Professional Rodeo Cowboys Association

Bozeman Stampede

Thursday-Saturday

All-around cowboy: Shane Proctor, $1,562, saddle bronc riding and bull riding.

Bareback riding: 1. Richmond Champion, 84 points on Brookman Rodeo's Flirtacious, $3,913; 2. Sam Petersen, 83.5, $3,000; 3. (tie) Seth Hardwick, Orin Larsen and Cole Reiner, 82, $1,522 each; 6. (tie) Kade Berry and George Gillespie IV, 81.5, $587 each; 8. A.J. Ruth, 81, $391.

Steer wrestling: 1. (tie) Ryley Gibb and Jaret Whitman, 4.3 seconds, $1,960 each; 3. (tie) Walt Arnold and Will Lummus, 4.4, $1,413 each; 5. Gage Hesse, 4.6, $1,003; 6. (tie) Kolby Bignell and Cole Detton, 4.7, $593 each; 8. Kyle Callaway, 4.9, $182.

Team roping: 1. Pedro Egurrola/JC Flake, 4.6 seconds, $2,165 each; 2. Clay Ullery/Jake Edwards, 4.9, $1,911; 3. Brady Tryan/Calgary Smith, 5.0, $1,656; 4. Chaz Kananen/Britt Newman, 5.1, $1,401; 5. (tie) Gunner Plenty/Mason Trollinger and Casey Waldhauser/Colten Fisher, 5.3, $1,210 each; 7. Travis Stovall/Kyle DeSaveur, 6.9, $1,019; 8. (tie) James Ramirez/Jake Cerini and Sid Sorge/Taner Sorge, 7.8, $828 each; 10. (tie) Billy Bob Brown/Kirby Blankenship and Jason Carlson/Kory Mytty, 9.7, $255 each.

Saddle bronc riding: 1. Kolby Wanchuk, 83 points on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics' Marx, $2,177; 2. Tanner Butner, 80.5, $1,669; 3. Sage Newman, 77.5, $1,234; 4. Qwint Stroh, 77, $798; 5. Caleb Meeks, 75.5, $508; 6. Ben Kukowski, 75, $363; 7. Cameron Messier, 73.5, $290; 8. Taylen Nelson, 71.5, $218.

Tie-down roping: 1. Ladd King, 8.3 seconds, $2,443; 2. Haven Meged, 8.6, $2,124; 3. Garrett Jacobs, 9.0, $1,806; 4. Kyle Lucas, 9.6, $1,487; 5. Landon Williams, 9.9, $1,168; 6. Shay Keller, 10.0, $850; 7. Zack Jongbloed, 10.2, $531; 8. Rylee Rogers, 11.0, $212.

Barrel racing: 1. Brittney Sporer, 17.27 seconds, $2,311; 2. Dona Rule, 17.41, $1,964; 3. (tie) Ashley Castleberry and Ashley Day, 17.42, $1,502 each; 5. Abigail Knight, 17.44, $1,155; 6. Andrea Busby, 17.47, $809; 7. Hailey Garrison, 17.53, $578; 8. Taycie Matthews, 17.56, $462; 9. Tisha Larsen, 17.63, $404; 10. Sissy Winn, 17.68, $347; 11. (tie) Karsen Jackson and Casey Wagner, 17.73, $260 each.

Bull riding: * 1. Garrett Smith, 83 points on Brookman Rodeo's Enigma, $3,634; 2. Shane Proctor, 82, $3,158; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Breakaway roping: 1. Rylee A George, 2.0 seconds, $3,252; 2. (tie) Rickie Engesser and Kash Gay, 2.1, $2,521 each; 4. (tie) Martha Angelone, Bailey Bates and Shelby Boisjoli, 2.2, $1,572 each; 7. (tie) Sarah Angelone, Bradi Good and Josey Murphy, 2.3, $678 each; 10. Georgia Orahood, 2.4, $488; 11. Kendal Pierson, 2.5, $407; 12. (tie) Jacey Fortier, Bailey Kieckbusch and Sarah Verhelst, 2.6, $108 each.

Cascade Pro Rodeo

Thursday-Saturday

All-around cowboy: Shane Proctor, $1,445, saddle bronc riding and bull riding.

Bareback riding: 1. Nathaniel Dearhamer, 70 points on New West Rodeo Productions' Driftwoods 86 & Midnight, $1,495; 2. Sebastian Hotalen, 67, $897; no other qualified rides.

Steer wrestling: 1. Timmy Sparing, 3.8 seconds, $1,336; 2. Newt Novich, 4.7, $1,105; 3. Ross Mosher, 5.1, $875; 4. Cole Detton, 5.7, $645; 5. Caden Camp, 7.2, $415; 6. Ben Ayre, 7.5, $230.

Team roping: 1. Brady Tryan/Calgary Smith, 4.8 seconds, $2,010 each; 2. Cash Duty/Sid Sporer, 5.4, $1,664; 3. Dustin Bird/Ike Folsom, 6.0, $1,317; 4. Ky Redstrom/Trevor Schnaufer, 6.3, $971; 5. Kyle Callaway/Hank Hollenbeck, 6.7, $624; 6. Cameron Handy/Hayden Taylor, 10.1, $347.

Saddle bronc riding: 1. Jesse Kruse, 79 points on New West Rodeo Productions' Pikuni Cougar, $1,228; 2. Shane Proctor, 75.5, $931; 3. Tate Harmon, 73, $670; 4. Qwint Stroh, 72, $447; 5. Liam Pauley, 70, $261; 6. Josh Davison, 66, $186.

Tie-down roping: 1. Quinn McQueary, 8.6 seconds, $1,193; 2. Landon Williams, 10.0, $987; 3. Shay Keller, 10.9, $781; 4. Ty Hedrick, 11.3, $576; 5. Ben Ayre, 11.4, $370; 6. Levi Delamarter, 11.5, $206.

Barrel racing: 1. Cally Goyins, 17.52 seconds, $1,058; 2. Tayla Moeykens, 17.55, $907; 3. Sabra O'Quinn, 17.60, $756; 4. Casey Wagner, 17.65, $655; 5. Manchi Nace, 17.87, $504; 6. Ashley Day, 17.92, $403; 7. Lindsay Kruse, 17.94, $302; 8. Desirae Peters, 17.97, $202; 9. Lexi Bagnell, 18.01, $151; 10. Hailey Garrison, 18.05, $101.

Bull riding: * 1. Cole Wagner, 85 points on New West Rodeo Productions' Smoothie, $2,237; 2. Payton Fitzpatrick, 84.5, $1,722; 3. Parker Breding, 84, $1,281; 4. Jake Lockwood, 83, $840; 5. Shane Proctor, 82, $546; 6. Cole Hould, 78, $399; 7. JC Mortensen, 77, $326; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Breakaway roping: 1. (tie) Shelby Boisjoli and Hali Williams, 2.3 seconds, $1,791 each; 3. Joey Williams, 2.5, $1,416; 4. (tie) Taylor Engesser and Samantha Fulton, 2.6, $1,041 each; 6. Mikayla Witter, 2.7, $666; 7. (tie) Taylissa Lytle and Charleyne Yeager, 2.8, $291 each.

Northern Rodeo Association

Wild West Rodeo

Darby

Friday-Saturday

Bareback riding: 1 Dalton May Coram 78 $733.20; 2 Ryan Ehmann Kalispell 75 $549.90; 3 Leighton LaFromboise Helena 68 $366.60; 4 Trapper McAllister Ronan 63 $183.30.

Saddle bronc riding: 1 Parker Mothershead Joliet 84 $743.07; 2 Hunter Haskins Superior 74 $568.23; 3 Carson Klingler Rexburg 73 $437.10; 4 Wyatt Hotz Phillipsburg 58 $284.12.

Bull riding: 1 Jeremy Kay Chester 77 $838.95; 2 Kelly Murnion Jordan 70 $641.55; 3 Nicolas Dinnocenzo Helena 69 $493.50; 4 Blake Wellenstein Townsend 61 $320.78.

Steer wrestling: 1 Cole Detton Great Falls 7.3 $601.60; 2 Ryder Gaasch Dillon 7.9 $451.20; 3 Koy McAllister Ronan 10.9 $300.80; 4 Garret Yeager Choteau 16.7 $150.40.

Tie-down roping: 1 Mitch Detton Great Falls 12.4 $742.60; 2 Logan Smith Deer Lodge 12.7 $556.95; 3 Carson Stevenson Hobson 13.1 $371.30; 4 Cash Trexler Corvallis 13.2 $185.65.

Team roping: 1 Dustin Bird/Ike Folsom 4.5 $1,062.67; 2 Neil Tatsey/Jimmy Racine 5.6 $812.63; 3\4 Shawn Smith/Shane Bessette 5.9 $515.71; 3\4 Miles Kobold/Cole Sherwood 5.9 $515.71; 5\6 Trapper McAllister/Jack McAllister 8.9 $109.39; 5\6 Colter Lairy/Joe Esposito 8.9 $109.39.

Barrel racing: 1 Reagan Taylor Clancy 15.64 $845.06; 2 Tammy Stedman Arlee 15.78 $699.36; 3 Brittney Sporer Cody 15.85 $553.66; 4 Cheyanne Carl Missoula 16.03 $407.96; 5 Molly Salmond Choteau 16.06 $262.26; 6 Celie Salmond Choteau 16.08 $145.70.

Breakaway roping: 1 Hailey Burger Helena 2.0 $1,171.24; 2 Nichole Lake Polson 2.3 $962.09; 3 Afton Brander 2.4 $752.94; 4 Cierra Erickson Helena 2.7 $543.79; 5 Mikayla Witter Helena 3.0 $334.64; 6\7 Ceilie Salmond Choteau 3.7 $167.32; 6\7 Grace Lenhardt Helena 3.7 $167.32; 8 Madisyn Wills Ronan 3.9 $83.66.

Junior barrel racing: 1 Chaney Akin Cody 16.24 $316.80; 2 Codi Grover Corvallis 16.39 $237.60; 3 Bailey Billingsley Glasgow 16.43 $158.40; 4 Sophia Neill Whitefish 16.68 $79.20.

Junior breakaway roping: 1 Dylan Burger Helena 2.6 $268.80; 2 Julia Hoagland Whitehall 2.9 $201.60; 3 Bailey Billingsley Glasgow 3.0 $134.40; 4\5 Steely Stubblefield Choteau 3.1 $33.60; 4\5 Cole DeVos Fort Shaw 3.1 $33.60.

Madison County Fair & Rodeo

Twin Bridges

Friday-Saturday

Bareback riding: 1 Trapper McAllister Ronan 72 $564.00; 2 Dalton May Coram 70 $423.00; 3 Colton Farrow Greybull 69 $282.00.

Saddle bronc riding: 1 Parker Mothershead Joliet 72 $789.60; 2 Hunter Haskins Superior 71 $592.20; 3 Quanah Glade Miles City 70 $394.80; 4 Levi Hurst Kalispell 63 $197.40.

Bull riding: 1 Devyn Hundley Darby 80 $966.79; 2 Jeremy Kay Chester 79 $739.31; 3\4 Kelly Murnion Jordan 76 $469.18; 3\4 Cory Evertz Moore 76 $469.18.

Steer wrestling: 1 Tyler Houle Polson 4.9 $528.28; 2 Reno Ward Deer Lodge 5.1 $396.21; 3 Mitch Detton Great Falls 5.7 $264.14; 4 Ryder Gaasch Dillon 6.2 $132.07.

Tie-down roping: 1 Ty Wilcox Absarokee 10.5 $731.32; 2 Clint Craig E. Helena 11.0 $548.49; 3 Quinn McQueary Belgrade 12.3 $365.66; 4 Logan Smith Deer Lodge 12.5 $182.83.

Team roping: 1 Ian Austiguy/Sam Levine Wolf Creek 6.3 $794.30; 2 JR Winter Whitehall/Brandon Nicholls 7.3 $595.73; 3 Colter Lairy/Joe Esposito Dillon 9.5 $397.15; 4 Jace Bishop/Jake Plaggemeyer Helena 10.0 $198.58.

Barrel racing: 1 Gayleen Malone Pray 18.23 $840.97; 2\3 Brittney Sporer Cody 18.27 $623.48; 2\3 Raegan Taylor Clancy 18.27 $623.48; 4 Julie Brown Helena 18.47 $405.99; 5\6 Cheyanne Carl Missoula 18.60 $202.99; 5\6 Darby Haskins Superior 18.60 $202.99.

Breakaway roping: 1 Tracey Bolich Belgrade 2.2 $1,033.06; 2 Haven Wolstein Helena 2.4 $848.59; 3\4 Brittany Schweigert Livingston 2.8 $571.87; 3\4 Nicole French Stevensville 2.8 $571.87; 5\6 Whitney Levine Wolf Creek 2.9 $239.82; 5\6 Mikayla Witter Helena 2.9 $239.82; 7 Abigail DeVos Fort Shaw 3.4 $110.69; 8 Charley Yeager Choteau 3.5 $73.79.

Junior barrel racing: 1 Chaney Akin Cody 18.82 $236.64; 2 Julia Hoagland Whitehall 18.89 $195.84; 3 Shaylee Broere Lima 18.92 $155.04; 4 Tye Brown Helena 19.10 $114.24; 5 Bailey Billingsley Glasgow 19.22 $73.44 6 Split Codi Grover Corvallis 19.45 $20.40; 6 Split Fayth Smith Billings 19.45 $20.40.

Junior breakaway roping: 1 Bode Auck E. Helena 2.4 $236.64; 2 Parker Lenhardt Helena 2.9 $195.84; 3 Brooks Bolich Belgrade 3.2 $155.04; 4 Taylor Cartwright Townsend 4.0 $114.24; 5 Fayth Smith Billings 4.2 $73.44; 6 Royce Levine Wolf Creek 4.3 $40.80.