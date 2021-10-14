Thursday's results

Class AA

KALISPELL FLATHEAD 3, KALISPELL GLACIER 2

Kalispell Glacier;25;23;25;24;12;
Kalispell Flathead;22;25;23;26;15;

KALISPELL GLACIER: Aces – Sidney Gulick 2; Ella Farrell 2. Assists – Haven Speer 41. Digs – Maddie Frazier 23. Kills – Sidney Gulick 25. Blocks – Haven Speer 1; Sarah Downs 1.

KALISPELL FLATHEAD: Aces – Cyan Mooney 3; Akilah Kubi 3. Assists – Kylie Munsinger 22; Kennedy Moore 16. Digs – Cyan Mooney 20; Kennedy Moore 20. Kills – Savanna Sterck 14; Kennedy Moore 10. Blocks – Akilah Kubi 4; Maddy May 3.

BOZEMAN GALLATIN 3, GREAT FALLS 0

Great Falls;16;16;19;
Bozeman Gallatin;25;25;25;

MISSOULA SENTINEL 3, BUTTE 0

Missoula Sentinel;25;25;25;
Butte;19;19;12;

Class A

LAUREL 3, GLENDIVE 1

Glendive;25;17;9;21;
Laurel;15;25;25;25;

GLENDIVE: Aces – Overall 6. Assists – Overall 34. Digs – Overall 50. Kills – Overall 35. Blocks – .

LAUREL: Aces – Emma Timm 5; Kenya Fike 2; Tanzy Fox 2; Bailey Graves 1; Daeja Fike 1; Jena Smith 1. Assists – Emma Timm 28; Kenya Fike 2; Tatumn Sholley 1. Digs – Emma Timm 6; Daeja Fike 4; Macie McNeil 3; Maesy Bummer 3; Bailey Graves 2; Kenya Fike 2; Jena Smith 2; Tanzy Fox 2; Kaiya Graves 1. Kills – Tatumn Sholley 12; Bailey Graves 8; Daeja Fike 4; Kaiya Graves 4; Kenya Fike 3. Blocks – Tatumn Sholley 5; Bailey Graves 4; Kaiya Graves 3; Kenya Fike 1; Daeja Fike 1.

Class B

FAIRFIELD 3, BELT 2

Fairfield;14;13;25;25;15;
Belt;25;25;20;23;10;

FAIRFIELD: Aces – Kaylee Bouma 3. Assists – Avery Schubarth 21. Digs – Kaylee Bouma 7; Emma Woods 7; Avery Schubarth 5. Kills – Emma Woods 11. Blocks – Shaylee Grigsby 5.

BELT: Aces – Raily Gliko 4; Ella Pethel 3. Assists – Ella Pethel 15; Aaliyah Gaylord 12. Digs – Addi Urick 29; Raily Gliko 16; Kylee Permann 11. Kills – Kylee Permann 11; Raily Gliko 10. Blocks – Hattie Bumgarner 5; Lindsey Paulson 4.

HUNTLEY PROJECT 3, COLUMBUS 0

Columbus;13;5;8;
Huntley Project;25;25;25;

COLUMBUS: Aces – 2; Katelyn Hamilton 1; Nancy Scarbro 1. Assists – Katelyn Hamilton 8; 8. Digs – 24; Kennette Teske 4; Maylee Lowell 4. Kills – 12; Izzy Gurie 5; Kennette Teske 4. Blocks – 5; Izzy Gurie 3.

HUNTLEY PROJECT: Aces – 15; Macee Murphy 4; Delanyne Lindeen 3; Rylie Wadman 2; Kirra Ban 2; Brynn Wandle 2. Assists – 26; Macee Murphy 24; Delanyne Lindeen 2. Digs – 48; Macee Murphy 12; Brynn Wandle 9; Delanyne Lindeen 7; Josie Hasler 7; Greta Peterson 6; Kirra Ban 4; Cearra Oblander 2; Rylie Wadman 1. Kills – 30; Josie Hasler 9; Greta Peterson 7; Cearra Oblander 5; Macee Murphy 4; Harlie Murphy 3; Delanyne Lindeen 1; Maddison Akins 1. Blocks – 5; Greta Peterson 2; Cearra Oblander 1; Harlie Murphy 1; Maddison Akins 1.

THOMPSON FALLS 3, ST. IGNATIUS 0

St. Ignatius;9;10;16;
Thompson Falls;25;25;25;

THOMPSON FALLS: Aces – McKenzie Robins 3. Assists – Elli Pardee 16. Digs – Cheyla Irvine 4. Kills – Scarlett Schwindt 10. Blocks – Avery Burgess 3; Abbi Lane 2.

JOLIET 3, BRIDGER 0

Bridger;21;18;19;
Joliet;25;25;25;

BRIDGER: Aces – 3; Seannah Schwend 2; Cassidy Schwend 1. Assists – 20; Cassidy Schwend 16; Dylann Pospisil 2; Seannah Schwend 1; Mya Goltz 1. Digs – 46; Cassidy Schwend 13; Mya Goltz 13; Jessica Althoff 7; Seannah Schwend 6; Dylann Pospisil 6; Destiney Anguiano 1. Kills – 21; Dylann Pospisil 9; Mya Goltz 8; Seannah Schwend 2; Nikki Roberts 1; Destiney Anguiano 1. Blocks – 6; Nikki Roberts 3; Dylann Pospisil 2; Destiney Anguiano 1.

JOLIET: Aces – Savana Warburton 6; Annika Bushman 4; Tory Oswald 1; Kyelynn Coombe 1. Assists – Tory Oswald 27; Kinley Erickson 1; Cori Coombe 1; Savana Warburton 1. Digs – ChelSea DuBeau 11; Annika Bushman 11; Kyelynn Coombe 9; Cori Coombe 5; Savana Warburton 4; Tory Oswald 3; Breanna Blain 1; Maya Roginske 1. Kills – Annika Bushman 8; Savana Warburton 8; Kyelynn Coombe 7; ChelSea DuBeau 5; Breanna Blain 3; Cori Coombe 2; Tory Oswald 1; Molly Sullivan 1. Blocks – Tory Oswald 1; Kyelynn Coombe 1; Cori Coombe 1; Savana Warburton 1.

BAKER 3, WOLF POINT 2

Wolf Point;17;22;25;25;7;
Baker;25;25;21;22;15;

Class C 

JORDAN 3, EKALAKA 1

Jordan;25;25;26;25;
Ekalaka;16;21;28;17;

JORDAN: Aces – Lindsay Lawrence 3; Abby Pierce 3. Assists – Lacey Lawrence 33. Digs – Lindsay Lawrence 20. Kills – Lindsay Lawrence 12. Blocks – Abby Pierce 2; Sophie Kreider 2.

EKALAKA: Aces – Greta Barrett 15. Assists – Carly Ario 21. Digs – . Kills – Heidi LaBree 12. Blocks – Katie Tooke 3.

CHINOOK 3, BOX ELDER 0

Chinook;25;25;25;
Box Elder;5;6;7;

GARDINER 3, SHERIDAN 0

Gardiner;25;25;27;
Sheridan;15;14;25;

PLENTYWOOD 3, BAINVILLE 0

Bainville;7;9;10;
Plentywood;25;25;25;

PLENTYWOOD: Aces – Liv Wangerin 8; Shayla Fawcett 5. Assists – Ashtyn Curtiss 19. Digs – Liv Wangerin 7. Kills – Liv Wangerin 10; Mallory Tommerup 7. Blocks – Emma Brensdal 2; Kate Simonson 2.

POWER 3, DUTTON-BRADY 0

Power;25;25;26;
Dutton-Brady;23;20;24;

DUTTON-BRADY: Aces – Chloe Sealey 6; Ema Wakkinen 4. Assists – Leslie Ostberg 2. Digs – Ema Wakkinen 11; Leslie Ostberg 8. Kills – Leslie Ostberg 3; Ema Wakkinen 2; Chloe Sealey 2. Blocks – .

CUSTER-HYSHAM 3, FROMBERG-BELFRY 0

Custer-Hysham;25;25;25;
Fromberg-Belfry;13;23;11;

FROMBERG-BELFRY: Aces – Tana Thompson 7; Airallyn McClane 2; Vanessa Hidalgo 1; Sierra Guffey 1. Assists – Tana Thompson 8; Vanessa Hidalgo 8. Digs – Tana Thompson 28; Vanessa Hidalgo 7; Sierra Guffey 5; Airallyn McClane 4; Jacie Lowery 4; Lenora Shoemaker 1; Kenzie Herden 1. Kills – Tana Thompson 9; Airallyn McClane 4; Sierra Guffey 2. Blocks – Tana Thompson 1; Jacie Lowery 1.

SIMMS 3, CASCADE 0

Cascade;19;14;19;
Simms;25;25;25;

SIMMS: Aces – Taylee Sawyer 5; Halee Hane 2. Assists – Taylee Sawyer 12; Kenzie Allen 11. Digs – Kodiann Lynn 8; Taylee Sawyer 5. Kills – Kodiann Lynn 8; Taylee Sawyer 6. Blocks – Kodiann Lynn 2; Kenzie Allen 1.

DARBY 3, LINCOLN 1

Lincoln;25;22;20;21;
Darby;16;25;25;25;

PARK CITY 3, PLENTY COUPS 0

Park City;25;25;25;
Plenty Coups;13;9;17;

WIBAUX 3, TERRY 0

Terry;11;17;11;
Wibaux;25;25;25;

ST. REGIS 3, PLAINS 1

Plains;21;25;16;20;
St. Regis;25;23;25;25;

DENTON-GEYSER-STANFORD 3, BROADVIEW-LAVINA 2

Denton-Geyser-Stanford;23;25;25;23;15;
Broadview-Lavina;25;19;19;25;12;

DENTON-GEYSER-STANFORD: Aces – Callie Donaldson 4. Assists – Kara Reed 32. Digs – Salena Kilgore 24. Kills – McKenzi Milburn 16. Blocks – Maddie DeVries 2.

GERALDINE-HIGHWOOD 3, NORTH STAR 0

North Star;15;13;14;
Geraldine-Highwood;25;25;25;

GERALDINE-HIGHWOOD: Aces – Sarah Davison 3; Abby Dines 2; Azzia Rowland 1; Lauren Crowder 1; Ellie Aron 1. Assists – Sarah Davison 23; Summers Lizzy 2. Digs – Azzia Rowland 11; Ellie Aron 10; Olivia Laws 7; Sarah Davison 4; Abby Dines 2; Lauren Crowder 2. Kills – Trinity Tinsen 10; Abby Dines 7; Summers Lizzy 5; Olivia Laws 5; Azzia Rowland 3; Sarah Davison 1. Blocks – Trinity Tinsen 4; Abby Dines 2.

SAVAGE 3, WESTBY-GRENORA 0

Westby-Grenora;6;21;17;
Savage;25;25;25;

WESTBY-GRENORA: Aces – 5; Olivia Christian 2; Kira Baker 2; Emma Smart 1. Assists – 10; Angelina Garcia 4; Zoe Brandenburger 2; Erika Christian 2; Olivia Christian 1; Gracie Kidder 1. Digs – 19; Angelina Garcia 4; Olivia Christian 4; Zoe Brandenburger 4; Emma Smart 4; Kira Baker 1; Katelynn Folvag 1; Gracie Kidder 1. Kills – 14; Emma Smart 8; Zoe Brandenburger 2; Gracie Kidder 2; Angelina Garcia 1; Olivia Christian 1. Blocks – 4; Emma Smart 2; Gracie Kidder 1; Zalianah Lowes 1.

Tags

Load comments