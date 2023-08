Professional Rodeo Cowboys Association

Bear Paw Roundup

Chinook

Thursday-Friday

All-around cowboy: Landon Williams, $1,786, tie-down roping and team roping.

Bareback riding: 1. Weston Timberman, 87 points on J Bar J's Drunk Bunny, $1,898; 2. Trevor Kay, 82.5, $1,438; 3. Ty Owens, 80, $1,036; 4. Nathaniel Dearhamer, 77, $690; 5. (tie) Tristan Hansen and Trevar McAllister, 76, $345 each.

Steer wrestling: 1. Jaden Whitman, 3.4 seconds, $1,751; 2. Riley Joyce, 3.7, $1,523; 3. (tie) Trevin Baumann and Kolby Bignell, 4.2, $1,180 each; 5. Caden Camp, 4.3, $838; 6. Bridger Chambers, 4.7, $609; 7. Jake Nelson, 4.8, $381; 8. (tie) Kris Anderson and Bryn Roy, 4.9, $76 each.

Team roping: 1. Wheaton Williams/Bryan Lemmon, 4.6 seconds, $2,784 each; 2. Aaron Tsinigine/Ryan Motes, 5.0, $2,421; 3. Shayne Bishop/John Graham, 5.1, $2,057; 4. Shawn Bird/Zachary Schweigert, 5.2, $1,694; 5. Radley Day/Jared Bilby, 5.3, $1,331; 6. Delon Parker/Ryan Zurcher, 5.4, $968; 7. Miles Kobold/Cole Sherwood, 5.8, $605; 8. Ky Redstrom/Trevor Schnaufer, 6.0, $242.

Saddle bronc riding: 1. Sage Newman, 85 points on J Bar J's Dirty Lizard, $2,256; 2. Kolby Wanchuk, 84.5, $1,730; 3. Tate Harmon, 83.5, $1,278; 4. (tie) Jackson Ford and Jesse Kruse, 79, $677 each; 6. Liam Pauley, 77, $376; 7. Taylen Nelson, 76.5, $301; 8. Cameron Messier, 76, $226.

Tie-down roping: 1. Ty Hedrick, 9.1 seconds, $2,054; 2. Landon Williams, 9.3, $1,786; 3. Hank Hollenbeck, 10.1, $1,518; 4. J.C. Crowley, 10.2, $1,250; 5. Haven Meged, 10.5, $982; 6. (tie) Jesse Medearis and Matthew Wznick, 10.9, $580 each; 8. Bigshow Hays, 11.0, $179.

Barrel racing: 1. Tammy Carpenter, 17.66 seconds, $1,822; 2. Brittney Cox, 17.74, $1,562; 3. Casey Wagner, 17.82, $1,301; 4. Hailey Garrison, 17.88, $1,128; 5. Manchi Nace, 18.01, $868; 6. Desirae Peters, 18.06, $694; 7. Bailee Murnion, 18.11, $521; 8. Taylour Russell, 18.12, $347; 9. Lexi Bagnell, 18.16, $260; 10. Laura McPherson, 18.19, $174.

Bull riding: * 1. Bo Vocu, 81.5 points on J Bar J's Muley Blues, $1,954; 2. Payton Fitzpatrick, 80, $1,494; 3. Caden Fitzpatrick, 79, $1,092; 4. Kobe Whitford, 76, $747; 5. Riggin Shippy, 70, $460; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

