PRCA

Augusta American Legion Rodeo

Augusta, June 25

Bareback: 1. Ty Owens, 80, $729; 2. Trevar McAllister, 77, $547; 3. Jarrod McKane, 75, $365; 4. Cole Hollen, 73.5, $182.

Steer wrestling: 1. (tie) Jaret Whitman and Dalyn Wingard, 5.1, $839 each; 3. Jaden Whitman, 7.5, $479; 4. J.D. Steen, 8.1, $240.

Team roping: 1. Dustin Bird/Ike Folsom, 5.2, $1,090 each; 2. Alonzo Skunkcap/Caleb Guardipee, 6.1, $902; 3. Shawn Bird/Zachary Schweigert, 6.2, $714; 4. Delon Parker/Ryan Zurcher, 6.3, $526; 5. Shawn Smith/Luke Murphy, 7.3, $338; 6. Dustin Datisman/Joshua Harris, 7.6, $188.

Saddle bronc: 1. Jesse Kruse, 81, $790; 2. Bailey Bench, 76.5, $592; 3. Garrett Cunningham, 64, $395; 4. Tate Harmon, 60, $197.

Tie-down roping: 1. Kyle Bagnell, 12.2, $846; 2. James Ramirez, 14.8, $635; 3. Ty Hedrick, 15.6, $423; 4. Cody Sheridan, 19.8, $212.

Barrel racing: 1. Hannah Sharon, 17.68, $824; 2. Tayla Moeykens, 17.72, $716; 3. Hailey Garrison, 17.77, $609; 4. Molly Salmond, 17.83, $501; 5. (tie) Molly Fisher, Abigail Knight and Celie Salmond, 17.85, $287 each; 8. Brittney Sporer, 17.93, $72.

Bull riding leaders: No qualified rides.

Augusta Breakaway

Augusta, June 25

Breakaway roping: 1. Katelin Conway, 3.1, $1,090; 2. Charleyne Yeager, 3.4, $902; 3. Cassidy Weber, 3.8, $714; 4. JoCee Louis, 3.9, $526; 5. Alicia Bird, 4.2, $338; 6. Shanda Armstrong, 4.9, $188.

Reno Rodeo

Reno, Nev., June 16-24

All-around cowboy: Josh Frost, $10,984, bull riding and tie-down roping.

Bareback: First round: 1. Rocker Steiner, 87, $5,405; 2. Kade Sonnier, 86, $4,144; 3. Wyatt Denny, 85, $3,063; 4. Cole Reiner, 84.5, $1,982; 5. (tie) Jacek Frost and Kody Lamb, 83, $1,081 each; 7. (tie) Keenan Hayes and Jayco Roper, 82.5, $631 each. Second round: 1. Orin Larsen, 87, $5,405; 2. (tie) Keenan Hayes and Taylor Broussard, 86, $3,603 each; 4. Cole Reiner, 85.5, $1,982; 5. Jayco Roper, 84.5, $1,261; 6. (tie) Richmond Champion and Gauge McBride, 84, $811 each; 8. Luke Thrash, 83, $540. Finals: 1. Jayco Roper, 86, $1,650; 2. Jacek Frost, 84.5, $1,250; 3. Kaycee Feild, 83, $900; 4. Ty Pope, 81.5, $600; 5. Cole Reiner, 81, $350; 6. Kade Sonnier, 79.5, $250. Average: 1. Jayco Roper, 253 points on three head, $8,107; 2. Cole Reiner, 251, $6,216; 3. Jacek Frost, 249, $4,594; 4. Kaycee Feild, 245.5, $2,973; 5. Ty Pope, 243, $1,892; 6. Kade Sonnier, 242, $1,351; 7. Dean Thompson, 241.5, $1,081; 8. Wyatt Denny, 239.5, $811.

Steer wrestling: First round: 1. (tie) Olin Hannum and Don Payne, 3.8, $5,763 each; 3. Kyle Irwin, 4.0, $4,557; 4. (tie) J.D. Struxness and Walt Arnold, 4.1, $3,350 each; 6. Gavin Soileau, 4.5, $2,144; 7. Justin Shaffer, 4.6, $1,340; 8. Cameron Morman, 4.8, $536. Second round: 1. Dakota Eldridge, 3.6, $6,165; 2. Tyler Willis Ravenscroft, 3.9, $5,361; 3. Olin Hannum, 4.1, $4,557; 4. J.D. Struxness, 4.2, $3,752; 5. (tie) Remey Parrott, Trell Etbauer and Joshua Hefner, 4.3, $2,144 each; 8. Clayton Hass, 4.4, $536. Finals: 1. Jacob Talley, 4.1, $1,363; 2. (tie) Tyler Willis Ravenscroft and J.D. Struxness, 4.5, $1,011 each; 4. (tie) Clayton Hass and Dalton Massey, 4.8, $541 each; 6. Justin Shaffer, 5.0, $235. Average: 1. J.D. Struxness, 12.8 seconds on three head, $9,247; 2. (tie) Dakota Eldridge and Olin Hannum, 13.8, $7,438 each; 4. (tie) Clayton Hass and Jacob Talley, 14.7, $5,026 each; 6. Gavin Soileau, 14.8, $3,216; 7. Dalton Massey, 14.9, $2,010; 8. Justin Shaffer, 15.1, $804.

Team roping: First round: 1. Tyler Wade/Wesley Thorp, 4.5, $6,165 each; 2. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira and Derrick Begay/Colter Todd, 4.9, $4,959 each; 4. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 5.1, $3,752; 5. Clay Smith/Coleby Payne, 5.4, $2,948; 6. (tie) Keven Daniel/Travis Graves and Rhen Richard/Jeremy Buhler, 5.5, $1,742 each; 8. Clint Summers/Jake Long, 5.6, $536. Second round: 1. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 4.6, $6,165 each; 2. Riley Minor/Brady Minor, 5.2, $5,361; 3. Cutter Machado/Dalton Pearce, 5.6, $4,557; 4. Jaxson Tucker/Justin Davis, 5.7, $3,752; 5. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 5.8, $2,948; 6. Dallas Owen/Chase Helton, 5.9, $2,144; 7. (tie) Aaron Tsinigine/Ryan Motes, Peter Bennett/Jake Rodriguez and Zach Kilgus/Tyler McKnight, 6.0, $625 each. Finals: 1. Chris Francis/Cade Passig, 5.8, $1,363 each; 2. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 7.7, $1,128; 3. Keven Daniel/Travis Graves, 7.9, $893; 4. Riley Minor/Brady Minor, 8.9, $658; 5. (tie) Tanner Tomlinson/Patrick Smith and Kellan Johnson/Carson Johnson, 10.8, $329 each. Average: 1. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 18.4 seconds on three head, $9,247 each; 2. Chris Francis/Cade Passig, 18.9, $8,041; 3. Keven Daniel/Travis Graves, 19.8, $6,835; 4. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 23.3, $5,629; 5. Clay Smith/Coleby Payne, 24.4, $4,423; 6. (tie) Riley Minor/Brady Minor and Zach Kilgus/Tyler McKnight, 25.2, $2,613 each; 8. Kellan Johnson/Carson Johnson, 26.5, $804.

Saddle bronc: First round: 1. Layton Green, 86, $5,381; 2. (tie) Statler Wright and Spencer Wright, 84.5, $3,587 each; 4. Brandon Lansford, 84, $1,973; 5. (tie) Ryder Wright and Ross Griffin, 83.5, $1,076 each; 7. (tie) Kade Bruno and Dawson Hay, 83, $628 each. Second round: 1. Kade Bruno, 85, $5,381; 2. Sage Newman, 84, $4,125; 3. (tie) Sterling Crawley and Ross Griffin, 83.5, $2,511 each; 5. Dawson Hay, 81.5, $1,255; 6. Quinten Taylor, 80.5, $897; 7. (tie) Wade Sundell and Layton Green, 79.5, $628 each. Finals: 1. Statler Wright, 88.5, $1,650; 2. (tie) Stetson Dell Wright and Sage Newman, 88, $1,075 each; 4. Dawson Hay, 86, $600; 5. Layton Green, 85.5, $350; 6. Kade Bruno, 83.5, $250. Average: 1. Statler Wright, 252 points on three head, $8,071; 2. Kade Bruno, 251.5, $6,188; 3. Layton Green, 251, $4,574; 4. Dawson Hay, 250.5, $2,959; 5. Sage Newman, 249, $1,883; 6. Ross Griffin, 247, $1,345; 7. Stetson Dell Wright, 243.5, $1,076; 8. Spencer Wright, 239.5, $807.

Tie-down roping: First round: 1. Haven Meged, 8.1, $6,312; 2. Riley Mason Webb, 8.2, $5,489; 3. Marcos Costa, 8.8, $4,665; 4. Cash Hooper, 8.9, $3,842; 5. Lucas Potter, 9.0, $3,019; 6. (tie) Beau Cooper and Kincade Henry, 9.2, $1,784 each; 8. (tie) Owen Wahlert, Colten Wallis and Reese Riemer, 9.3, $183 each. Second round: 1. (tie) Brushton Minton and Dakota Felton, 8.3, $5,900 each; 3. Shad Mayfield, 8.4, $4,665; 4. Jerry Adamson, 8.5, $3,842; 5. (tie) Justin Brinkerhoff, Tuf Case Cooper, Riley Mason Webb and Jake Pratt, 8.7, $1,784 each. Finals: 1. Shad Mayfield, 7.8, $1,450; 2. Lucas Potter, 8.8, $1,200; 3. Riley Mason Webb, 9.1, $950; 4. (tie) Brush Minton and Reese Riemer, 9.4, $575 each; 6. Chet Weitz, 9.6, $250. Average: 1. Shad Mayfield, 25.8 seconds on three head, $9,468; 2. Riley Mason Webb, 26.0, $8,233; 3. Lucas Potter, 27.4, $6,998; 4. Brush Minton, 27.7, $5,763; 5. Reese Riemer, 28.5, $4,528; 6. Kincade Henry, 28.6, $3,293; 7. Chet Weitz, 29.5, $2,058; 8. Chase Webster, 29.9, $823.

Barrel racing: First round: 1. Sharin Hall, 17.09, $4,625; 2. Amanda Welsh, 17.12, $3,964; 3. Ashley Castleberry, 17.17, $3,304; 4. Summer Kosel, 17.22, $2,863; 5. Ilyssa Riley, 17.25, $2,202; 6. Sue Smith, 17.26, $1,762; 7. (tie) Hailey Kinsel and Stevi Hillman, 17.27, $1,101 each; 9. Brittany Pozzi Tonozzi, 17.28, $661; 10. Anita Ellis, 17.29, $440. Second round: 1. Hailey Kinsel, 16.91, $4,625; 2. Bryana Lehrmann, 16.97, $3,964; 3. Megan McLeod-Sprague, 17.04, $3,304; 4. Ilyssa Riley, 17.11, $2,863; 5. Emily Beisel, 17.14, $2,202; 6. Wenda Johnson, 17.17, $1,762; 7. Sharin Hall, 17.19, $1,321; 8. Darby Fox, 17.22, $881; 9. Sue Smith, 17.23, $661; 10. Taylor Johnson, 17.27, $440. Finals: 1. Brittany Pozzi Tonozzi, 16.70, $3,426; 2. Megan McLeod-Sprague, 17.13, $2,569; 3. Hailey Kinsel, 17.18, $1,713; 4. Stevi Hillman, 17.21, $856. Average: 1. Brittany Pozzi Tonozzi, 51.35 seconds on three head, $6,937; 2. Hailey Kinsel, 51.36, $5,946; 3. Sharin Hall, 51.52, $4,955; 4. Ilyssa Riley, 51.66, $4,295; 5. Stevi Hillman, 51.77, $3,304; 6. Megan McLeod-Sprague, 51.80, $2,643; 7. Taylor Johnson, 51.97, $1,982; 8. Meghann McNulty, 52.01, $1,321; 9. Darby Fox, 52.08, $991; 10. Sue Smith, 52.50, $661.

Bull riding: First round: 1. Hayes Weight, 83, $9,458; 2. Josh Frost, 82.5, $7,251; 3. Canyon Bass, 82, $5,360; 4. Colton Kelly, 81, $3,468; 5. Parker McCown, 80.5, $2,207; 6. (tie) Ruger Piva and Brady Portenier, 80, $1,419 each; 8. Grayson Cole, 79.5, $946. * Finals: 1. Colton Kelly, 87, $2,050; 2. (tie) Hayes Weight and Brady Portenier, 83, $1,475 each; no other qualified rides. Average: 1. Colton Kelly, 168 points on two head, $10,178; 2. Hayes Weight, 166, $7,803; 3. Brady Portenier, 163, $5,768; 4. Josh Frost, 82.5 on one head, $3,732; 5. Canyon Bass, 82, $2,375; 6. Parker McCown, 80.5, $1,696; 7. Grayson Cole, 79.5, $1,357; 8. Tristen Hutchings, 78, $1,018. *(all totals include ground money).