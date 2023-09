Professional Rodeo Cowboys Association

Meagher County Labor Day Rodeo

White Sulphur Springs

Sunday-Monday

All-around cowboy: Luke Gee, $658, bull riding and steer wrestling.

Bareback riding: 1. Leighton Berry, 87.5 points on J Bar J's Fridge Jacket, $4,244; 2. Richmond Champion, 86, $3,254; 3. Weston Timberman, 84, $2,405; 4. Tristan Hansen, 83, $1,556; 5. Sam Petersen, 81.5, $990; 6. Calder Peterson, 81, $707; 7. Spur Owens, 78.5, $566; 8. Colton Clemens, 77, $424.

Steer wrestling: 1. Bridger Chambers, 3.5 seconds, $2,270; 2. Will Lummus, 3.7, $1,974; 3. Will Powell, 3.8, $1,678; 4. (tie) Kolby Bignell and Quentin Wheeler, 4.4, $1,234 each; 6. Jaret Whitman, 4.5, $790; 7. Cameron Morman, 4.6, $494; 8. Jaden Whitman, 4.7, $197.

Team roping: 1. Dustin Bird/Ike Folsom, 4.4 seconds, $2,181 each; 2. Brady Tryan/Calgary Smith, 4.6, $1,925; 3. (tie) Ty Arnold/Kaden Profili and Nelson Wyatt/Chase Tryan, 4.7, $1,540 each; 5. Jake Orman/Corey Hendrick, 4.8, $1,283; 6. Wheaton Williams/Bryan Lemmon, 4.9, $1,155; 7. Sid Sorge/Taner Sorge, 5.1, $1,026; 8. (tie) Shawn Bird/Zachary Schweigert and Cameron Irwin/Coley Nicholls, 5.5, $834 each; 10. Alonzo Skunkcap/Caleb Guardipee, 5.6, $513.

Saddle bronc riding: 1. Zachary Dallas, 88 points on J Bar J's In The Lu, $4,089; 2. Leon Fountain, 87, $3,135; 3. Wyatt Casper, 85, $2,317; 4. Tanner Butner, 84.5, $1,499; 5. Parker Fleet, 84, $954; 6. Isaac Diaz, 83.5, $682; 7. Jesse Kruse, 80, $545; 8. Brandon Lansford, 78, $409.

Tie-down roping: 1. Macon Murphy, 7.8 seconds, $2,497; 2. Randall Carlisle, 8.3, $2,171; 3. Beau Cooper, 8.5, $1,846; 4. Haven Meged, 9.1, $1,520; 5. Lucas Potter, 9.3, $1,194; 6. Jesse Medearis, 10.0, $869; 7. Conner Thiel, 10.2, $543; 8. Kevin Peterson, 10.5, $217.

Barrel racing: 1. Abigail Knight, 17.84 seconds, $1,767; 2. Bailee Murnion, 18.01, $1,559; 3. Jackie Ganter, 18.03, $1,352; 4. Hannah Sharon, 18.06, $1,144; 5. Karen Boyd, 18.18, $936; 6. Celie Salmond, 18.19, $832; 7. Heather Crowley, 18.25, $728; 8. Lexi Bagnell, 18.28, $624; 9. Tisha Larsen, 18.38, $520; 10. Lauren Johnson, 18.39, $416; 11. Jessica Routier, 18.57, $312; 12. Tia Murphy, 18.58, $208.

Bull riding: * 1. Wylee Hurst, 85.5 points on J Bar J's Non Essential, $4,004; 2. TJ Gray, 82, $3,083; 3. Brody Yeary, 81, $2,294; 4. Bo Vocu, 78, $1,504; 5. Parker Breding, 77, $978; 6. Luke Gee, 73, $714; 7. Clayton Sellars, 70, $583; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Breakaway roping: 1. Teka Larson, 2.1 seconds, $2,301; 2. (tie) Sarah Angelone, MaryBeth Beam, Cheyanne Guillory, Taylor Hanchey and Hali Williams, 2.4, $1,516 each; 7. Sarah Verhelst, 2.5, $948; 8. (tie) Shelby Boisjoli and Josie Conner, 2.6, $744 each; 10. Jacey Fortier, 2.7, $541; 11. (tie) Tracey Bolich, Megan Burbidge, Jackie Crawford, Danielle Lowman and Celie Salmond, 2.8, $135 each.

Dillon Jaycees PRCA Rodeo

Dillon

Saturday-Sunday

All-around cowboy: Christopher Callaway, $1,748, steer wrestling and team roping.

Bareback riding: 1. Trevar McAllister, 85 points on Brookman Rodeo's Big Enough, $1,948; 2. Spur Owens, 83.5, $1,476; 3. Ty Owens, 83, $1,063; 4. Sam Petersen, 82.5, $708; 5. Tristan Hansen, 82, $413; 6. Jake Kesl, 80, $295.

Steer wrestling: 1. Colton Mooney, 3.7 seconds, $2,011; 2. Kyle Callaway, 3.8, $1,748; 3. Bridger Chambers, 3.9, $1,486; 4. Ty Erickson, 4.1, $1,224; 5. Will Powell, 4.3, $962; 6. (tie) Jake Nelson and Ethan Stensrud, 4.4, $568 each; 8. Luke Gee, 4.5, $175.

Team roping: 1. Nelson Wyatt/Chase Tryan, 4.2 seconds, $2,705 each; 2. (tie) Sid Sorge/Taner Sorge and Aaron Tsinigine/Ryan Motes, 4.7, $2,227 each; 4. Brodi Jones/Dylin Ahlstrom, 4.9, $1,750; 5. Travis Stovall/Kyle DeSaveur, 5.1, $1,591; 6. Radley Day/Jared Bilby, 5.5, $1,432; 7. Chris Francis/Cade Passig, 5.8, $1,273; 8. Cash Duty/Sid Sporer, 6.2, $1,114; 9. Casey Waldhauser/Dustin Ostrum, 10.2, $955; 10. Gunner Plenty/Mason Trollinger, 10.6, $636.

Saddle bronc riding: 1. Tanner Butner, 86 points on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics' Sunday Best, $2,064; 2. Liam Pauley, 85, $1,583; 3. Jesse Kruse, 81.5, $1,170; 4. Chase Brooks, 77, $757; 5. Cody Faulkner, 74, $482; 6. Kain Stroh, 72, $344; 7. Judd Applegate, 71, $275; 8. Cade Costello, 70, $206.

Tie-down roping: 1. Riley Pruitt, 8.3 seconds, $2,411; 2. Justin Parke, 8.4, $2,096; 3. Ladd King, 9.4, $1,782; 4. Ben Ayre, 9.9, $1,467; 5. Macon Murphy, 10.0, $1,153; 6. Marcos Costa, 10.2, $838; 7. Garrett Busby, 10.4, $524; 8. (tie) Kevin Peterson and Nathan Ruth, 10.9, $105 each.

Barrel racing: 1. Hailey Garrison, 17.34 seconds, $2,053; 2. Tammy Carpenter, 17.37, $1,760; 3. (tie) Keyla Costa and Hayle Gibson, 17.50, $1,369 each; 5. (tie) Jamie Martin and Tayla Moeykens, 17.70, $880 each; 7. Manchi Nace, 17.74, $587; 8. Casey Wagner, 17.77, $391; 9. Kailey Mitton, 17.81, $293; 10. Tia Murphy, 17.82, $196.

Bull riding: * 1. Gavin Knutson, 54 points on Painted Pony Championship Rodeo's Universal Media Red Top, $6,510; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Sanders County Fair & PRCA Rodeo

Plains

Thursday-Saturday

All-around cowboy: Luke Gee, $799, bull riding and steer wrestling.

Bareback riding: 1. Sam Petersen, 87 points on Powder River Rodeo's Bet The Ranch, $3,122; 2. Cole Franks, 85, $2,393; 3. Leighton Berry, 84.5, $1,769; 4. (tie) Kade Berry and Seth Hardwick, 83, $937 each; 6. Andy Gingerich, 81.5, $520; 7. Taylor Broussard, 80.5, $416; 8. (tie) Richmond Champion, Mason Clements and Jayco Roper, 80, $104 each.

Steer wrestling: 1. Jaret Whitman, 3.7 seconds, $2,017; 2. (tie) Newt Novich and Jaden Whitman, 4.2, $1,496 each; 4. Cole Detton, 4.4, $974; 5. Quentin Wheeler, 4.8, $626; 6. Ben Ayre, 4.9, $348.

Team roping: 1. Jake Orman/Corey Hendrick, 4.8 seconds, $2,227 each; 2. Chris Francis/Cade Passig, 4.9, $1,936; 3. Aaron Tsinigine/Ryan Motes, 5.1, $1,646; 4. Cameron Irwin/Coley Nicholls, 5.4, $1,355; 5. Ty Arnold/Kaden Profili, 5.7, $1,065; 6. (tie) Alonzo Skunkcap/Caleb Guardipee and Cole Thomas/Lane Mitchell, 6.1, $629 each; 8. Delon Parker/Ryan Zurcher, 8.1, $194.

Saddle bronc riding: 1. Sage Newman, 84 points on Powder River Rodeo's 38 Special, $3,350; 2. (tie) Andrew Evjene and Jesse Kruse, 83, $2,233 each; 4. Qwint Stroh, 82.5, $1,228; 5. (tie) Houston Brown and Sterling Crawley, 81, $670 each; 7. Zeke Thurston, 80.5, $447; 8. Chase Brooks, 80, $335.

Tie-down roping: 1. Landon Williams, 9.2 seconds, $2,011; 2. Matt Gutierrez, 10.7, $1,748; 3. (tie) Kyle Bagnell, Nathan Ruth and Zane Schroeder, 10.9, $1,224 each; 6. (tie) Jesse Medearis and Macon Murphy, 11.2, $568 each; 8. Bode Scott, 11.3, $175.

Barrel racing: 1. Ilyssa Riley, 17.15 seconds, $1,309; 2. Heather Crowley, 17.40, $1,155; 3. Hailey Garrison, 17.46, $1,001; 4. Hannah Sharon, 17.51, $847; 5. Tammy Carpenter, 17.52, $770; 6. Cally Goyins, 17.53, $693; 7. Marlee Powell, 17.58, $616; 8. Amy Winter, 17.66, $539; 9. Allie Novotny, 17.67, $462; 10. Tia Murphy, 17.70, $308.

Bull riding: * 1. Jared Parsonage, 92 points on Powder River Rodeo's Chiseled, $3,697; 2. Parker Breding, 86, $2,898; 3. Payton Fitzpatrick, 85.5, $2,214; 4. Jace Trosclair, 82, $1,529; 5. Luke Gee, 72, $1,073; no other qualified rides. *(all totals include ground money).