PRCA

Cody/Yellowstone Xtreme Bulls

Cody, Wyo.

June 30

1, Cannon Cravens, Porum, Okla., 88, $11,633. 2, (tie) Garrett Smith, Rexburg, Idaho and Junior Patrik Souza, Sonora, Brazil, 87.5 and $7,755 each. 4, Josh Frost, Randlett, Utah, 87, $4,265. 5, (tie) Hayes Thayne Weight, Goshen, Utah, and Sage Steele Kimzey, Salado, Texas, 85.5, $2,326 each. 7, Jeff Askey, Athens, Texas, 84.5, $1,551. 8, Cody Teel, Kountze, Texas, 82.5, $1,163.

Roughrider Days Rodeo

Dickinson, N.D., June 23-25

All-around cowboy: Paul Tierney, $2,333, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Isaac Ingram, 84, $2,941; 2. Tristan Hansen, 77.5, $2,255; 3. (tie) Steven DeWolfe-Shedeed and Cole Gerhardt, 76, $1,373 each; 5. Andy Gingerich, 75.5, $686; 6. (tie) Owen Brouillette and Luke Higgins, 75, $441 each; 8. Donny Proffit, 74.5, $294.

Steer wrestling: 1. Kaden Wooters, 3.9, $2,865; 2. Colten Herbert, 4.0, $2,491; 3. (tie) Trell Etbauer and Kody Woodward, 4.4, $1,931 each; 5. (tie) Austin Anderson and Joe Nelson, 4.6, $1,183 each; 7. Rope Smith, 4.7, $623; 8. Brandon Harrison, 4.8, $249.

Team roping: 1. Rowdy Jones/Gage Williams, 4.4, $3,536 each; 2. Tyler Wade/Wesley Thorp, 4.7, $3,120; 3. Bubba Buckaloo/JR Gonzalez, 4.8, $2,704; 4. Luke Brown/Hunter Koch, 5.0, $2,288; 5. Cody Snow/Jade Corkill, 5.1, $2,080; 6. Shay Dixon Carroll/Evan Arnold, 5.3, $1,872; 7. (tie) Jace Johnson/Cody Hill and Cooper White/Tucker White, 5.5, $1,560 each; 9. Jr. Dees/Ross Ashford, 5.7, $1,248; 10. Guy Howell/Riley Curuchet, 5.8, $832.

Saddle bronc: 1. Cole Elshere, 84, $3,373; 2. (tie) Jake Foster and Shorty Garrett, 81, $2,248 each; 4. (tie) Houston Brown and Parker Fleet, 79, $1,012 each; 6. Lane Schuelke, 78, $562; 7. Jade Blackwell, 77.5, $450; 8. (tie) Sawyer Eirikson, Tayson Jones and Ryder Sanford, 77, $112 each.

Tie-down roping: 1. Paul David Tierney, 9.1, $2,333; 2. (tie) Riley Pruitt and Trey Young, 9.7, $1,921 each; 4. Thane Lockhart, 10.1, $1,510; 5. Joe Schmidt, 10.7, $1,372; 6. Austin Hurlburt, 11.0, $1,235; 7. Ty Moser, 11.5, $1,098; 8. Chase Lako, 11.8, $961; 9. Brock Belkham, 11.9, $823; 10. Grey Gilbert, 12.2, $549.

Barrel racing: 1. Hallie Fulton, 17.38, $2,972; 2. Nicole Bice, 17.44, $2,526; 3. Amanda Lewis, 17.51, $2,081; 4. Jessica Routier, 17.61, $1,783; 5. Calyssa Kindred, 17.65, $1,486; 6. Mika Guty, 17.77, $1,040; 7. Patty Finney, 17.81, $743; 8. D'Ann Gehlsen, 17.94, $594; 9. Victoria Netzer, 17.97, $520; 10. Layne Larson, 18.00, $446; 11. Lisa Lockhart, 18.14, $372; 12. Courtney Presthus, 18.19, $297.

Bull riding: * 1. Riggin Shippy, 80.5, $3,672; 2. Dustin Boquet, 80, $2,879; 3. Chance Schott, 78, $2,199; 4. Ben Bode, 77.5, $1,519; 5. Jayden Hicks, 66, $1,065; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Wainwright Stampede

Wainwright, Alberta, June 23-25

Bareback: 1. Ty Taypotat, 86.5, $1450; 2. Pascal Isabelle, 83.5, $1200; 3. Michael Solberg, 83, $950; 4. Orin Larsen, 82.5, $700; 5. LF Higgins, 81.5, $450; 6. Kody Lamb, 80, $250. Finals: 1. Kody Lamb, 88, $2400; 2. Orin Larsen, 85, $1800; 3. (tie) Clint Laye and Chett Deitz, 83.5, $900 each. Average: 1. Ty Taypotat, 169 points on two head, $1,378; 2. Kody Lamb, 168.5, $1,141; 3. Orin Larsen, 167.5, $903; 4. Pascal Isabelle, 164.5, $666; 5. Michael Solberg, 164, $428; 6. Clint Laye, 163.5, $238.

Steer wrestling: First round: 1. Cody Cassidy 3.7, $1,749; 2. Curtis Cassidy, 4.1, $1,521; 3. Ryan Shuckburgh, 4.6, $1,283; 4. Evan Spady, 4.7, $1,065; 5. Brody Boyce, 4.8, $837; 6. Landon Beardsworth, 5.0, $608; 7. (tie) Jace Bleil, Tee McLeod, Tim Kemp and Stetson Jorgenson, 5.1, $133 each. Second round: 1. Tanner Milan, 3.6, $1,749; 2. Jace Melvin, 3.8, $1,521; 3. James Struxness, 4.0, $1,293; 4. (tie) Landon Beardsworth and Dakota Eldridge, 4.1, $951 each; 6. (tie) Dalton Massey and Scott Guenthner, 4.2, $464; 8. (tie) Chance Butterfield and Jay Many Grey Horses, 4.4, $76. Finals: 1. Curtis Cassidy, 4.0, $2,400; 2. Dakota Eldridge, 4.4, $1,800; 3. Cody Cassidy, 4.9, $1,200; 4. Tanner Milan, 5.3, $600. Average: 1. Curtis Cassidy, 12.8 seconds on three head, $2,624; 2. Dakota Eldridge, 13.7, $2,282; 3. Cody Cassidy, 13.9, $1,939; 4. Tanner Milan, 14.4, $1,597; 5. Brady Boyce, 14.6, $1,255; 6. (tie) Caden Camp and Evan Spady, 15.4, $742 each; 8. James Struxness, 15.6, $228.

Team roping: First round: 1. Brenton Hall/Paden Bray, 5.0, $1,904; 2. Roland McFadden/Ty Flewelling, 5.1, $1,576; 3. Brady Tryan/Calgary Smith, 5.4, $1,247; 4. Colter Fletcher/Kash Koch, 5.6, $919; 5. (tie) Jeremy Buhler/Rhen Richard and Kyle Wanchuk/Luke Skocdopole, 5.8, $460 each. Second round: 1. Kolton Schmidt/Logan Spady, 4.4, $1,904 each; 2. (tie) Kash Bonnett/Trent Tunke and Brady Tryan/Calgary Smith, 4.7, $1,412 each; 4. Tyce McLeod/Tuftin McLeod, 4.8, $919; 5. Brenten Hall/Paden Bray, 5.4, $591; 6. (tie) Jeremy Buhler/Rhen Richard and Clay Ullery/Jake Edwards, 5.8, $164. Finals: 1. Jeremy Buhler/Rhen Richard, 5.7, $1,600 each; 2. Brady Tryan/Calgary Smith, 6.3, $1,200; 3. Brenten Hall/Paden Bray, 7.3, $800; 4. Tel Flewelling/Tyrel Gordon, 13.0, $400. Average: 1. Brady Tryan/Calgary Smith, 16.4 seconds on three head, $1,904 each; 2. Jeremy Buhler/Rhen Richard, 17.3, $1,576; 3. Brenten Hall/Paden Bray, 17.7, $1,247; 4. Tel Flewelling/Tyrel Gordon, 26.5, $919; 5. Clay Ullery/Jake Edward, 28.1, $591; 6. Kyle Wanchuk/Luke Skocdopole, 12.0 on two head, $328.

Saddle bronc: 1. Layton Green, 84, $1,674; 2. Jake Clark, 83.5, $1,375; 3. Hunter Sawley, 82.5, $1,076; 4. (tie) Cody Ballard, Jake Finlay and Leon Fountain, 82, $518 each; 7. (tie) Tegan Smith, Ben Andersen and Sawyer Eirikson, 81, $100. Finals: 1. Leon Fountain, 85.5, $2,400; 2. Layton Green, 83.5, $1,800; 3. Cody Ballard, 83, $1,200; 4. Jake Clark, 82, $600. Average: 1. (tie) Layton Green and Leon Fountain, 167.5 points on two head, $1,524 each; 3. Sawyer Eirikson, 167, $1,076; 4. Jake Clark, 165.5, $777; 5. Cody Ballard, 165, $478; 6. Ben Andersen, 164, $299; 7. Zeke Thurston, 159.5, $179; 8. Hunter Sawley, 82.5 points on one head, $120.

Tie-down roping: First round: 1. Haven Meged, 8.3, $1,768; 2. Hunter Herrin, 8.8, $1,537; 3. Wyatt Hayes, 9.1, $1,307; 4. Trent Creager, 9.2, $1,076; 5. Ben Robinson, 9.3, $845; 6. Riley Warren, 9.4, $615; 7. Dean Edge, 9.5, $384; 8. Clay McNichol, 9.7, $153. Second round: 1. Paden Bray, 8.1, $1,768; 2. Jason Smith, 8.2, $1,537; 3. Sy Felton, 8.7, $1,307; 4. Ty Harris, 8.8, $1,076; 5. Stetson Vest, 9.0, $845; 6. (tie) Shane Smith and Ryan Thibodeaux, 9.2, $500 each; 8. Colt Cornet, 10.2, $153. Finals: 1. Shane Smith, 7.8, $2,400; 2. Haven Meged, 8.6, $1,800; 3. Colt Cornet, 9.6, $1,200; 4. Hunter Herrin, 9.9, $600. Average: 1. Shane Smith, 28.2 seconds on three head, $2,652; 2. Haven Meged, 28.4, $2,306; 3. Colt Cornet, 30.9, $1,960; 4. Hunter Herrin, 31.3, $1,614; 5. Stetson Vest, 32.3, $1,268; 6. Ty Harris, 37.5, $922; 7. Paden Bray, 19.6 on two head, $576; 8. Clay McNichols, 20.2 on two head, $231.

Barrel racing: 1. Justine Elliott, 17.19, $2,847; 2. Cranna Roberts, 17.20, $2,440; 3. Paige Jones, 17.24, $2,034; 4. Dena Millard, 17.33, $1,762; 5. Margo Crowther, 17.34, $1,356; 6. Mariah Mannering, 17.35, $1,085; 7. Rachel Warren, 17.36, $813; 8. Lynette Brodoway, 17.37, $542; 9. (tie) Stacey Ruzicka and Taycie Mathews, 17.41, $339. Finals: 1. Paige Jones, 17.21, $2,400; 2. Stacey Ruzicka, 17.31, $1,800; 3. Lynette Brodoway, 17.37, $1,200; 4. Justine Elliott, 17.38, $600. Average: 1. Paige Jones, 35.45 seconds on two runs, $2,847; 2. Justine Elliott, 34.57, $2,440; 3. Stacey Ruzicka, 34.72, $2,033; 4. Lynette Broadway, 34.74, $1,762; 5. Cranna Roberts, 34.86, $1,356; 6. Dena Millard, 35.01, $1,084; 7. Mariah Mannering, 35.47, $813; 8. Margo Crowther, 39.49, $542; 9. Taycie Mathews, 39.83, $406; 10. Rachel Warren, 40.23, $271.

Bull riding: *1. Jacob Gardner, 90, $1,664; 2. Wyatt Gleason, 88.5, $1,375; 3. William Barrows. 87.5, $1,085; 4. Dakota Butter, 86.5, $796; 5. Jaxton Mortensen, 86, $506; 6. Jordan Hansen, 83, $333; no other qualified rides. Finals: *1. Jaxton Mortenson, 91 points on Outlaw Buckers’ OLS Tubs Sugar Jacked, $6,000; no other qualified rides. Average: 1. Jaxton Mortensen, 177 points on two head, $1,621; 2. Jacob Gardner, 90 points on one head, $1,331; 3. Wyatt Gleeson, 88.5, $1,042; 4. William Barrows, 87.5, $753; 5. Dakota Butter, 86.5, $463; 6. Jordan Hansen, 83, $289. *(all totals include ground money).