Professional Rodeo Cowboys Association

Northeast Montana Fair & Rodeo

Glasgow

Tuesday-Wednesday

All-around cowboy: Benjamin Ayre, $1,031, tie-down roping and steer wrestling.

Bareback riding: 1. Richmond Champion, 86 points on J Bar J's Gronk, $1,687; 2. Weston Timberman, 83.5, $1,278; 3. Rocker Steiner, 80.5, $920; 4. Ty Owens, 75, $614; 5. Spur Owens, 71.5, $358; 6. Cole Hollen, 71, $256.

Steer wrestling: First round: 1. Kyle Callaway, 3.9 seconds, $1,028; 2. Michael Bates Jr., 4.2, $851; 3. Ben Ayre, 4.4, $674; 4. (tie) Brady Boyce and Justin Dahl, 4.7, $408 each; 6. Landonias Sivertsen, 4.9, $177. Second round: 1. Kolby Bignell, 3.8 seconds, $1,028; 2. (tie) Tyler Thorson and Jaret Whitman, 4.1, $762 each; 4. (tie) Joe Nelson and Wynn Schaack, 4.3, $408 each; 6. (tie) Cole Fulton and Luke Gee, 4.4, $89 each. Average: 1. Kyle Callaway, 8.9 seconds on two head, $1,542; 2. Kolby Bignell, 9.3, $1,276; 3. Tyler Thorson, 9.4, $1,010; 4. (tie) Cole Fulton and Jaret Whitman, 9.5, $612 each; 6. Landonias Sivertsen, 9.6, $266.

Team roping: First round: 1. Braden Pirrung/Jade Nelson, 4.7 seconds, $1,410 each; 2. Cameron Irwin/Coley Nicholls, 5.0, $1,167; 3. Bodie Mattson/Cash Hetzel, 5.1, $924; 4. Gunner Plenty/Mason Trollinger, 5.4, $681; 5. (tie) Brady Tryan/Calgary Smith and Wheaton Williams/Bryan Lemmon, 5.6, $340 each. Second round: 1. Shawn Bird/Zachary Schweigert, 4.2 seconds, $1,410 each; 2. Brady Tryan/Calgary Smith, 4.6, $1,167; 3. (tie) Gunner Plenty/Mason Trollinger, Jade Stoddard/Ben Folsom and Aaron Tsinigine/Ryan Motes, 4.9, $681 each; 6. Ian Austiguy/Sam Levine, 5.4, $243. Average: 1. Brady Tryan/Calgary Smith, 10.2 seconds on two head, $2,115 each; 2. Gunner Plenty/Mason Trollinger, 10.3, $1,750; 3. Ian Austiguy/Sam Levine, 11.1, $1,385; 4. Bodie Mattson/Cash Hetzel, 12.9, $1,021; 5. Ky Redstrom/Trevor Schnaufer, 13.1, $656; 6. Shawn Bird/Zachary Schweigert, 14.6, $365.

Saddle bronc riding: 1. Chase Brooks, 84.5 points on J Bar J's Painted Bunny, $1,909; 2. Kolby Wanchuk, 82, $1,464; 3. Judd Applegate, 77, $1,082; 4. Caleb Meeks, 72, $700; 5. Sage Newman, 71, $445; 6. Liam Pauley, 70, $318; 7. Lane Watt, 67.5, $255; 8. (tie) Magin Montoya and Connor Murnion, 66, $95 each.

Tie-down roping: First round: 1. J.C. Crowley, 8.3 seconds, $1,153; 2. Chase Lako, 8.9, $954; 3. (tie) Treston Vermandel and Landon Williams, 9.4, $656 each; 5. Jason Schaffer, 9.8, $358; 6. Jesse Medearis, 10.3, $199. Second round: 1. Jason Schaffer, 8.3 seconds, $1,153; 2. Trey Young, 8.4, $954; 3. Dalton Porch, 8.8, $755; 4. J.C. Crowley, 9.3, $556; 5. Ben Ayre, 9.4, $358; 6. Hank Hollenbeck, 9.5, $199. Average: 1. J.C. Crowley, 17.6 seconds on two head, $1,729; 2. Jason Schaffer, 18.1, $1,431; 3. Nolan Conway, 20.2, $1,133; 4. (tie) Hank Hollenbeck and Trey Young, 20.7, $686 each; 6. Jesse Medearis, 23.1, $298.

Barrel racing: 1. Ashley Day, 17.23 seconds, $1,832; 2. Lakken Bice, 17.24, $1,570; 3. Brittney Sporer, 17.29, $1,308; 4. Tayla Moeykens, 17.34, $1,134; 5. Hailey Garrison, 17.39, $872; 6. Lisa Lockhart, 17.42, $698; 7. Molly Otto, 17.47, $523; 8. (tie) Abigail Knight and Lana Tibbetts, 17.48, $305 each; 10. Tammy Carpenter, 17.53, $174.

Bull riding: 1. Mason Moody, 86.5 points on J Bar J's Non Essential, $1,774; 2. Cole Wagner, 85, $1,344; 3. Parker Breding, 82.5, $968; 4. Hawk Whitt, 80.5, $645; 5. (tie) Connor Murnion and Riggin Shippy, 79, $323 each.