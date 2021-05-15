Billings Skyview-Belgrade Dual

at Skyview High

Girls

100: 1, Roberts, Ave, Billings Sky, 13.11. 2, Owens, Maliea, Billings Sky, 13.60. 3, Swanton, Kylie, Billings Sky, 13.74. 4, Heinrichs, Arianna, Belgrade, 13.92. 5, Rieke, Hannah, Billings Sky, 14.04. 6, Meuchel, Lelia, Belgrade, 14.87. 

400: 1, Brauer, Alexis, Billings Sky, 1:02.11. 2, Stewart, Grace, Belgrade, 1:03.08. 3, Franco, Jaycie, Billings Sky, 1:05.54. 4, Crooks, Sara, Belgrade, 1:06.53. 5, Brower, Danielle, Billings Sky, 1:10.74. 6, Smith, Leah, Billings Sky, 1:11.09.

200: 1, Cassidy, Jordan, Belgrade, 27.31. 2, Owens, Maliea, Billings Sky, 27.59. 3, Rieke, Hannah, Billings Sky, 28.26. 4, Swanton, Kylie, Billings Sky, 29.20. 5, Heinrichs, Arianna, Belgrade, 29.44. 6, Meuchel, Lelia, Belgrade, 30.42. 

800: 1, Petersen, Ava, Billings Sky, 2:27.35. 2, Brauer, Alexis, Billings Sky, 2:32.71. 3, Strachan, Makenzie, Billings Sky, 2:34.63. 4, Thomas, Zina, Billings Sky, 2:34.95. 5, Schauber, Isabel, Billings Sky, 2:36.63. 6, Stewart, Lily, Belgrade, 2:38.04. 

1,600: 1, Hoffman-Gaschk, Emberlyn, Billings Sky, 5:28.38. 2, Nippard, Caelin, Billings Sky, 5:42.61. 3, Schauber, Isabel, Billings Sky, 5:46.40. 4, Strachan, Makenzie, Billings Sky, 5:48.57. 5, Giese, Hannah, Belgrade, 5:48.99. 6, Tranel, Madeline, Billings Sky, 6:01.94. 

3,200: 1, Hoffman-Gaschk, Emberlyn, Billings Sky, 12:14.85. 2, Manning, Toree, Billings Sky, 13:30.09. 3, Tranel, Madeline, Billings Sky, 13:39.42.

100 Hurdles: 1, Soens, Cienna, Billings Sky, 17.09. 2, Carter, Gracey, Belgrade, 17.23. 3, Mader, Julia, Billings Sky, 17.34. 4, Snyder, Mia, Billings Sky, 17.38. 5, Cagle, Evija, Billings Sky, 17.51. 6, Spotted Bear, MG, Billings Sky, 18.35.

300 Hurdles: 1, Soens, Cienna, Billings Sky, 48.19. 2, Spotted Bear, MG, Billings Sky, 50.21. 3, Carter, Gracey, Belgrade, 50.39. 4, Snyder, Mia, Billings Sky, 52.84. 5, Mader, Julia, Billings Sky, 53.59. 6, Cagle, Evija, Billings Sky, 55.06. 

400 Relay: 1, Billings Skyview 'A' 51.98. 2, Belgrade 'A' 54.50. 3, Belgrade 'B' 58.05.

1,600 Relay: 1, Billings Skyview 'A' 4:10.31. 2, Belgrade 'A' 4:26.71. 3, Billings Skyview 'B' 4:27.62. 4, Billings Skyview 'C' 4:45.69.

High Jump: 1, Morris, Sarah, Belgrade, 4-09. 1, Strachan, Makenzie, Billings Sky, 4-09. 3, Carter, Gracey, Belgrade, 4-07. 3, Hollowell, Janie, Billings Sky, 4-07.

Pole Vault: 1, Clause, Madison, Billings Sky, 9-00. 2, Cagle, Evija, Billings Sky, 8-00. 3, Felchle McConnell, Brooklyn, Billings Sky, 7-06. 3, Benjamin, Crystal, Billings Sky, 7-06. 5, Mamangun, Leila, Belgrade, 7-00. 6, Lowery, Shayla, Billings Sky, 6-06. 

Long Jump: 1, Clause, Madison, Billings Sky, 16-08. 2, Steinagel, Taylor, Belgrade, 15-09. 3, Morris, Sarah, Belgrade, 14-08. 4, Mader, Julia, Billings Sky, 14-07. 5, Spotted Bear, MG, Billings Sky, 14-01. 6, Snyder, Mia, Billings Sky, 13-05.50. 

Triple Jump: 1, Mader, Julia, Billings Sky, 30-07. 2, Spotted Bear, MG, Billings Sky, 30-03.25. 3, Hofland, Leah, Belgrade, 23-06.50. 

Shot Put: 1, Jenkins, Alison, Billings Sky, 34-09.50. 2, Simon, Taylor, Belgrade, 33-05. 3, Tulimaiau, Danara, Billings Sky, 32-09. 4, Hardy, Malia, Belgrade, 29-06. 5, Lowery, Shayla, Billings Sky, 27-02.50. 6, Myrick, Hanne, Billings Sky, 26-06. 

Discus: 1, Tulimaiau, Danara, Billings Sky, 107-01. 2, Jenkins, Alison, Billings Sky, 103-01. 3, Hardy, Malia, Belgrade, 95-06.50. 4, Simon, Taylor, Belgrade, 88-02.50. 5, Jones, Sarhea, Billings Sky, 79-03. 6, Stokes, Kendall, Billings Sky, 78-03. 

Javelin: 1, Carter, Gracey, Belgrade, 144-05. 2, Petersen, Aspen, Billings Sky, 98-00. 3, Brauer, Alexis, Billings Sky, 81-07. 4, Hardy, Malia, Belgrade, 81-04. 5, Leininger, Lillian, Belgrade, 80-10. 6, Simon, Taylor, Belgrade, 78-07. 

Boys

100: 1, Barington-Miller, Dilen, Billings Sky, 11.62. 2, Ruddick, Gage, Belgrade, 11.85. 3, Bluemer, Hayden, Belgrade, 12.35. 4, McGoldrick, Aidan, Belgrade, 12.60. 5, Kastner, Beau, Belgrade, 12.70. 6, Brown, Aidan, Belgrade, 12.74. 

400: 1, Major, Evan, Belgrade, 54.59. 2, Gordon, Trevor, Belgrade, 55.52. 3, Spangler, Austin, Belgrade, 56.49. 4, Brown, Aidan, Belgrade, 56.88. 5, Foster, Jonathan, Belgrade, 56.98. 6, Bluemer, Xander, Belgrade, 57.51.

200: 1, Barington-Miller, Dilen, Billings Sky, 23.85. 2, Ruddick, Gage, Belgrade, 24.39. 3, Foster, Jonathan, Belgrade, 24.96. 4, Bluemer, Hayden, Belgrade, 25.23. 5, Kastner, Beau, Belgrade, 25.80. 6, Brown, Aidan, Belgrade, 25.84. 

800: 1, McCormack, Cooper, Belgrade, 2:04.48. 2, Springer, James, Billings Sky, 2:11.16. 3, Tirrell, Brodie, Belgrade, 2:15.61. 4, Hurt, Mikey, Billings Sky, 2:16.99. 5, Laughery-Roberts, Jacob, Billings Sky, 2:17.60. 6, Nash, John, Belgrade, 2:18.48. 

1,600: 1, Russell, Wyatt, Belgrade, 4:43.51. 2, Budge, Gavin, Billings Sky, 4:46.67. 3, Hurt, Mikey, Billings Sky, 4:59.32. 4, Clingan, Brandon, Belgrade, 4:59.74. 5, Laughery-Roberts, Jacob, Billings Sky, 5:02.04. 6, Chase, Connor, Billings Sky, 5:03.40.

3,200: 1, Budge, Gavin, Billings Sky, 10:24.81. 2, Tirrell, Brodie, Belgrade, 10:28.42. 3, Hurt, Mikey, Billings Sky, 10:31.25. 4, Chase, Connor, Billings Sky, 10:44.95. 5, Benner, Alex, Billings Sky, 10:47.90. 6, Piller, Oshen, Billings Sky, 10:48.14. 

110 Hurdles: 1, Turner, Alex, Belgrade, 16.02. 2, Fatupaito, Fogaa, Billings Sky, 17.39. 3, Vanderjagt, Joshua, Belgrade, 17.69. 4, Gordon, Trevor, Belgrade, 17.76. 5, Salminen, Paolo, Billings Sky, 18.15. 6, Schell, Tanner, Billings Sky, 18.53.4.

300 Hurdles: 1, Fatupaito, Fogaa, Billings Sky, 42.93. 2, Salminen, Paolo, Billings Sky, 44.60. 3, Vanderjagt, Joshua, Belgrade, 45.98. 4, Felchle, Bridger, Billings Sky, 51.55.

400 Relay: 1, Belgrade 'A' 44.32. 2, Billings Skyview 'A' 44.53. 3, Belgrade 'B' 51.25.

1,600 Relay: 1, Billings Skyview 'A' 3:37.89. 2, Belgrade 'A' 3:38.69. 3, Belgrade 'B' 3:54.24. 4, Billings Skyview 'B' 3:55.07. 5, Billings Skyview 'C' 4:15.71.

High Jump: 1, Russell, Wyatt, Belgrade, 5-08. 1, Schell, Tanner, Billings Sky, 5-08. 3, Krzys, Andrew, Belgrade, 5-04. 4, Hibl, Kyle, Belgrade, 5-02. 4, Judkins, Cody, Belgrade, 5-02. 6, Kendall, Troy, Belgrade, 5-00.

Pole Vault: 1, McGoldrick, Aidan, Belgrade, 12-03. 2, Fazio, Ty, Billings Sky, 12-00. 3, Kennedy, Sean, Billings Sky, 11-00. 4, Bushman, Dallin, Billings Sky, 10-06. 4, Oliszczak, Kaleb, Billings Sky, 10-06. 6, Kendall, Troy, Belgrade, 9-06. 6, Colarik, Brock, Belgrade, 9-06. 6, Hibl, Kyle, Belgrade, 9-06

Long Jump: 1, Jones, Kevin, Billings Sky, 19-11.50. 2, Gordon, Tyler, Belgrade, 19-03. 3, Russell, Wyatt, Belgrade, 18-00. 4, Ruddick, Gage, Belgrade, 17-11. 5, Fatupaito, Tahuna, Billings Sky, 17-09.50. 6, Dunning, Landon, Belgrade, 17-04.50. 

Triple Jump: 1, Gordon, Tyler, Belgrade, 40-02.50. 2, Fatupaito, Fogaa, Billings Sky, 37-09.50. 3, Dunning, Landon, Belgrade, 35-10.25. 4, Dahinden, Blake, Billings Sky, 33-10.75. 5, Headlee, Trestyn, Billings Sky, 32-07.50. 6, Smith, Kaige, Belgrade, 29-05.

Shot Put: 1, Simon, Hunter, Belgrade, 42-11. 2, Simon, Ryan, Belgrade, 42-04. 3, Kayser, Spencer, Belgrade, 41-06.50. 4, Johnson, Brennan, Billings Sky, 40-08. 5, Yunker, Charles, Belgrade, 39-08.50. 6, Carlson, Benton, Billings Sky 38-08.50. 

Discus: 1, Yunker, Charles, Belgrade, 140-05.50. 2, Fatupaito, Tahuna, Billings Sky, 119-06.50. 3, Simon, Hunter, Belgrade, 114-05. 4, Johnson, Brennan, Billings Sky, 108-00. 5, Spangler, Austin, Belgrade, 107-05.50. 6, Simon, Ryan, Belgrade, 106-10. 

Javelin: 1, Fatupaito, Tahuna, Billings Sky, 155-00. 2, Fatupaito, Fogaa, Billings Sky, 153-00. 3, Yunker, Charles, Belgrade, 148-02. 4, Simon, Hunter, Belgrade, 121-00. 4, Rattanapeth, Napus, Billings Sky, 121-00. 6, Oliszczak, Kaleb, Billings Sky, 117-00. 

Billings West-Bozeman Dual

at West High

Girls

100: 1, Wolff, Jaeden, Billings Wes, 12.44. 2, Chirrick, Taylee, Billings Wes, 12.78. 3, Zimmerman, Emma, Billings Wes, 13.22. 4, Grossman, Kaitlin, Billings Wes, 13.24. 5, Oliver, Isabella, Bozeman, 13.39. 6, Davies, Chloe, Billings Wes, 13.42.

200: 1, Chirrick, Taylee, Billings Wes, 26.31. 2, Grossman, Kaitlin, Billings Wes, 27.17. 3, Frideres, Lauryn, Billings Wes, 27.57. 4, Hartshorn, Amelia, Bozeman, 27.78. 5, Knarr, Cooper, Bozeman, 27.89. 6, Bloyder, Ela, Billings Wes, 28.03. 6, Smith, Eliza, Bozeman, 28.03.

400: 1, Hartshorn, Amelia, Bozeman, 1:03.16. 2, Marvin, Zoe, Billings Wes, 1:08.05. 3, Pohle, Alyssa, Billings Wes, 1:08.63. 4, Arnett, Cialee, Billings Wes, 1:09.91. 5, Halpin, Kylee, Bozeman, 1:11.33. 6, Luft, Lexi, Billings Wes, 1:17.22.

800: 1, Sherman, Molly, Bozeman, 2:23.90. 2, Moore, Riley, Bozeman, 2:27.10. 3, Merkel, Ellison, Bozeman, 2:28.25. 4, Hull, Ellie, Bozeman, 2:28.75. 5, McCormick, Natalie, Bozeman, 2:29.78. 6, Patch, Natalie, Bozeman, 2:34.30.

1,600: 1, Hull, Ellie, Bozeman, 5:11.41. 2, Keith, Ali, Billings Wes, 5:12.70. 3, McCormick, Natalie, Bozeman, 5:15.40. 4, McCormick, Lucia, Bozeman, 5:28.21. 5, Gilbreth, Grace, Bozeman, 5:29.44. 6, Lukasik, Hannah, Billings Wes, 5:30.95.

3,200: 1, Lukasik, Hannah, Billings Wes, 12:06.08. 2, Nicholas, Natalie, Bozeman, 12:11.35. 3, Friedman, Nomi, Bozeman, 12:56.40. 4, McClintock, Mikayla, Billings Wes, 13:07.52. 5, Shockley, Sellers, Bozeman, 14:58.80.

100 hurdles: 1, Mayer, Macy, Bozeman, 16.44. 2, Lawrence, Jordan, Billings Wes, 18.39. 3, Kalinowski, Kate, Bozeman, 19.66. 4, West, Anna, Bozeman, 19.85. 5, Cleary, Annalee, Bozeman, 20.32. 6, Rice, Ava, Billings Wes, 20.50.

300 hurdles: 1, Mayer, Macy, Bozeman, 50.15. 2, Schultz, Marika, Bozeman, 53.82. 3, Lawrence, Jordan, Billings Wes, 54.26. 4, Bucholz, Taya, Billings Wes, 56.28. 5, Rice, Ava, Billings Wes, 57.47.

400 Relay: 1, Billings West 'A' 49.00. 2, Bozeman 'A' 51.74.

1,600 Relay: 1, Bozeman 'A' 4:15.31.

High Jump: 1, Schonhoff, Hannah, Bozeman, 5-07. 2, Mayer, Macy, Bozeman, J4-11. 3, Berghold, Brenna, Bozeman, J4-11. 4, Lawrence, Jordan, Billings Wes, J4-09. 5, Funderburk, Julia, Bozeman, J4-07. 5, Horgan, Eva, Bozeman, J4-07.

Pole Vault: 1, Zimmerman, Emma, Billings Wes, 11-09. 2, Long, Austin, Billings Wes, 9-00. 3, Stoddart, Grace, Bozeman, J8-06. 4, Bloyder, Ela, Billings Wes, J8-06. 5, Ingraham, Abigail, Billings Wes, 8-00. 5, Dvorak, Alexis, Billings Wes, 8-00. 5, Berghold, Brenna, Bozeman, 8-00. 5, Thompson, Gwen, Billings Wes, 8-00.

Long Jump: 1, Oliver, Isabella, Bozeman, 16-11. 2, Frideres, Lauryn, Billings Wes, 16-10. 3, Grossman, Kaitlin, Billings Wes, 16-08.50. 4, Chirrick, Taylee, Billings Wes, 16-05.50. 5, Schonhoff, Hannah, Bozeman, 16-02.50. 6, Jeter, Caroline, Billings Wes, 15-05.

Triple Jump: 1, Schonhoff, Hannah, Bozeman, 34-02. 2, Oliver, Isabella, Bozeman, 33-09. 3, Stoddart, Grace, Bozeman, 32-07. 4, Jeter, Caroline, Billings Wes, 32-02.50. 5, Kubiak, Lydia, Bozeman, 31-10. 6, Cossins, Tayler, Bozeman, 30-11.50.

Shot Put: 1, Lynch, Jenavieve, Bozeman, 33-09.50. 2, Hillis, Maggie, Billings Wes, 30-03. 3, Jones, Brooke, Billings Wes, 29-00. 4, Epler, Ava, Bozeman, 28-09.50. 5, Henry, Bria, Billings Wes, 28-06. 6, Ellis, Kendell, Billings Wes, 28-04.

Discus: 1, Lynch, Jenavieve, Bozeman, 108-00. 2, Ellis, Kendell, Billings Wes, 100-05. 3, Jones, Autumn, Bozeman, 89-08. 4, Henry, Bria, Billings Wes, 86-06. 5, Jones, Brooke, Billings Wes, 83-08. 5, Mahoney, Ryan, Bozeman, 83-08.

Javelin: 1, Jones, Autumn, Bozeman, 110-07. 2, Opperman, Tyra, Bozeman, 99-10. 3, Ellis, Kendell, Billings Wes, 96-11. 3, Lorash, Birkley, Billings Wes, 96-11. 5, Mayer, Macy, Bozeman, 88-07. 6, Curtis, Anna, Bozeman, 78-07.

Boys

100: 1, Ambuehl, Clint, Billings Wes, 11.35. 2, Clarin, Tucker, Billings Wes, 11.58. 3, Bossenbrook, Thomas, Bozeman, 11.64. 4, Nafts, Reece, Billings Wes, 11.74. 5, DeLeon, Michael, Billings Wes, 11.78. 6, Walter, Tyler, Billings Wes, 11.83. 7, Trettin, Trent, Bozeman, 11.88.

200: 1, Dowler, Taco, Billings Wes, 22.55. 2, Ambuehl, Clint, Billings Wes, 22.80. 3, Nafts, Reece, Billings Wes, 23.34. 4, DeLeon, Michael, Billings Wes, 23.35. 5, Trettin, Trent, Bozeman, 23.50. 6, Medlock, Jaymn, Billings Wes, 23.75.

400: 1, Wilkes, Bridger, Bozeman, 51.96. 2, Lantis, Aiden, Billings Wes, 52.84. 3, Luft, Tucker, Billings Wes, 53.83. 4, Kimm, Brendan, Bozeman, 54.53. 5, Kimball, Max, Billings Wes, 54.90. 6, Bear, Cameron, Billings Wes, 55.09.

800: 1, Neil, Nathan, Bozeman, 2:03.46. 2, Wilkes, Bridger, Bozeman, 2:05.52. 3, Petsch, Seth, Billings Wes, 2:06.34. 4, Hundhausen, Cody, Bozeman, 2:06.70. 5, Broadbent, Ronaldo, Billings Wes, 2:07.40. 6, Kotter, Aiden, Billings Wes, 2:09.15.

1,600: 1, Neil, Connor, Bozeman, 4:31.18. 2, Brown, Weston, Bozeman, 4:31.58. 3, Straus, Jaxon, Billings Wes, 4:32.04. 4, Danenhauer, Xander, Bozeman, 4:32.09. 5, Hornung, Caleb, Billings Wes, 4:33.60. 6, Marshall-Pryde, Stirling, Bozeman, 4:37.13.

3,200: 1, Hornung, Caleb, Billings Wes, 10:08.59. 2, Popiel, Kenyon, Bozeman, 10:20.31. 3, Straus, Jaxon, Billings Wes, 10:21.01. 4, Johns, Joseph, Bozeman, 10:21.68. 5, Dore, Calvin, Bozeman, 10:26.98. 6, Abrams, Micah, Billings Wes, 10:30.20.

110 hurdles: 1, DeVries, Ryan, Billings Wes, 15.00. 2, Demars, Joel, Billings Wes, 15.58. 3, Pierce, Jacob, Billings Wes, 16.10. 4, Fogelsong, Mitchell, Billings Wes, 16.22. 5, Eckles, Elijah, Bozeman, 16.63. 6, Schreder, Trey, Billings Wes, 17.31.

300 hurdles: 1, DeVries, Ryan, Billings Wes, 40.67. 2, Pierce, Jacob, Billings Wes, 41.42. 3, Demars, Joel, Billings Wes, 41.70. 4, Fogelsong, Mitchell, Billings Wes, 43.55. 5, Stanton, Connor, Billings Wes, 46.82. 6, Gilman, Lake, Billings Wes, 46.83.

400 Relay: 1, Billings West 'A' 44.31. 2, Bozeman 'A' 44.81.

1,600 Relay: 1, Billings West 'A' 3:37.65. 2, Bozeman 'A' 3:38.68. 3, Billings West 'B' 3:38.98.

High Jump: 1, Bossenbrook, Thomas, Bozeman, J5-08. 2, Eckles, Elijah, Bozeman, J5-08. 2, Bain, Hudson, Bozeman, J5-08. 4, Daenen, Luc, Bozeman, J5-04. 5, Syvertson, Trent, Bozeman, J5-04.

Pole Vault: 1, Ridley, Traven, Billings Wes, 14-01. 2, Eckles, Elijah, Bozeman, 13-06. 3, Walter, Tyler, Billings Wes, 12-06. 4, Halligan, Connor, Billings Wes, 11-00. 5, Deines, Dylan, Billings Wes, 10-06.

Long Jump: 1, Dowler, Taco, Billings Wes, 22-00.50. 2, Opperman, Keyton, Bozeman, 20-01.50. 3, Ridley, Traven, Billings Wes, 20-01. 4, Ator, Ty, Bozeman, 19-06. 5, Lantis, Aiden, Billings Wes, 19-05. 6, Eckles, Elijah, Bozeman, 19-04.50.

Triple Jump: 1, Ator, Ty, Bozeman, 41-02.50. 2, Broderick, James, Bozeman, 37-02. 3, Safidyurdskiy, Danil, Billings Wes, 36-08. 4, Carlson, Billy, Billings Wes, 34-03.50.

Shot Put: 1, Bain, Carson, Bozeman, 44-09. 2, Hillis, Kane, Billings Wes, 44-08. 3, Tucker, Jaxon, Billings Wes, 43-02. 4, Anderson, Jacob, Billings Wes, 43-00. 5, Slate, Austin, Bozeman, 38-09. 6, Medlock, Jaymn, Billings Wes, 37-10.

Discus: 1, Tucker, Jaxon, Billings Wes, 139-00. 2, Bain, Carson, Bozeman, 134-10. 3, Anderson, Jacob, Billings Wes, 133-07. 4, Claunch, Isaiah, Billings Wes, 124-11. 5, Garcia, Christopher, Billings Wes, 107-09. 6, Horton, Brady, Bozeman, 107-07.

Javelin: 1, Hillis, Kane, Billings Wes, 171-04. 2, Claunch, Isaiah, Billings Wes, 167-05. 3, Cook, Hayden, Bozeman, 143-05. 4, Huntsinger, Ryan, Bozeman, 139-10. 5, Garcia, Christopher, Billings Wes, 137-01. 6, Warnick, Carter, Billings Wes, 131-06.

District 1B

Girls

100: 1, Anderson, Mari, Great Falls, 13.46. 2, Evans, Taylor, Conrad, 13.57. 3,Bartsch, Natalie, Conrad, J13.57. 4, Shaw, Eleace, Conrad, 13.59. 5, Kolste,Natalie, Fairfield, 13.64. 6, Anderson, Stephanie, Cut Bank, 13.72.

200: 1, Evans, Taylor, Conrad, 27.77. 2, Bartsch, Natalie, Conrad, 27.96. 3,Anderson, Mari, Great Falls, 28.04. 4, Kolste, Natalie, Fairfield, 28.67. 5,Cook, Alexis, Great Falls, 28.80. 6, Anderson, Stephanie, Cut Bank, 28.99.

400: 1, Bartsch, Natalie, Conrad, 1:04.88. 2, Bechtold, Elsah, Choteau, 1:06.02. 3, Kolste, Natalie, Fairfield, 1:06.06. 4, Pitcher, Avery, Fairfield, 1:06.09. 5, Cook, Alexis, Great Falls, 1:06.19. 6, Kolste, Brynn, Fairfield, 1:08.26.

800: 1, Bieler, Ada, Choteau, 2:31.98. 2, Pitcher, Avery, Fairfield, 2:35.39. 3, Johnson, Alexa, Fairfield, 2:38.53. 4, Gunderson, Emma, Choteau, 2:43.24. 5,Littrell, Darci, Cut Bank, 2:50.62. 6, Jones, Tori, Fairfield, 2:51.27. 

1,600: 1, Bieler, Ada, Choteau, 5:40.97. 2, Johnson, Alexa, Fairfield, 6:15.36. 3, Hauk, Michaela, Great Falls, 6:55.59. 4, Bechtold, Violet, Choteau, 6:58.03.5, Littrell, Darci, Cut Bank, 6:58.55. 6, Pitcher, Avery, Fairfield, 7:05.98.

3,200: 1, Bieler, Ada, Choteau, 12:29.31. 2, Johnson, Alexa, Fairfield, 14:20.89. 3, Hauk, Michaela, Great Falls, 14:42.22. 4, Bechtold, Violet, Choteau, 14:43.74. 5, Stott, Tarynn, Fairfield, 14:51.87. 6, Vermulm, Lydia, Conrad, 16:04.09. 

100 Hurdles: 1, Maddox, Cheyenne, Fairfield, 17.17. 2, Brady, Camryn, Great Falls, 17.42. 3, Vermulm, Tabitha, Conrad, 18.17. 4, Waller, Jackie, Cut Bank, 18.32. 5, Becker, Guerna, Fairfield, 18.62. 6, McKenzie, Amy, Choteau, 18.88.

300 Hurdles: 1, Waller, Jackie, Cut Bank, 50.39. 2, Maddox, Cheyenne, Fairfield, 52.82. 3, Wahl, Mariah, Cut Bank, 53.35. 4, Becker, Guerna, Fairfield, 53.77. 5, Vermulm, Tabitha, Conrad, 54.19. 6, Lee, Ellie, Choteau, 55.47. 

400 Relay: 1, Conrad 52.35. 2, Great Falls Central 52.75. 3, Choteau 53.11. 4, Fairfield 54.04. 5, Cut Bank 54.41. 6, Shelby 1:04.05.

1,600 Relay: 1, Fairfield 4:33.55. 2, Choteau 4:36.41. 3, Cut Bank 4:41.10. 4, Conrad 4:47.14. 5, Great Falls Central Catholic 5:20.83.

High Jump: 1, Anderson, Mari, Great Falls, 4-10. 2, Shaw, Eleace, Conrad, 4-08. 3, Grigsby, Shaylee, Fairfield, J4-08. 4, Lee, Ellie, Choteau, 4-06. 5, Gunderson, Emma, Choteau, 4-04. 6, Baney, Abby, Cut Bank, 4-02. 6, Eneboe, Tala, Conrad, 4-02. 

Pole Vault: 1, Erickson, Breauna, Conrad, 9-09B. 2, Bartsch, Natalie, Conrad, 7-06. 3, Vermulm, Lydia, Conrad, J7-06. 4, Vermulm, Tabitha, Conrad, J7-06. 5, Blevins, Cami, Shelby, 7-00. 6, Hicks, Sareya, Great Falls, 6-06.

Long Jump: 1, Anderson, Mari, Great Falls, 15-06. 2, Erickson, Breauna, Conrad, 14-11.50. 3, Shaw, Eleace, Conrad, 14-11. 4, Evans, Taylor, Conrad, 14-10. 5, Brady, Camryn, Great Falls, 14-09. 6, Grigsby, Shaylee, Fairfield, 14-03.50. 

Triple Jump: 1, Evans, Taylor, Conrad, 33-02.50. 2, Kolste, Natalie, Fairfield, 31-10. 3, Shaw, Eleace, Conrad, 31-07. 4, Erickson, Breauna, Conrad, 31-06.50. 5, Bake, Kyler, Fairfield, 31-02.50. 6, Franczyk, Samantha, Great Falls, 30-02.50. 

Shot Put: 1, Jones, Tori, Fairfield, 30-08.50. 2, Pearson, Bostyn, Fairfield, 29-11. 3, Ringdahl, Kimmie, Conrad, 29-02.50. 4, Grove, Sadie, Choteau, 28-08. 5, Baker, Audrey, Great Falls, 27-07.50. 6, Bouma, Kaylee, Fairfield, 27-06. 

Discus: 1, Baker, Audrey, Great Falls, 104-03. 2, Grove, Sadie, Choteau, 86-10. 3, Bake, Kyler, Fairfield, 85-06. 4, Bohmer, Stefani, Cut Bank, 84-09. 5, Blevins, Cami, Shelby, 81-09. 6, Ringdahl, Kimmie, Conrad, 74-09. 

Javelin: 1, Grove, Sadie, Choteau, 120-05B. 2, Bouma, Kaylee, Fairfield, 100-03. 3, Blevins, Cami, Shelby, 96-02. 4, Littrell, Darci, Cut Bank, 89-05. 5, Bechtold, Elsah, Choteau, 89-01. 6, Vermulm, Lydia, Conrad, 88-07. 

Boys

100: 1, Mills, Gavin, Fairfield, 11.52. 2, Bitney, Carson, Conrad, 11.60. 3,Hedges, Hayden, Cut Bank, 11.77. 4, Perez, Miguel, Fairfield, 11.93. 5,Seewald, Brant, Cut Bank, 11.94. 6, Torok, Garrett, Cut Bank, 11.97. 

200: 1, Mills, Gavin, Fairfield, 23.22. 2, Evans, Brinkley, Conrad, 23.72. 3,Bitney, Carson, Conrad, 23.77. 4, Torok, Garrett, Cut Bank, 24.14. 5, Seewald, Brant, Cut Bank, 24.20. 6, Hedges, Hayden, Cut Bank, 24.25. 

400: 1, Mills, Gavin, Fairfield, 52.81. 2, Murray, Conor, Fairfield, 53.49. 3,Leck, Logan, Shelby, 53.61. 4, Brown, Kayson, Fairfield, 54.43. 5, Reynolds, Rhett, Shelby, 54.61. 6, Schultz, Devin, Cut Bank, 55.02. 

800: 1, Hjartarson, Jacob, Cut Bank, 2:07.43. 2, Leck, Logan, Shelby, 2:09.72. 3, Ward, Brian, Fairfield, 2:13.76. 4, Lohr, Kolby, Shelby, 2:17.54. 5, Richman, Randon, Shelby, 2:18.72. 6, Wambach, Michael, Fairfield, 2:21.55. 

1600: 1, Richman, Randon, Shelby, 5:28.69. 2, Schultz, Devin, Cut Bank, 5:29.43. 3, Ward, Sean, Fairfield, 5:29.46. 4, Wambach, Michael, Fairfield, 5:33.67. 5, Ward, Brian, Fairfield, 5:34.10. 6, Greene, Elijah, Cut Bank, 5:35.96. 

3200: 1, Ward, Sean, Fairfield, 11:39.05. 2, Wambach, Michael, Fairfield, 11:41.12. 3, Greene, Elijah, Cut Bank, 11:52.34. 4, Jamison, Landon, Choteau, 11:52.38. 5, Savik, Kaden, Conrad, 12:20.66. 6, Michael, Rhett, Cut Bank, 12:45.97. 

110 Hurdles: 1, Tarum, Jackson, Great Falls, 17.29. 2, Faith, Daniel, Fairfield, 17.54. 3, Colliflower, Kellen, Rocky Boy, 17.90. 4, Kline, Cowen, Fairfield, 18.77. 5, Blanchard, Jonathan, Conrad, 19.35. 6, Perez, Miguel, Fairfield, 19.80. 

300 Hurdles: 1, Faith, Daniel, Fairfield, 44.81. 2, Barcus, Brock, Cut Bank, 44.96. 3, Gannon, Henry, Cut Bank, 44.97. 4, Brown, Kayson, Fairfield, 45.37. 5, Colesworthy, Jeffery, Choteau, 45.58. 6, Perez, Miguel, Fairfield, 45.71. 

400 Relay: 1, Cut Bank 45.53. 2, Conrad 45.87. 3, Shelby 47.29. 4, Fairfield 47.55. 5, Choteau 48.40.

1600 Relay: 1, Cut Bank 3:40.92. 2, Shelby 3:41.01. 3, Fairfield 3:54.05. 4, Conrad 4:09.32. 5, Choteau 4:22.65.

High Jump: 1, Seewald, Bauer, Cut Bank, 6-00B. 2, Reynolds, Rhett, Shelby, J6-00B. 3, Brown, Kayson, Fairfield, 5-08. 4, Murray, Conor, Fairfield, J5-08. 5, Colliflower, Kellen, Rocky Boy, 5-02. 6, Peterson, Skyler, Cut Bank, J5-02. 

Pole Vault: 1, Seewald, Brant, Cut Bank, 12-03B. 2, Tarum, Jackson, Great Falls, 11-00. 3, Brown, Kayson, Fairfield, 10-00. 4, Durnell, Zack, Conrad, J10-00. 5, Colesworthy, Jeffery, Choteau, 9-06. 6, Heinen, Patrick, Conrad, 8-06.

Long Jump: 1, Mills, Gavin, Fairfield, 21-02.50B. 2, Bitney, Carson, Conrad, 20-04.50B. 3, Seewald, Bauer, Cut Bank, 20-04B. 4, Tarum, Jackson, Great Falls, 19-09.50. 5, Hedges, Hayden, Cut Bank, 19-00. 6, Peterson, Skyler, Cut Bank, 18-06.50.

Triple Jump: 1, Tarum, Jackson, Great Falls, 42-00.50B. 2, Seewald, Bauer, Cut Bank, 40-01.50. 3, Mills, Gavin, Fairfield, 39-08.50. 4, Hedges, Hayden, Cut Bank, 39-08. 5, Peterson, Skyler, Cut Bank, 39-01.50. 6, Reynolds, Rhett, Shelby, 38-03.75. 

Shot Put: 1, Doty, Mark, Conrad, 46-11.50. 2, Bouma, Kolter, Fairfield, 45-00.50. 3, Gallagher, Jeremy, Cut Bank, 41-11. 4, Durnell, Zack, Conrad, 38-.

Javelin: 1, Morgan, Carter, Choteau, 146-10. 2, Flores, Kaelob, Fairfield, 142-11. 3, Mycke, Roper, Conrad, 136-03. 4, Gallagher, Jeremy, Cut Bank, 134-03. 5, Bouma, Kolter, Fairfield, 132-10. 6, Stolba, Josep, Fairfield, 126-11. 

Tags

Load comments