C.M. Russell Stampede

Stanford, July 16

All-around cowboy: Christopher Callaway, $1,163, steer wrestling and team roping.

Bareback: 1. Weston Timberman, 84, $729; 2. Kaleb Norstrom, 78, $547; 3. Calder Peterson, 76.5, $365; 4. Spur Owens, 76, $182.

Steer wrestling: 1. Ted Gollaher, 3.8, $1,072; 2. Kyle Callaway, 3.9, $804; 3. (tie) Kyle Whitaker and Jaden Whitman, 4.1, $402 each.

Team roping: 1. Radley Day/Jared Bilby, 5.7, $1,159 each; 2. Jason Handy/Parker Murnion, 5.9, $959; 3. Lane Krutzfeldt/Dustin Ostrum, 6.2, $759; 4. Travis Stovall/Kyle DeSaveur, 6.9, $559; 5. Kyle Callaway/Hank Hollenbeck, 7.4, $360; 6. Brad Yerian/Brandon Yerian, 10.8, $200.

Saddle bronc: 1. Shane Proctor, 82.5, $850; 2. Garrett Cunningham, 82, $637; 3. (tie) Josh Davison and Qwint Stroh, 80.5, $319 each.

Tie-down roping: 1. Matt Gutierrez, 10.5, $1,053; 2. Everett Reeves, 11.4, $790; 3. Landon Williams, 11.8, $526; 4. Zane Schroeder, 12.2, $263.

Barrel racing: 1. Tammy Carpenter, 17.46, $948; 2. Bailee Murnion, 17.51, $812; 3. Tannis Kramer, 17.55, $677; 4. Haley Stevenson, 17.57, $587; 5. Gayleen Malone, 17.58, $451; 6. Valee Miller, 17.60, $361; 7. Raegan Taylor, 17.62, $271; 8. Tayla Moeykens, 17.64, $180; 9. (tie) Marlee Powell and Casey Wagner, 17.77, $113 each.

Bull riding: * 1. Connor Murnion, 82, $855; 2. Gavin Knutson, 81, $658; 3. Josh Davison, 72, $461; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Stanford Breakaway Roping

Stanford, July 16

Breakaway roping: 1. Jacey Fortier, 2.4, $1,449; 2. Emilia Schaffer, 2.5, $1,260; 3. (tie) Whitney Levine and Callahan Otoupalik, 2.6, $976 each; 5. Leanne Johnson, 2.7, $693; 6. (tie) Jade Kenney and Molly Salmond, 2.8, $409 each; 8. (tie) Georgia Orahood and Hollie Wichman, 2.9, $63 each.

Sheridan WYO Rodeo

Sheridan, Wyo., July 12-15

All-around cowboy: Caleb Smidt, $10,765, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Cole Reiner, 88.5, $6,007; 2. R.C. Landingham, 88, $4,605; 3. Jess Pope, 85.5, $3,404; 4. Andy Gingerich, 85, $2,202; 5. (tie) Tanner Aus, Jacek Frost and Weston Timberman, 84.5, $1,068 each; 8. Lane McGehee, 84, $601.

Steer wrestling: First round: 1. Shane Frey, 4.1, $2,837; 2. Cody Devers, 4.3, $2,467; 3. Tyler Waguespack, 4.4, $2,097; 4. Tyler Willis Ravenscroft, 4.5, $1,727; 5. Will Lummus, 4.7, $1,357; 6. (tie) Walt Arnold and Kyler Dick, 4.8, $802 each; 8. (tie) Denard Butler and Kodie Jang, 4.9, $123 each. Second round: 1. Luke Gee, 4.1, $2,837; 2. Denell Henderson, 4.5, $2,467; 3. (tie) Will Lummus and Jay Williamson, 4.7, $1,912 each; 5. (tie) Logan Kenline and Bryn Roy, 4.8, $1,172 each; 7. (tie) Ty Erickson, Marc Joiner and Grant Peterson, 4.9, $288 each. Average: 1. Will Lummus, 9.4 seconds on two head, $4,255; 2. Cody Devers, 9.5, $3,700; 3. Shane Frey, 9.6, $3,145; 4. Kodie Jang, 10.2, $2,590; 5. Brady Boyce, 10.3, $2,035; 6. Tyler Willis Ravenscroft, 10.4, $1,480; 7. Tyler Waguespack, 10.7, $925; 8. Payden McIntyre, 10.8, $370.

Team roping: First round: 1. (tie) Dustin Egusquiza/Levi Lord and Riley Minor/Brady Minor, 5.3, $2,922 each; 3. Zach Kilgus/Tyler McKnight, 5.6, $2,310; 4. (tie) Billy Bob Brown/Kirby Blankenship and Erich Rogers/Paul Eaves, 5.9, $1,699 each; 6. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 6.0, $1,087; 7. (tie) Luke Brown/Hunter Koch, Jr. Dees/Ross Ashford, Clayton Van Aken/Cullen Teller and J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo, 6.1, $238 each. Second round: 1. (tie) Marcus Theriot/Cole Curry and Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 4.8, $2,922 each; 3. (tie) Bodie Mattson/Cash Hetzel and Clint Summers/Jake Long, 4.9, $2,106 each; 5. (tie) Keven Daniel/Travis Graves, Kellan Johnson/Carson Johnson and Matt Sherwood/Caleb Hendrix, 5.5, $1,087 each; 8. Jake Clay/Kollin VonAhn, 5.8, $272. Average: 1. Erich Rogers/Paul Eaves, 12.0 seconds on two head, $4,688 each; 2. Matt Sherwood/Caleb Hendrix, 12.2, $4,077; 3. Billy Bob Brown/Kirby Blankenship, 12.4, $3,465; 4. Zach Kilgus/Tyler McKnight, 12.5, $2,854; 5. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 12.6, $2,242; 6. Clay Smith/Coleby Payne, 12.9, $1,631; 7. (tie) Jake Orman/Corey Hendrick and Kellan Johnson/Carson Johnson, 13.1, $713 each.

Saddle bronc: 1. Q McWhorter, 90, $6,260; 2. Ira Dickinson, 87.5, $4,800; 3. Sterling Crawley, 85.5, $3,548; 4. (tie) Brody Cress and Shea Fournier, 84.5, $1,878 each; 6. (tie) Tegan Smith and Riggin Smith, 84, $939 each; 8. Ryder Sanford, 82.5, $626.

Tie-down roping: First round: 1. Shane Hanchey, 7.7, $3,323; 2. Blane Cox, 8.1, $2,890; 3. Caleb Smidt, 8.3, $2,456; 4. Randall Carlisle, 8.6, $2,023; 5. Reese Riemer, 9.0, $1,589; 6. (tie) Kincade Henry and Stetson Vest, 9.1, $939 each; 8. Trevor Hale, 9.2, $289. Second round: 1. Caleb Smidt, 8.3, $3,323; 2. Chase Webster, 8.5, $2,890; 3. Justin Smith, 8.6, $2,456; 4. (tie) Hunter Herrin, Hagen Houck and Brayden Roe, 8.7, $1,589 each; 7. Britt Bedke, 8.8, $722; 8. Carsyn Sunvison, 8.9, $289. Average: 1. Caleb Smidt, 16.6 seconds on two head, $4,985; 2. Shane Hanchey, 18.3, $4,335; 3. (tie) Monty Lewis, Brayden Roe and Carsyn Sunvison, 19.1, $3,034 each; 6. Tanner Green, 19.2, $1,734; 7. Britt Bedke, 19.3, $1,084; 8. (tie) Randall Carlisle and Stetson Vest, 19.5, $217 each.

Barrel racing: 1. Lisa Lockhart, 17.21, $8,447; 2. Kassie Mowry, 17.22, $6,757; 3. Carlee Otero, 17.27, $5,490; 4. Kailee Murdock, 17.44, $4,223; 5. Hadley Tate, 17.48, $3,379; 6. Stephanie Fryar, 17.49, $2,534; 7. Josey Groves, 17.50, $2,112; 8. (tie) Ashley Castleberry and Megan McLeod-Sprague, 17.51, $1,795 each; 10. Brittany Pozzi Tonozzi, 17.54, $1,478; 11. (tie) Ivy Hurst and Dee Ratliff, 17.55, $1,161 each; 13. (tie) Taryn Boxleitner, Stevi Hillman and Ivy Saebens, 17.56, $634 each.

Steer roping: First round: 1. Slade Wood, 9.5, $2,137; 2. Rocky Patterson, 11.1, $1,858; 3. Bryce Davis, 11.5, $1,579; 4. (tie) Will Eddleman and Cooper Mills, 12.2, $1,161 each; 6. (tie) Tony Reina and Trey Wallace, 12.8, $604 each; 8. Neal Wood, 12.9, $186. Second round: 1. Billy Good, 10.1, $2,137; 2. Tanner Stec, 10.3, $1,858; 3. Kelton McMillen, 11.2, $1,579; 4. Trenton Johnson, 11.3, $1,301; 5. (tie) Martin Poindexter and Scott Snedecor, 11.7, $883 each; 7. Mike Chase, 11.8, $465; 8. Neal Wood, 12.5, $186. Third round: 1. Tanner Stec, 10.1, $2,137; 2. Slade Wood, 10.9, $1,858; 3. Cody Lee, 11.4, $1,579; 4. Reo Lohse, 11.6, $1,301; 5. Connor McNeil, 11.9, $1,022; 6. Troy Tillard, 12.1, $743; 7. Billy Good, 12.4, $465; 8. Kim Ziegelgruber, 12.6, $186. Fourth round: 1. Bill Benson, 11.5, $2,137; 2. (tie) Cord Hodge and Reo Lohse, 11.8, $1,719 each; 4. Slade Wood, 12.9, $1,301; 5. Kim Ziegelgruber, 13.0, $1,022; 6. Tony Reina, 13.1, $743; 7. (tie) Cody Lee, Cooper Mills, Martin Poindexter and Jess Tierney, 13.3, $163 each. Average: 1. Martin Poindexter, 52.9 seconds on four head, $4,274; 2. Reo Lohse, 53.4, $3,716; 3. Cody Lee, 56.6, $3,159; 4. Cooper Mills, 57.1, $2,601; 5. Tony Reina, 57.7, $2,044; 6. Don Ed Eddleman, 66.5, $1,486; 7. Neal Wood, 68.9, $929; 8. Rob Denny, 70.9, $372.

Bull riding: 1. (tie) Ky Hamilton, and Fulton Rutland, 89.5, $4,760 each; 4. (tie) Cole Hould and Cullen Telfer, 89, $1,836 each; 6. Tristen Hutchings, 88.5, $1,020; 7. Jace Trosclair, 88, $816; 8. Jordan Spears, 87.5, $612.

Central Wyoming Fair & PRCA Rodeo

Casper, Wyo., July 11-15

All-around cowboy: Paden Bray, $2,888, tie-down roping and team roping.

Bareback: First round: 1. Keenan Hayes, 87, $3,198; 2. Cole Franks, 86, $2,452; 3. Will Lowe, 85, $1,812; 4. Jess Pope, 84.5, $1,173; 5. Roedy Farrell, 83, $746; 6. (tie) Colt Eck and Jayco Roper, 82.5, $480 each; 8. Wyatt Denny, 81.5, $320. Finals: 1. Jess Pope, 89, $1,650; 2. Weston Timberman, 86, $1,250; 3. (tie) Cole Franks and Jayco Roper, 84, $750 each; 5. Will Lowe, 82, $350; 6. Colton Clemens, 81.5, $250. Average: 1. Jess Pope, 173.5 points on two head, $3,198; 2. Cole Franks, 170, $2,452; 3. (tie) Will Lowe and Weston Timberman, 167, $1,492 each; 5. Jayco Roper, 166.5, $746; 6. Roedy Farrell, 164, $533; 7. Wyatt Denny, 161, $426; 8. Waylon Bourgeois, 160, $320.

Steer wrestling: First round: 1. Travis Munro, 3.5, $3,478; 2. Walt Arnold, 3.8, $3,024; 3. Denell Henderson, 4.0, $2,570; 4. (tie) Kodie Jang, Trisyn Kalawaia and Jason Thomas, 4.2, $1,663 each; 7. (tie) Colt Honey and Logan Kenline, 4.3, $529 each. Finals: 1. Blake Knowles, 3.6, $1,537; 2. Tyler Waguespack, 4.0, $1,272; 3. (tie) Denell Henderson and Don Payne, 4.2, $875 each; 5. Kodie Jang, 4.4, $477; 6. Tyke Kipp, 4.5, $265. Average: 1. Denell Henderson, 8.2 seconds on two head, $5,216; 2. Blake Knowles, 8.3, $4,536; 3. Tyler Waguespack, 8.4, $3,855; 4. (tie) Kodie Jang and Walt Arnold, 8.6, $2,835 each; 6. Jason Thomas, 8.8, $1,814; 7. (tie) Tyke Kipp, Don Payne and Colt Honey, 8.9, $529 each.

Team roping: First round: 1. (tie) Dustin Egusquiza/Levi Lord and Riley Minor/Brady Minor, 4.2, $3,356 each; 3. (tie) Brenten Hall/Paden Bray and Jake Smith/Douglas Rich, 4.6, $2,420 each; 5. Clint Summers/Jake Long, 4.7, $1,717; 6. Rhen Richard/Jeremy Buhler, 4.9, $1,249; 7. Brye Crites/Rance Doyal, 5.0, $781; 8. (tie) Kyon Kreutzer/Clancey Kreutzer, Bodie Mattson/Cash Hetzel and Matt Sherwood/Caleb Hendrix, 5.3, $104 each. Finals: 1. (tie) Jake Smith/Douglas Rich and Clint Summers/Jake Long, 5.2, $1,166 each; 3. Brye Crites/Rance Doyal, 6.2, $836; 4. Bodie Mattson/Cash Hetzel, 7.0, $616; 5. Matt Sherwood/Caleb Hendrix, 9.9, $396; 6. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 10.0, $220. Average: 1. Jake Smith/Douglas Rich, 9.8 seconds on two head, $5,386 each; 2. Clint Summers/Jake Long, 9.9, $4,683; 3. Brye Crites/Rance Doyal, 11.2, $3,981; 4. Bodie Mattson/Cash Hetzel, 12.3, $3,278; 5. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 14.2, $2,576; 6. Riley Minor/Brady Minor, 14.5, $1,873; 7. Matt Sherwood/Caleb Hendrix, 15.2, $1,171; 8. Brenten Hall/Paden Bray, 16.6, $468.

Saddle bronc: First round: 1. Isaac Richard, 89, $3,071; 2. Damian Brennan, 86.5, $2,355; 3. Darcy Radel, 85, $1,740; 4. Bailey Small, 84.5, $1,126; 5. Spencer Wright, 84, $717; 6. Jake Watson, 83.5, $512; 7. (tie) Logan Hay, Parker Kempfer and Q McWhorter, 83, $239 each. Finals: 1. (tie) Damian Brennan, Logan Hay, and Bailey Small, on The Cervi Brothers' Mortician, 86, $1,267 each; 4. Q McWhorter, 85.5, $600; 5. Jake Finlay, 84.5, $350; 6. Shea Fournier, 83.5, $250. Average: 1. Damian Brennan, 172.5 points on two head, $3,071; 2. Bailey Small, 170.5, $2,355; 3. Isaac Richard, 170, $1,740; 4. Logan Hay, 169, $1,126; 5. Q McWhorter, 168.5, $717; 6. Jake Finlay, 167, $512; 7. (tie) Jake Watson and Shea Fournier, 166, $358 each.

Tie-down roping: First round: 1. (tie) Bryce Derrer and Caleb Smidt, 8.5, $4,013 each; 3. Shad Mayfield, 8.7, $3,173; 4. (tie) Randall Carlisle and Marty Yates, 9.0, $2,333 each; 6. Dylan Hancock, 9.1, $1,493; 7. (tie) Lane Livingston, Carsyn Sunvison and Colten Wallis, 9.2, $436 each. Finals: 1. Lane Livingston, 8.6 seconds, $1,624; 2. Dylan Hancock, 8.9, $1,344; 3. (tie) Randall Carlisle and Bryce Derrer, 9.6, $924 each; 5. Caleb Smidt, 10.2, $504; 6. (tie) Westyn Hughes and Paul David Tierney, 10.4, $140 each. Average: 1. Lane Livingston, 17.8 seconds on two head, $6,440; 2. Dylan Hancock, 18.0, $5,600; 3. Bryce Derrer, 18.1, $4,760; 4. Randall Carlisle, 18.6, $3,920; 5. Caleb Smidt, 18.7, $3,080; 6. Paul David Tierney, 19.9, $2,240; 7. Westyn Hughes, 20.0, $1,400; 8. Shad Mayfield, 8.7 on one head, $560.

Barrel racing: First round: 1. Ivy Saebens, 17.07, $5,197; 2. Paige Jones, 17.18, $4,455; 3. Hayle Gibson, 17.19, $3,712; 4. Kristin Hanchey, 17.21, $3,217; 5. Sadie Wolaver, 17.28, $2,475; 6. (tie) LaTricia Duke and Bryana Lehrmann, 17.39, $1,732 each; 8. Jennifer Kalafatic, 17.43, $990; 9. Tayla Moeykens, 17.44, $742; 10. (tie) Jordan Driver and Ari-Anna Flynn, 17.46, $247 each. Finals: 1. Paige Jones, 17.05 seconds, $2,200; 2. Dina Allred, 17.39, $1,650; 3. LaTricia Duke, 17.43, $1,100; 4. Hayle Gibson, 17.52, $550. Average: 1. Paige Jones, 34.23 seconds on two head, $5,197; 2. Hayle Gibson, 34.71, $4,455; 3. LaTricia Duke, 34.82, $3,712; 4. Kristin Hanchey, 34.86, $3,217; 5. Dina Allred, 34.88, $2,475; 6. Jordan Driver, 35.02, $1,980; 7. Tayla Moeykens, 35.07, $1,485; 8. Jennifer Kalafatic, 35.18, $990; 9. Bryana Lehrmann, 35.47, $742; 10. Ivy Saebens, 39.48, $495.

Bull riding: First round: 1. Trevor Reiste, 89.5, $3,128; 2. T Parker, 88.5, $2,398; 3. JaCauy Hale, 88, $1,772; 4. Clayton Sellars, 87.5, $1,147; 5. (tie) Cooper Jacobs and Hudson Williams, 87, $626 each; 7. Dillon Micheel, 86, $417; 8. Parker McCown, 85.5, $313. * Finals: 1. Hayes Weight, 88.5, $2,050; 2. Trevor Reiste, 87.5, $1,650; 3. Cooper Jacobs, 87, $1,300; no other qualified rides. Average: 1. Trevor Reiste, 177 points on two head, $3,128; 2. Cooper Jacobs, 174, $2,398; 3. Hayes Weight, 172, $1,772; 4. T Parker, 88.5 on one head, $1,147; 6. Clayton Sellars, 87.5, $730; 7. Hudson Williams, 87, $521; 8. Dillon Micheel, 86, $417; 10. Denton Fugate, 85, $313. *(all totals include ground money).