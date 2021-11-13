State results will be updated as we receive them.
State tournaments
Saturday's results
Class AA
Championship
GREAT FALLS CMR 3, BILLINGS WEST 2
|Billings West;18;25;25;15;17;
|Great Falls CMR;25;14;19;25;19;
Third place
BILLINGS WEST 3, BILLINGS SENIOR 0
|Billings Senior;26;22;9;
|Billings West;28;25;25;
BILLINGS SENIOR: Aces – Leah Champlin 2; Addie Falls Down 2; Ella Kincaid 1. Assists – Rylee Kogolshak 14. Digs – Ella Kincaid 7; Mya Pospisil 7; Leah Champlin 3. Kills – Leela Ormsby 4; Izzy Ping 4. Blocks – Lelah Rader 6; Leela Ormsby 5; Rylee Kogolshak 3.
BILLINGS WEST: Aces – Kaitlin Grossman 3; Addie Allen 2. Assists – Addie Allen 34. Digs – Addie Allen 9; Sidney Streiff 9; Kate Nienaber 9. Kills – Sidney Streiff 15; Kaitlin Grossman 11; Sydney Pierce 10. Blocks – Sidney Streiff 2.
Class A
First championship
BILLINGS CENTRAL 3, HAVRE 1
|Billings Central;19;25;25;25;
|Havre;25;21;17;21;
Third place
BILLINGS CENTRAL 3, POLSON 0
|Billings Central;25;25;25;
|Polson;12;22;15;
BILLINGS CENTRAL: Aces – Zi'Onna Leikam-Morton 3; Alexa Williams 3; Maria Stewart 2; Ally Foster 2; Maddie Yochum 2. Assists – Maria Stewart 21; Ally Foster 5. Digs – Maria Stewart 10; Alexa Williams 7; Tayler Moore 7. Kills – Zi'Onna Leikam-Morton 8; Alexa Williams 8; Mya Hansen 5. Blocks – Alaina Woods 4; Mya Hansen 3.
POLSON: Aces – Gracie Simonich 1. Assists – Avery Starr 21. Digs – Camilla Foresti 8; Avery Starr 8; LIz Tolley 7. Kills – Camilla Foresti 10; McKenna Hanson 9. Blocks – Gracie Simonich 1; Avery Starr 1.
Class B
Championship
HUNTLEY PROJECT 3, JEFFERSON 0
|Jefferson;15;17;20;
|Huntley Project;25;25;25;
Third place
JEFFERSON 3, TOWNSEND 1
|Jefferson;28;23;25;25;
|Townsend;26;25;23;18;
JEFFERSON: Aces – . Assists – Gracie Leiva 29; Sydney Mace 19. Digs – Emma McCauley 21; Dakota Edmisten 15; Rachel Van Blaricom 8; Sydney Mace 8. Kills – Dakota Edmisten 29; Rachel Van Blaricom 24. Blocks – Sophie Livesay 4; Dakota Edmisten 1; Rachel Van Blaricom 1; Baylee Toney 1.
TOWNSEND: Aces – Havyn Vandenacre 3; Luci Horne 1; Alleigh Burdick 1. Assists – Emily Bird 44. Digs – Alleigh Burdick 28; Luci Horne 26; Emily Bird 18. Kills – Trinity Wilson 21; Kennedy Vogl 14; Havyn Vandenacre 4; Sienna Everett 4. Blocks – Kennedy Vogl 3; Trinity Wilson 2; Reese Wolfgram 2.
Class C
First championship
MANHATTAN CHRISTIAN 3, PLENTYWOOD 1
|Manhattan Christian;30;22;25;25;
|Plentywood;28;25;19;15;
Third place
MANHATTAN CHRISTIAN 3, WHITE SULPHUR SPRINGS 1
|White Sulphur Springs;17;20;28;16;
|Manhattan Christian;25;25;26;25;
WHITE SULPHUR SPRINGS: Aces – Cabry Taylor 2; Kendra Manger 2. Assists – Callie Menard 25. Digs – Rio Kawata 26; Brooke Thorp 14; Cabry Taylor 10; Daisy Fisher 10. Kills – Cabry Taylor 20; Daisy Fisher 6; Natalie Fisher 3. Blocks – Cabry Taylor 4; Daisy Fisher 4; Natalie Fisher 2.
MANHATTAN CHRISTIAN: Aces – Kiersten Van Kirk 5; Jadyn VanDyken 3. Assists – Kiersten Van Kirk 18; Jadyn VanDyken 18. Digs – Kiersten Van Kirk 16; Katelyn VanKirk 16; Hope Kenney 16. Kills – Katelyn VanKirk 13; Kiersten Van Kirk 11; Miranda Wyatt 10; Hope Kenney 4. Blocks – Miranda Wyatt 3; Kiersten Van Kirk 1; Reese Nieuwenhuis 1.
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