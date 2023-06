Eagle Rodeo

Eagle, Idaho, June 7-10

All-around cowboy: Stetson Wright, $3,218, saddle bronc riding and bull riding.

Bareback: 1. Rocker Steiner, 86, $2,888; 2. Donny Proffit, 84.5, $2,214; 3. (tie) Wyatt Denny and Jayco Roper, 84, $1,348 each; 5. Austin Foss, 83.5, $674; 6. Keenan Hayes, 83, $481; 7. Mason Clements, 82, $385; 8. (tie) Cooper Cooke and Trenten Montero, 81, $144 each.

Steer wrestling: 1. Dirk Tavenner, 4.5, $2,616; 2. Olin Hannum, 4.8, $2,275; 3. (tie) Kyler Dick and Mike McGinn, 5.0, $1,763 each; 5. Talon Roseland, 5.2, $1,251; 6. (tie) Chet Boren, Stan Branco and Kodie Jang, 5.3, $569 each.

Team roping: First round: 1. Coy Rahlmann/Jonathan Torres, 5.2, $1,636 each; 2. (tie) Tanner Patzke/Quade Patzke, Garrett Rogers/Jake Minor and Brayden Schmidt/Chris Young, 5.9, $1,072 each; 5. Blake Hirdes/Mike George, 6.3, $508; 6. Rhett Anderson/Zackery Lewis, 7.0, $282. Second round: 1. (tie) Dustin Egusquiza/Levi Lord and Nelson Wyatt/Chase Tryan, 4.9, $1,495 each; 3. Coy Rahlmann/Jonathan Torres, 5.8, $1,072; 4. Travis Whitlow/Tyler Whitlow, 5.9, $790; 5. Jack Fischer/Taylor Duby, 6.0, $508; 6. Garrett Rogers/Jake Minor, 6.4, $282. Average: 1. Coy Rahlmann/Jonathan Torres, 11.0 seconds on two head, $2,453 each; 2. Garrett Rogers/Jake Minor, 12.3, $2,030; 3. Blake Hirdes/Mike George, 12.8, $1,607; 4. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 14.9, $1,184; 5. Jack Fischer/Taylor Duby, 15.4, $761; 6. Rhett Anderson/Zackery Lewis, 18.8, $423.

Saddle bronc: 1. Stetson Dell Wright, 87, $3,218; 2. Stu Wright, 85, $2,467; 3. Cash Wilson, 84.5, $1,823; 4. Jack Bentz, 82, $1,180; 5. (tie) Kade Bruno and Mitch Pollock, 81.5, $644 each; 7. Spencer Wright, 79.5, $429; 8. (tie) Carson Bingham and Kai Rockhill, 78, $161 each.

Tie-down roping: 1. (tie) Sy Felton and Ladd King, 9.0, $2,918 each; 3. (tie) Britt Bedke and Zack Jongbloed, 9.4, $2,188 each; 5. Stetson Vest, 9.8, $1,824; 6. Richard Newton, 9.9, $1,641; 7. (tie) Chad Finley and Jake Pratt, 10.4, $1,368 each; 9. Bo Pickett, 10.5, $1,094; 10. (tie) James Ramirez, Ryan Thibodeaux and Riley Mason Webb, 10.7, $243 each.

Barrel racing: 1. (tie) Paige Dove and Sue Smith, 17.63, $2,308 each; 3. Coti Fuller, 17.67, $1,746; 4. Abigail Knight, 17.69, $1,497; 5. Tristan Parrish, 17.75, $1,247; 6. Deanna Davis, 17.82, $873; 7. Italy Sheehan, 17.92, $624; 8. Sammy Nelson, 17.94, $499; 9. Darby Fox, 17.96, $437; 10. (tie) Haley Proctor and Abby Sutfin, 17.98, $343 each; 12. Megan McLeod-Sprague, 18.02, $249.

Bull riding: 1. Justin Houston, 88, $3,448; 2. Josh Steele, 86, $2,643; 3. (tie) Brady Portenier and Maverick Smith, 85.5, $1,609 each; 5. Parker Breding, 85, $804; 6. Ky Hamilton, 84.5, $575; 7. Hayes Weight, 83.5, $460; 8. JorDee Nielsen, 81, $345.

Sisters Rodeo

Sisters, Ore., June 9-11

All-around cowboy: Stetson Wright, $4,605, saddle bronc riding and bull riding.

Bareback: 1. Mason Clements, 87, $5,711; 2. Jayco Roper, 85.5, $4,378; 3. Kody Lamb, 85, $3,236; 4. Richmond Champion, 84.5, $2,094; 5. (tie) Clayton Biglow, Keenan Hayes and Jacob Lees, 84, $1,015 each; 8. (tie) Wyatt Denny and Shane O'Connell, 83, $286 each.

Steer wrestling: First round: 1. Talon Roseland, 4.5, $1,776; 2. Josh Garner, 4.6, $1,544; 3. Dalton Massey, 4.7, $1,313; 4. Bridger Chambers, 4.8, $1,081; 5. Billy Boldon, 4.9, $849; 6. Mike McGinn, 5.1, $618; 7. Darcy Kersh, 6.0, $386; 8. Justin Kimsey, 6.1, $154. Second round: 1. Josh Garner, 3.6, $1,776; 2. Dalton Massey, 3.9, $1,544; 3. Jace Melvin, 4.0, $1,313; 4. Caden Camp, 4.3, $1,081; 5. Nick Guy, 4.4, $849; 6. Logan Kenline, 4.7, $618; 7. Darcy Kersh, 4.8, $386; 8. Gage Hesse, 4.9, $154. Average: 1. Josh Garner, 8.2 seconds on two head, $2,664; 2. Dalton Massey, 8.6, $2,316; 3. Bridger Chambers, 10.0, $1,969; 4. Darcy Kersh, 10.8, $1,621; 5. Caden Camp, 11.5, $1,274; 6. Mike McGinn, 11.7, $927; 7. Jesse Brown, 13.2, $579; 8. Nick Guy, 13.6, $232.

Team roping: 1. Lightning Aguilera/Jared Fillmore, 4.8, $4,858 each; 2. Jr. Dees/Ross Ashford, 5.2, $4,286; 3. (tie) Hagen Peterson/Caleb Hendrix and Kolton Schmidt/Logan Spady, 5.5, $3,429 each; 5. Cash Duty/Sid Sporer, 5.6, $2,858; 6. (tie) Coy Rahlmann/Jonathan Torres and Charlie White/Andy Carlson, 5.9, $2,429 each; 8. Jordan Tye/Jason Minor, 6.0, $2,000; 9. Dayton Stafford/Cully Stafford, 6.1, $1,715; 10. (tie) Marcus Battaglia/Jason Johe and Tanner Patzke/Quade Patzke, 6.2, $572 each.

Saddle bronc: 1. Ryder Wright, 88, $6,007; 2. Stetson Dell Wright, 87, $4,605; 3. (tie) Brody Wells and Stu Wright, 86.5, $2,803 each; 5. (tie) Sage Newman, Zeke Thurston and Rusty Wright, 85, $1,068 each; 8. Kade Bruno, 84.5, $601.

Tie-down roping: First round: 1. (tie) Chase Joyce and Lane Livingston, 8.7, $2,367 each; 3. Trevor Hale, 9.0, $1,872; 4. Haven Meged, 9.1, $1,542; 5. Richard Newton, 9.2, $1,211; 6. Paden Bray, 9.5, $881; 7. Bo Pickett, 9.9, $551; 8. Neil Dove, 10.0, $220. Second round: 1. Tyler Milligan, 8.1, $2,533; 2. Richard Newton, 8.4, $2,202; 3. Reese Riemer, 8.8, $1,872; 4. Zack Jongbloed, 9.2, $1,542; 5. (tie) Shane Hanchey and Dylan Hancock, 9.3, $1,046 each; 7. Brayden Roe, 9.4, $551; 8. (tie) Trevor Hale and Jake Pratt, 9.5, $110 each. Average: 1. Richard Newton, 17.6 seconds on two head, $3,799; 2. Trevor Hale, 18.5, $3,303; 3. Lane Livingston, 18.9, $2,808; 4. Paden Bray, 19.2, $2,312; 5. (tie) Reese Riemer and Haven Meged, 19.7, $1,569 each; 7. (tie) Lucas Potter and Dylan Hancock, 20.1, $578 each.

Barrel racing: 1. Katie Halbert, 17.19, $6,097; 2. Megan McLeod-Sprague, 17.51, $4,877; 3. Mary Thomas, 17.60, $3,963; 4. Cambria Estep, 17.61, $3,048; 5. Sharon Gow, 17.62, $2,439; 6. Julia Johnson, 17.70, $1,829; 7. Serena Randall, 17.72, $1,524; 8. Jennifer Kalafatic, 17.75, $1,372; 9. Cathy Cagliari, 17.76, $1,219; 10. (tie) Arley Hughes and Payton Schoeppach, 17.77, $991 each; 12. Deanna Davis, 17.80, $762; 13. Jennifer Marshall, 17.83, $610; 14. Taycie Matthews, 17.84, $457; 15. Tristan Parrish, 17.85, $305.

Bull riding: 1. Ky Hamilton, 89.5, $5,753; 2. Jordan Hansen, 87.5, $4,410; 3. Hayes Weight, 85.5, $3,260; 4. JC Mortensen, 85, $2,109; 5. Roscoe Jarboe, 83.5, $1,342; 6. Jared Parsonage, 82, $959; 7. Justin Houston, 81, $767; 8. Billy Quillan, 79, $575.

49th State PRCA XTREME BRONCS

Palmer, Alaska, May 27

Saddle bronc: 1. Sage Newman, 89, $6,289; 2. Wyatt Casper, 87.5, $4,821; 3. Zeke Thurston, 86.5, $3,564; 4. (tie) Kade Bruno and Tanner Butner, 86, $1,887 each; 6. Riggin Smith, 85.5, $1,048; 7. (tie) Chase Brooks and Layton Green, 84.5, $734 each.

Silks and Spurs Xtreme Broncs

Gillette, Wyo., June 4

Saddle bronc: 1. Ben Andersen, 84, $5,161; 2. (tie) Logan Cook and Ira Dickinson, 83, $3,440 each; 4. Q Taylor, 82.5, $1,892; 5. Ryder Sanford, 79, $1,204; 6. Connor Murnion, 78.5, $860; 7. Traylin Martin, 77.5, $688; 8. Parker Manor, 77, $516.