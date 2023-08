Professional Rodeo Cowboys Association

Yellowstone River Roundup

First Interstate Arena at MetraPark

Saturday results

Bareback riding leaders: 1. Jess Pope, 82 points on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics' Nubbins; 2. Tristan Hansen, 80.5; 3. Cole Franks, 80; 4. Trevar McAllister, 79.5; 5. Myles Carlson, 76; 6. Weston Timberman, 74.5.

Steer wrestling leaders: 1. Kolby Bignell, 4.0 seconds; 2. Trevin Baumann, 4.6; 3. Bridger Chambers, 4.9; 4. Jaret Whitman, 6.5; 5. Cole Burman, 7.4; 6. Jake Nelson, 7.5.

Team roping leaders: 1. Wheaton Williams/Bryan Lemmon, 4.9 seconds; 2. Trey Blackmore/Justin Viles, 5.0; 3. Brad Yerian/Brandon Yerian, 5.7; 4. Jason Handy/Parker Murnion, 5.9; 5. Sid Sorge/Taner Sorge, 6.1; 6. Ian Austiguy/Sam Levine, 6.2.

Saddle bronc riding leaders: 1. Sage Newman, 86 points on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics' Pt Barnum; 2. Ian Forbes McGivney, 80; 3. Tanner Butner, 79; 4. Qwint Stroh, 78.5; 5. Ira Dickinson, 75.5; 6. Bailey Small, 73.

Tie-down roping leaders: 1. (tie) Dillon Hahnkamp and Haven Meged, 9.3 seconds each; 3. (tie) Ben Ayre and Ty Hedrick, 9.7 each; 5. Bryce Bott, 9.9; 6. Clayton Miller, 10.0.

Barrel racing leaders: 1. Lisa Lockhart, 14.99 seconds; 2. Brittney Sporer, 15.08; 3. (tie) Kassidy Dennison and Tara Seaton, 15.09 each; 5. Alexis McDonald, 15.11; 6. Molly Salmond, 15.12.

Bull riding leaders: 1. Parker Breding, 83.5 points on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics' Daddy Issues; no other qualified rides.

Fallon County Fair & Rodeo

Baker

Thursday-Saturday

All-around cowboy: Coleman Proctor, $5,589, team roping and steer roping.

Bareback riding: 1. Trevar McAllister, 88 points on C5 Rodeo's Virgil, $7,896; 2. Orin Larsen, 86.5, $6,054; 3. Dean Thompson, 85.5, $4,474; 4. Tristan Hansen, 81.5, $2,895; 5. (tie) Richmond Champion and Jayco Roper, 81, $1,579 each; 7. Kody Lamb, 80.5, $1,053; 8. Taylor Broussard, 80, $790.

Steer wrestling: 1. (tie) Joe Nelson and Taz Olson, 4.0 seconds, $2,933 each; 3. Ryley Gibb, 4.1, $2,383; 4. (tie) Logan Beattie and Caden Camp, 4.3, $1,925 each; 6. (tie) Michael Bates Jr., Parker Sandstrom and Timmy Sparing, 4.4, $1,466 each; 9. (tie) Kris Anderson and Brady Boyce, 4.7, $917 each.

Team roping: 1. Coleman Proctor/Logan Medlin, 4.6 seconds, $4,524 each; 2. (tie) Braden Pirrung/Jade Nelson and Brady Tryan/Calgary Smith, 4.8, $3,726 each; 4. (tie) Trevor Olson/Jace Engesser and Marcus Theriot/Cole Curry, 4.9, $2,794 each; 6. (tie) Jr. Dees/Ross Ashford and Pedro Egurrola/JC Flake, 5.0, $2,262 each; 8. (tie) Shawn Bird/Zachary Schweigert and Cash Duty/Sid Sporer, 5.1, $1,730 each; 10. (tie) Hagen Peterson/Caleb Hendrix and Jade Schmidt/Conner Herren, 5.2, $532 each.

Saddle bronc riding: 1. Dawson Hay, 84 points on C5 Rodeo's Mr. Twister, $7,868; 2. Stetson Dell Wright, 83.5, $6,032; 3. (tie) Isaac Diaz and Ryder Sanford, 82.5, $3,672 each; 5. Cole Elshere, 82, $1,836; 6. Sage Newman, 81.5, $1,311; 7. Cash Wilson, 78, $1,049; 8. (tie) Josh Davison, Brady Hill and Qwint Stroh, 77, $262 each.

Tie-down roping: 1. Jason Schaffer, 8.1 seconds, $4,434; 2. Haven Meged, 8.4, $3,913; 3. Landon Williams, 8.5, $3,391; 4. Lane Livingston, 8.9, $2,869; 5. Dillon Hahnkamp, 9.3, $2,609; 6. Levi Delamarter, 9.5, $2,348; 7. Ben Ayre, 9.8, $2,087; 8. Kincade Henry, 11.0, $1,826; 9. K.C. Miller, 11.2, $1,565; 10. Hank Hollenbeck, 12.1, $1,043.

Barrel racing: 1. Jessica Routier, 16.08 seconds, $4,710; 2. (tie) Laura McPherson and Ilyssa Riley, 16.15, $3,415 each; 4. Ashley Day, 16.21, $2,355; 5. Celie Salmond, 16.22, $1,884; 6. Lisa Lockhart, 16.30, $1,413; 7. Tara Seaton, 16.33, $1,178; 8. Brittney Sporer, 16.35, $1,060; 9. Emilee Pauley, 16.43, $942; 10. Tia Murphy, 16.45, $824; 11. (tie) Sally Conway and Hailey Garrison, 16.46, $648 each; 13. Lakken Bice, 16.54, $471; 14. Tisha Larsen, 16.55, $353; 15. Tammy Carpenter, 16.57, $236.

Steer roping: First round: 1. Trey Wallace, 10.9 seconds, $1,872; 2. J. Tom Fisher, 11.2, $1,549; 3. (tie) Coleman Proctor and Slade Wood, 12.0, $1,065 each; 5. Cody Lee, 12.3, $581; 6. Garrett Hale, 12.5, $323. Second round: 1. Jess Tierney, 9.3 seconds, $1,872; 2. Vin Fisher Jr., 10.2, $1,549; 3. Tanner Stec, 10.4, $1,226; 4. Scott Snedecor, 11.0, $904; 5. Trenton Johnson, 11.2, $581; 6. Slade Wood, 11.3, $323. Third round: 1. Garrett Hale, 9.1 seconds, $1,872; 2. Rocky Patterson, 9.5, $1,549; 3. John Clark, 9.7, $1,226; 4. Reo Lohse, 10.0, $904; 5. Vin Fisher Jr., 10.2, $581; 6. Will Eddleman, 10.6, $323. Average: 1. J. Tom Fisher, 33.6 seconds on three head, $2,808; 2. Cody Lee, 35.2, $2,324; 3. Mike Chase, 36.2, $1,840; 4. Trey Wallace, 39.2, $1,355; 5. Bryce Davis, 40.8, $871; 6. Jess Tierney, 47.0, $484.

Bull riding: * 1. Canyon Bass, 83.5 points on C5 Rodeo's Seven, $4,512; 2. Connor Murnion, 80.5, $3,498; 3. Trey Holston, 79.5, $2,630; 4. Shane Proctor, 79, $1,761; 5. Luke Gee, 78, $1,182; 6. Colton Byram, 70, $893; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Breakaway roping: 1. Syerra Christensen, 2.4 seconds, $1,427; 2. Emilia Schaffer, 2.5, $1,241; 3. Anna Callaway, 2.6, $1,055; 4. (tie) Halley Kleemann and Tanegai Zilverberg, 2.7, $776 each; 6. Shaylee Wahl, 2.8, $496; 7. Elizabeth French, 2.9, $310; 8. Mandy Newman, 3.2, $124.

McCone County Fair & Rodeo

Circle

Thursday-Friday

All-around cowboy: Henry Hollenbeck, $508, tie-down roping and team roping.

Bareback riding: 1. Tucker Zingg, 85.5 points on J Bar J's Dilly Bar, $1,117; 2. Weston Timberman, 83, $846; 3. Calder Peterson, 81.5, $609; 4. Colton Farrow, 79.5, $406; 5. Jake Kesl, 78, $237; 6. Ty Breuer, 76, $169.

Steer wrestling: 1. Tyler Thorson, 4.6 seconds, $886; 2. Timmy Sparing, 4.8, $733; 3. Joe Nelson, 5.2, $580; 4. J.D. Steen, 5.4, $428; 5. Jaret Whitman, 5.8, $275; 6. Kyle Callaway, 6.1, $153.

Team roping: 1. Trey Blackmore/Justin Viles, 5.2 seconds, $1,636 each; 2. Jon Peterson/Trae Smith, 5.3, $1,354; 3. Tucker Dale/Drew Gartner, 5.4, $1,072; 4. Cameron Irwin/Coley Nicholls, 5.5, $790; 5. Jason Carlson/Hank Hollenbeck, 6.1, $508; 6. Brent McInerney/Tanner McInerney, 6.2, $282.

Saddle bronc riding: 1. Thayne Elshere, 86 points on J Bar J's Ski Jacket, $1,470; 2. Chase Brooks, 85.5, $1,114; 3. Taylen Nelson, 84.5, $802; 4. Judd Applegate, 81, $535; 5. Trey Elshere, 80, $312; 6. (tie) Jake Foster and Taylor Tupper, 79, $111 each.

Tie-down roping: 1. Dillon Hahnkamp, 7.6 seconds, $1,166; 2. Ty Moser, 8.6, $874; 3. Thane Lockhart, 9.0, $583; 4. Chase Lako, 9.1, $291.

Barrel racing: 1. (tie) Lakken Bice and Tisha Larsen, 17.32 seconds, $850 each; 3. Jenna Humble, 17.44, $654; 4. Nicole Bice, 17.52, $566; 5. Abigail Knight, 17.54, $436; 6. (tie) Tayla Moeykens and Bailee Murnion, 17.62, $305 each; 8. Erin Williams, 17.68, $174; 9. Kelsie Robinson, 17.71, $131; 10. Tara Stimpson, 17.74, $87.

Bull riding: * 1. Jake Lockwood, 82 points on J Bar J's Muscle Car Magic, $3,278; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Breakaway roping: 1. Syerra Christensen, 2.4 seconds, $1,427; 2. Emilia Schaffer, 2.5, $1,241; 3. Anna Callaway, 2.6, $1,055; 4. (tie) Halley Kleemann and Tanegai Zilverberg, 2.7, $776 each; 6. Shaylee Wahl, 2.8, $496; 7. Elizabeth French, 2.9, $310; 8. Mandy Newman, 3.2, $124.

