, 43.00. 3, Goudy, Joshua, Billings Sen, 45.56.

400 relay: 1, Charles M Russell(Great Falls) 'A' 44.71. --, Billings Senior 'A' DQ.

1,600 relay: 1, Billings Senior 'A' 3:31.61. 2, Charles M Russell(Great Falls) 'A' 3:34.85.

High jump: 1, Skaer, Ben, Charles M Ru, J5-10. 2, Moore, Tyler, Charles M Ru, J5-10. 3, Carlson, Benji, Billings Sen, J5-06. 3, Grosenick, Gavin, Charles M Ru, J5-06. 5, Nunez, Gus, Charles M Ru, J5-08. 6, Willems, Noah, Billings Sen, J5-06. 

Pole vault: 1, Palm, Caden, Billings Sen, 14-00. 2, Miller, Jacob, Billings Sen, 11-06. 3, Latham, Alex, Billings Sen, 10-06. 4, Woods, Alex, Billings Sen, 10-00. 5, Dean, Zachary, Charles M Ru, 9-00. --, O'Toole, Evan, Billings Sen, NH. --, Miller, Josh, Billings Sen, NH.

Long jump: 1, Nunez, Gus, Charles M Ru, 20-08.50. 2, Miller, Jacob, Billings Sen, 19-04. 3, Palm, Caden, Billings Sen, 19-01. 4, Hector, Joshua, Billings Sen, J18-11.50. 5, LaFurge, AJ, Charles M Ru, J18-11.50. 6, Grosenick, Gavin, Charles M Ru, 18-05.

Triple jump: 1, Grosenick, Gavin, Charles M Ru, 39-10.50. 2, Frost, Christian, Billings Sen, 35-09. 3, Moore, Tyler, Charles M Ru, 35-07.50. 4, Hiller, Tristan, Charles M Ru, 35-03. 5, Medicine Horse, Jeremiah, Billings Sen, 34-05.50. 6, Hector, Joshua, Billings Sen, 34-04.25. 

Shot put: 1, Triplett, JJ, Charles M Ru, 41-05. 2, Baker, Leif, Billings Sen, 40-11. 3, Okes, Anthony, Charles M Ru, 40-00. 4, Hickey, Cooper, Billings Sen, 39-03. 5, Hanson, Eli, Billings Sen, 38-01. 6, Grove, Tanner, Charles M Ru, 36-07.50. 

Discus: 1, Hickey, Cooper, Billings Sen, 140-01. 2, Okes, Anthony, Charles M Ru, 129-10. 3, Simenson, Tyler, Billings Sen, 120-03. 4, Baker, Leif, Billings Sen, 116-11. 5, Triplett, JJ, Charles M Ru, 112-07. 6, Corn, Logan, Charles M Ru, 112-02. 

Javelin : 1, Corn, Logan, Charles M Ru, 143-00. 2, Harms, Peyton, Billings Sen, 136-09. 3, Miller, Jacob, Billings Sen, 135-10. 4, Hiller, Tristan, Charles M Ru, 132-06. 5, Hall, Bryce, Charles M Ru, 128-06. 6, Miller, Josh, Billings Sen, 114-10. 

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