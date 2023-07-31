PRCA
Montana Circuit
Rosebud Treasure County Fair Rodeo
Forsyth, July 19-20
All-around cowboy: Trevin Baumann, $874, tie-down roping and steer wrestling.
Bareback: 1. (tie) Trey Taylor, and Weston Timberman, 83, $671 each; 3. Will Norstrom, 79, $384; 4. Calder Peterson, 78.5, $192.
Steer wrestling: 1. Newt Novich, 4.4, $1,015; 2. Kyle Callaway, 4.5, $761; 3. Sterling Lee, 4.7, $508; 4. Jaret Whitman, 4.8, $254.
Team roping: 1. Delon Parker/Ryan Zurcher, 5.2, $1,152 each; 2. Brady Tryan/Colten Fisher, 5.5, $953; 3. Radley Day/Jared Bilby, 5.8, $755; 4. Gunner Plenty/Mason Trollinger, 6.4, $556; 5. (tie) Jason Carlson/Zachary Schweigert and Cameron Irwin/Coley Nicholls, 10.3, $278 each.
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Saddle bronc: 1. Liam Pauley, 78.5, $872; 2. Joe Priebe, 78, $654; 3. Jesse Kruse, 77.5, $436; 4. Caleb Meeks, 77, $218.
Tie-down roping: 1. Shay Keller, 9.7, $1,166; 2. Trevin Baumann, 10.7, $874; 3. Zane Schroeder, 11.0, $583; 4. Clayton Miller, 11.2, $291.
Barrel racing: 1. Bailee Murnion, 16.94, $935; 2. (tie) Sally Conway and Britta Thiel, 16.95, $734 each; 4. Hannah Sharon, 16.96, $579; 5. Tayla Moeykens, 16.99, $445; 6. Stephanie Fryar, 17.02, $356; 7. Valee Miller, 17.03, $267; 8. Erin Williams, 17.11, $178; 9. McKenna Schroeder, 17.12, $134; 10. Tara Stimpson, 17.17, $89.
Bull riding: 1. Qynn Andersen, 85.5, $784; 2. Jacob Carige, 84.5, $588; 3. Jax Mills, 82, $392; 4. Kyler Finley-McDonald, 73, $196.
Forsyth Breakaway
Breakaway roping: 1. Sierra Lee, 2.4, $1,581; 2. (tie) Shaya Biever, Anna Callaway and Jacey Fortier, 2.5, $1,036 each; 5. Tracey Bolich, 2.6, $491; 6. (tie) Dusti Bird and Taylissa Lytle, 2.8, $136 each.
Marias River Stampede
Shelby, July 21-22
Bareback: 1. (tie) Will Norstrom, and Spur Owens, 84.5, $757 each; 3. Tucker Zingg, 81, $432; 4. Ty Owens, 75.5, $216.
Steer wrestling: 1. Jaden Whitman, 6.4, $865; 2. Trevin Fox, 6.7, $649; 3. Ethan Stensrud, 6.9, $432; 4. Jhet Murphy, 7.5, $216.
Team roping: 1. Dustin Bird/Ike Folsom, 5.2, $1,056 each; 2. Tee McLeod/Riley Wilson, 6.0, $874; 3. (tie) Tuftin McLeod/Tyce McLeod and Alonzo Skunkcap/Caleb Guardipee, 6.3, $601 each; 5. Miles Kobold/Cole Sherwood, 6.5, $328; 6. Shawn Bird/Zachary Schweigert, 6.8, $182.
Saddle bronc: 1. Lane Watt, 81, $978; 2. Tate Harmon, 80, $733; 3. Taylen Nelson, 79.5, $489; 4. Jesse Kruse, 77, $244.
Tie-down roping: 1. Cody Sheridan, 11.5, $771; 2. Logan Smith, 13.5, $578; 3. Ty Hedrick, 14.3, $385; 4. J.C. Crowley, 19.1, $193.
Barrel racing: 1. Lisa Warfield, 17.71, $680; 2. (tie) Heather Crowley and Lindsay Kruse, 17.77, $547 each; 4. (tie) Brittney Cox and Taylour Russell, 17.84, $370 each; 6. Shelby Gill, 17.86, $237; 7. Gayleen Malone, 17.91, $148; 8. Karen Boyd, 18.04, $59.
Bull riding leaders: No qualified rides.
Shelby Breakaway
Shelby, July 21-22
Breakaway roping: 1. Leanne Johnson, 4.2, $1,145; 2. Sammy Jo Bird, 4.3, $948; 3. Molly Salmond, 4.4, $750; 4. Cadee Williams, 4.6, $553; 5. Mandy Newman, 6.9, $355; 6. Nichole Lake, 12.4, $197.