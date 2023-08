Professional Rodeo Cowboys Association

Big Sky Pro Rodeo

Great Falls

Wednesday-Saturday

All-around cowboy: Henry Hollenbeck, $1,785, tie-down roping and team roping.

Bareback riding: 1. Keenan Hayes, 86 points on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics' Pick Up Sticks, $3,251; 2. Richmond Champion, 84, $2,493; 3. Kade Sonnier, 83, $1,842; 4. Tristan Hansen, 82, $1,192; 5. Pascal Isabelle, 80.5, $759; 6. Trevar McAllister, 79, $542; 7. Waylon Bourgeois, 77.5, $434; 8. A.J. Ruth, 77, $325.

Steer wrestling: First round: 1. J.D. Struxness, 4.1 seconds, $1,612; 2. Jaret Whitman, 4.3, $1,334; 3. Mike McGinn, 4.4, $1,056; 4. Brady Boyce, 4.5, $778; 5. Ty Erickson, 4.6, $500; 6. Timmy Sparing, 4.7, $278. Second round: 1. (tie) Caden Camp and Newt Novich, 3.9 seconds, $1,473 each; 3. Stephen Culling, 4.0, $1,056; 4. (tie) Bridger Chambers and Talon Roseland, 4.1, $639 each; 6. Cole Detton, 4.3, $278. Average: 1. (tie) Mike McGinn and Caden Camp, 8.8 seconds on two head, $2,210 each; 3. Cole Detton, 9.3, $1,584; 4. (tie) Bridger Chambers and Newt Novich, 9.6, $959 each; 6. Harley Cole, 10.2, $417.

Team roping: First round: 1. Delon Parker/Ryan Zurcher, 4.7 seconds, $1,222 each; 2. Ian Austiguy/Sam Levine, 5.6, $1,011; 3. Shawn Bird/Zachary Schweigert, 5.8, $800; 4. Cameron Irwin/Coley Nicholls, 6.2, $590; 5. Dustin Bird/Ike Folsom, 6.4, $379; 6. Kyle Callaway/Hank Hollenbeck, 6.7, $211. Second round: 1. Tuftin McLeod/Tyce McLeod, 4.5 seconds, $1,222 each; 2. Trey Blackmore/Justin Viles, 4.6, $1,011; 3. (tie) Cameron Irwin/Coley Nicholls and Delon Parker/Ryan Zurcher, 5.2, $695 each; 5. Ky Redstrom/Trevor Schnaufer, 5.5, $379; 6. Ian Austiguy/Sam Levine, 7.0, $211. Average: 1. Delon Parker/Ryan Zurcher, 9.9 seconds on two head, $1,832 each; 2. Cameron Irwin/Coley Nicholls, 11.4, $1,517; 3. Ian Austiguy/Sam Levine, 12.6, $1,201; 4. Jade Stoddard/Ben Folsom, 17.9, $885; 5. Jace Bishop/Jake Plaggemeyer, 22.6, $569; 6. Ty Vaile/Wyatt Gibson, 30.7, $316.

Saddle bronc riding: 1. Zeke Thurston, 89 points on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics' Pt Barnum, $3,429; 2. Ian Forbes McGivney, 84.5, $2,629; 3. Jake Watson, 83, $1,943; 4. (tie) Ben Andersen and Darcy Radel, 81, $1,029 each; 6. Liam Pauley, 80, $572; 7. (tie) Carson Bingham and Luke Logan, 78, $400 each.

Tie-down roping: First round: 1. Justin Smith, 9.2 seconds, $2,029; 2. Rial Engelhart, 9.8, $1,679; 3. Tyler Forsberg, 9.9, $1,329; 4. Westyn Hughes, 10.5, $979; 5. Garrett Jacobs, 10.8, $630; 6. Brayden Roe, 11.0, $350. Second round: 1. Haven Meged, 9.3 seconds, $2,029; 2. (tie) Ty Hedrick and Garrett Jacobs, 10.3, $1,504 each; 4. Britt Bedke, 10.4, $979; 5. Hank Hollenbeck, 10.7, $630; 6. James Ramirez, 11.3, $350. Average: 1. (tie) Justin Smith and Garrett Jacobs, 21.1 seconds on two head, $2,781 each; 3. Britt Bedke, 22.7, $1,994; 4. Levi Delamarter, 23.8, $1,469; 5. Hank Hollenbeck, 25.0, $944; 6. E.J. Panetta, 28.0, $525.

Barrel racing: 1. Hailey Garrison, 15.92 seconds, $3,279; 2. Stevi Hillman, 15.95, $2,623; 3. Hayle Gibson, 16.03, $2,131; 4. Abigail Knight, 16.06, $1,639; 5. Taycie Matthews, 16.08, $1,311; 6. Leslie Smalygo, 16.09, $984; 7. Tayla Moeykens, 16.13, $820; 8. Jackie Ganter, 16.20, $738; 9. Heather Crowley, 16.27, $656; 10. Ashley Castleberry, 16.28, $574; 11. Tia Murphy, 16.30, $492; 12. Lindsay Kruse, 16.31, $410; 13. Bailee Murnion, 16.34, $328; 14. Alicia Bird, 16.37, $246; 15. Hannah Sharon, 16.38, $164.

Bull riding: * 1. Jared Parsonage, 87.5 points on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics' Bouchon, $3,417; 2. (tie) Tristan O'Neal and Jordan Spears, 83.5, $2,321 each; 4. Garrett Smith, 82, $1,334; 5. Cole Hould, 80, $895; 6. Jordan Hansen, 79, $676; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Northern Rodeo Association

Broadwater Rodeo & Fair

Townsend

Friday-Saturday

Bareback riding: 1 Trevor Kay Chester 84 $372.24.

Saddle bronc riding: 1 Quanah Glade Miles City 76 $530.16; 2\3 Hunter Haskins Superior 74 $331.35; 2\3 Carson Klinger Rexberg 74 $331.35; 4 Levi Hurst Kalispell 73 $132.54.

Bull riding: 1 Jeremy Kay Chester 82 $564.00; 2 Tanner Theriault Townsend 80 $423.00; 3 Kelly Murnion Jordan 72 $282.00.

Steer wrestling: 1 Jaxen Petersen Helena 5.2 $719.10; 2 Austin Whitehouse Helena 6.2 $549.90; 3 Ben Ayre Glendive 6.3 $423.00; 4 Kolby Bignell Helena 7.4 $274.95; 5 Cole Patterson Bozeman 7.6 $148.05.

Tie-down roping: 1 Zane Schroeder Roscoe 8.7 $795.80; 2 Carson Stevenson Hobson 10.5 $608.56; 3 Sam Levine Wolf Creek 10.6 $468.12; 4 Jack McAllister Hot Springs 10.9 $304.28; 5 Ben Ayre Glendive 11.7 $163.84.

Team roping: 1 Jade Nystrom and Dennis Barta Havre 5.6 $1,054.68; 2 Dustin Datisman and Josh Harris Ronan 6.4 $806.52; 3\4 Brad Burns and Rich Tyran Helena 7.5 $511.83; 3\4 Ian Austiguy and Sam Levine Wolf Creek 7.5 $511.83; 5 Weston Hersel and Bryton Mikkelson Buffalo 9.1 $217.14.

Barrel racing: 1 Alexis McDonald Gardiner 17.29 $908.04; 2 Abigail DeVos Fort Shaw 17.45 $745.89; 3 Celie Salmond Choteau 17.81 $583.74; 4 Kelsie Wolfe Boulder 17.83 $421.59; 5 Chalee Harms Miles City 17.87 $259.44; 6 Maci DeHaan Belgrade 17.89 $162.15; 7 Candi Zion Winigred 17.90 $97.29; 8 Jessica Bagnell Polson 17.91 $64.86.

Breakaway: 1 Nicole French Stevensville 2.5 $1,160.71; 2 Haven Wolstein Helena 2.7 $953.44; 3\4 Charley Yeager Choteau 2.8 $642.53; 3\4 Samantha Gerlach Columbus 2.8 $642.53; 5\6 Mikayla Witter Helena 2.9 $269.45; 5\6 Alicia Bird Cut Bank 2.9 $269.45; 7 Maci DeHaan Belgrade 3.2 $124.36; 8split Tiffany Ogren Hysham 3.4 $27.63; 8split Kassidy Dunagan Whitehall 3.4 $27.63; 8split Brooke Billingsley Glasgow 3.4 $27.63.

Junior barrel racing: 1 Bailey Billingsley Glasgow 17.92 $316.80; 2 Quincy Hansen Dillon 18.01 $237.60; 3 Julia Hoagland Whitehall 18.23 $158.40; 4 Chaney Akin Cody 18.27 $79.20.

Junior breakaway: 1 Bode Auck E. Helena 2.7 $243.60; 2 Brooks Bolich Belgrade 3.8 $201.60; 3 Quincy Hansen Dillon 4.0 $159.60; 4 Royce Levine Wolf Creek 4.1 $117.60; 5 Mylee Kobold Shepherd 4.2 $75.60; 6 Alannah Scafani Wilsall 4.4 $42.00.

Superior Lions Club Rodeo

Superior

Friday-Saturday

Bareback riding: 1 Jordan Larson Charlo 70 $517.00; 2 Ryan Ehmann Kalispell 69 $287.75; 3 Tyler Admas Arlee 63 $258.50; 4 Azreal Lara Columbia Falls 62 $129.25.

Saddle bronc riding: 1 Hunter Haskins Superior 73 $658.00; 2 Parker Mothershead Joliet 72 $493.50; 3 Jason Colclough Libby 71 $329.00; 4 Carson Klingler Rexberg 67 $82.25; 4 Wyatt Hotz Philipsburg 67 $82.25.

Bull riding: 1 Jonathan Moore Great Falls 78 $742.62; 2 Jeremy Kay Chester 69 $556.95; 3 JR Harrell Toston 67 $371.30; 4 Blake Wellenstein Townsend 64 $185.65.

Steer wrestling: 1 Austin Whitehouse Helena 6.3 $518.88; 2 Mitch Detton Great Falls 7.5 $389.16; 3 Ryder Gaasch Dillon 7.9 $259.44.

Tie-down roping: 1 Jack Cornwell Glasgow 11.1 $609.12; 2 Cash Trexler Corvallis 12.9 $456.84; 3\4 Sam Levine Wolf Creek 14.1 $228.42; 3\4 Ryley Mapston Belt 14.1 $228.42.

Team roping: 1 Colter Lairy and Joe Esposito Dillon 15.4 $451.20; 2 Chance Paradis and Rich Carpenter Kalispell 15.8 $338.40.

Barrel racing: 1 Celie Salmond Choteau 15.29 $588.82; 2 Alexis McDonald Gardiner 15.50 $487.30; 3 Julie Brown Helena 15.56 $385.78; 4 Milee Dailey Pray 15.62 $284.26; 5 Sarai Berg Deer Lodge 15.91 $182.74; 6 Payton Levine Wolf Creek 15.92 $101.52.

Breakaway: 1 Payton Levine Wolf Creek 2.2 $736.02; 2 Hailey Burger Helena 2.5 $609.12; 3 Kayton French Stevensville 3.1 $482.22; 4 Meghan McGinley Bozeman 3.2 $355.42; 4\5 Celie Salmond Choteau 3.3 $177.66; 4//5 Haven Wolstien Helena 3.3 $177.66.

Junior barrel racing: 1 Bailey Billingsley Glasgow 15.60 $163.20; 2 Codi Grover Corvallis 15.84 $122.40; 3 Tye Brown Helena 15.91 $81.60; 4 Chaney Akin Cody 15.94 $40.80.

Junior breakaway: 1 Dylan Burger Helena 2.9 $182.40; 2 Steely Stubblefield Choteau 3.3 $136.80; 3 Royce Levine Wolf Creek 3.6 $91.20; 4 Bailey Billingsley Glasgow 3.8 $45.60.