Northern Rodeo Association
at Three Forks
Bareback: 1 Dalton May Coram 76 $711.11; 2 Spur Owens Helena 65 $543.79.
Saddle bronc: 1 Tim Hammond Rosewood 82 $1,022.72; 2 Hunter Haskins Superior 78 $782.08; 3 Wyatt Holtz Phillipsburg 72 $601.60; 4 Dallen Hoover Whitehall 69 $391.04.
Bull riding: 1 Payton Fitzpatrick Polson 86 $1,086.64; 2 Gavin Knutson Polson 80 $830.96.
Steer wrestling: 1 Austin Whitehouse Helena 5.3 $846.94; 2 Jhet Murphy Helena 6.1 $647.66; 3 Garret Yeager Choteau 6.5 $498.20; 4 Koby Bignell Helena 7.3 $323.83; 5 Koy McAllister Ronan 7.9 $174.37.
Tie-down roping: 1 Levi Delamarter Bozeman 10.1 $1,110.61; 2 Craig Bagnell Polson 10.2 $849.29; 3|4 Ty Hedrick Jackson 10.3 $538.97; 3|4 Clint Craig Helena 10.3 $538.97; 5 split Gavin Beattie Helena 11.1 $114.33; 5 split Lane Krutzfeldt Powderiver 11.1 $114.33.
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Team roping: 1 Shawn Bird/Zachary Schweigert Livingston 6.7 $1,233.52; 2 Coby King/Kyler Erickson Jackson 6.9 $1,020.84; 3 Willy Lytton/Wyatt Lytton Polson 7.1 $808.17; 4 Dustin Datisman/Josh Harris Ronan 7.3 $595.49; 5|6 Jordan Herman/Casey Nelson Custer 8.0 $297.75; 5\6 Jhet Murphy/Ty Christensen Plain City 8.0 $297.75.
Ladies barrel racing: 1 Gayleen Malone Pray 17.74 $1,368.64; 2 Casey Wagner Park City 17.90 $1,124.24; 3 Rachael Ward Phillipsburg 17.96 $879.84; 4 Brooklin Baukol Clyde Park 17.99 $635.44; 5|6 Tannis Kramer Shepard 18.00 $317.72; 5|6 Shelby Gill Helena 18.00 $317.72; 7|8 Molly Salmond Choteau 18.01 $122.20; Olivia Martell, NA, 18.01, $122.20.
Ladies breakaway: 1 Tavy Leno Dillon 2.2 $1,645.00; 2 Haven Wolstein Helena 2.4 $1,316.00; 3 Kelsey Ferguson Wolf 2.6 $921.20; 4 Mesa Radue Belgrade 2.9 $789.60; 5 Tammy Jo Carpenter Kalispell 3.0 $592.20; 6|7|8 Sammy Jo Bird Cut Bank 3.1 $329.00; 6|7|8 Alicia Bird Cut Bank 3.1 $329.00; 6|7|8 Katelin Conway Cut Bank 3.1 $329.00; 9|10 Josie Robbins Dillon 3.2 $164.50; 9|10 Erin McGinley Bozeman 3.2 $164.50.
Jr. barrel racing: 1 Fayth Smith Billings 18.08 $306.24; 2 Bryar Taylor Forest Grove 18.28 $253.44; 3 Kate Lindsey Bozeman 18.38 $200.64; 4 Julia Hoagland Whitehall 18.40 $147.84; 5 Quincy Hanson Dillon 18.54 $95.04; 6 SPLIT Sylvia Eash Fortine 18.62 $26.40; 6 SPLIT Bailee Bucholz Corvallis 18.62 $26.40.
Jr. breakaway roping: 1 Steely Stubblefield Choteau 2.7 $292.32; 2 Gage Mikkelson Buffalo 2.8 $241.92; 3 Shaylee Broere Lima 3.0 $191.52; 4\5 Teigan Wilcox Absarokee 3.6 $115.92; 4\5 Brooks Bolich Belgrade 3.6 $115.92; 6 Josie Robb Bozeman 4.4 $50.40.