PRCA

Belt PRCA Rodeo

Belt, June 17-18

All-around cowboy: Jaret Whitman, $1,179, steer wrestling and team roping.

Bareback: 1. Richmond Champion, 85.5, $959; 2. Tucker Zingg, 80, $719; 3. Trevar McAllister, 78.5, $479; 4. Caleb Bennett, 77, $240.

Steer wrestling: 1. Jaret Whitman, 5.7, $1,179; 2. Ted Gollaher, 5.8, $976; 3. Jaden Whitman, 6.3, $772; 4. Nolan Conway, 7.2, $569; 5. Jake Nelson, 7.9, $366; 6. Austin Anderson, 8.5, $203.

Team roping: 1. Brady Tryan/Calgary Smith, 5.9, $1,431 each; 2. Cameron Irwin/Coley Nicholls, 6.0, $1,184; 3. Delon Parker/Ryan Zurcher, 6.2, $938; 4. Ty Larson/Dustin Ostrum, 7.6, $691; 5. Shawn Bird/Zachary Schweigert, 8.1, $444; 6. Ty Vaile/Kory Mytty, 8.9, $247.

Saddle bronc: 1. Garrett Cunningham, 74, $1,184; 2. Justin Whiteman, 66.5, $888; 3. Brand J Morgan, 62.5, $592; 4. Casyn Ballenger, 60, $296.

Tie-down roping: 1. James Ramirez, 10.0, $934; 2. Matt Gutierrez, 11.7, $773; 3. Trevin Baumann, 11.9, $612; 4. Ty Hedrick, 13.4, $451; 5. Bode Spring, 13.5, $290; 6. Chance Jeffers Jr., 14.8, $161.

Barrel racing: 1. Celie Salmond, 17.74, $1,126; 2. Heather Crowley, 17.76, $965; 3. Hannah Sharon, 17.81, $804; 4. (tie) Tammy Carpenter and Tia Murphy, 17.82, $617 each; 6. Valee Miller, 17.84, $429; 7. (tie) Tayla Moeykens and Molly Salmond, 17.91, $268 each; 9. Haley Stevenson, 17.92, $161; 10. Hailey Garrison, 17.95, $107.

Bull riding: * 1. Cole Wagner, 89, $1,079; 2. Austin Herrera, 82.5, $830; 3. Cole Hould, 80, $581; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Belt Breakaway Roping

Belt, June 17-18

Breakaway roping: 1. Shelby Boisjoli, 2.4, $1,405; 2. (tie) Tiffany Ogren and Molly Salmond, 2.7, $1,130 each; 4. Anna Callaway, 3.1, $855; 5. (tie) Tracey Bolich, Rickie Engesser and Celie Salmond, 3.2, $489 each; 8. Kelsey Ferguson, 3.5, $122.

Jordan Match Xtreme Bronc Ride

Jordan, June 18

Saddle bronc: First round: 1. Kolby Wanchuk, 86.5, $3,736; 2. Sage Newman, 86, $3,249; 3. Leon Fountain, 85, $2,761; 4. (tie) Chase Brooks and Logan Cook, 84.5, $2,030 each; 6. Lavern Borntreger, 83.5, $1,299; 7. Ryder Sanford, 83, $812; 8. (tie) Damian Brennan and Wyatt Casper, 82, $162 each. Finals: 1. Leon Fountain, 90.5, $4,332; 2. (tie) Damian Brennan and Wyatt Casper, 89.5, $2,707 each; 4. Kolby Wanchuk, 88.5, $1,083. Average leaders: 1. Leon Fountain, 175.5 points on two head; 2. Kolby Wanchuk, 175; 3. Chase Brooks, 172.5; 4. (tie) Wyatt Casper and Damian Brennan, 171.5 each; 6. Sage Newman, 171.

New Town Rodeo Days

New Town, N.D., June 16-17

All-around cowboy: Austin Hurlburt, $4,106, tie-down roping and steer wrestling.

Bareback: 1. Orin Larsen, 88, $5,288; 2. (tie) Nate McFadden and Rocker Steiner, 86.5, $3,525 each; 4. (tie) Waylon Bourgeois and Cole Franks, 85.5, $1,586 each; 6. Dean Thompson, 84, $881; 7. Tanner Aus, 83.5, $705; 8. (tie) Seth Hardwick and Shane O'Connell, 82.5, $264 each.

Steer wrestling: 1. Cameron Morman, 4.7, $2,357; 2. Rope Smith, 4.8, $2,049; 3. Austin Hurlburt, 5.1, $1,742; 4. Tyler Byrne, 5.2, $1,434; 5. Kade Kinsella, 5.5, $1,127; 6. (tie) Trell Etbauer and Reed Kraeger, 5.7, $666 each; 8. Sterling Lee, 5.8, $205.

Team roping: 1. (tie) Bubba Buckaloo/JR Gonzalez and Braden Pirrung/Jade Nelson, 5.0, $2,312 each; 3. Payton Pirrung/Mason Bice, 5.4, $1,879; 4. Jade Schmidt/Conner Herren, 5.5, $1,590; 5. Jr. Dees/Ross Ashford, 5.6, $1,445; 6. Clayton Van Aken/Cullen Teller, 6.0, $1,301; 7. Tucker Dale/Taylor Brower, 10.5, $1,156; 8. A.J. Zieman/Nathan Zieman, 12.1, $1,012; 9. Joe Wilson/Ed Shearer, 12.9, $867; 10. Jace Johnson/Cody Hill, 15.5, $578.

Saddle bronc: 1. Isaac Diaz, 87, $5,725; 2. (tie) Chase Brooks and Shorty Garrett, 86.5, $3,816 each; 4. (tie) Lucas Macza and Tegan Smith, 86, $1,717 each; 6. (tie) Damian Brennan and Lane Schuelke, 84, $859 each; 8. Ben Andersen, 83.5, $572.

Tie-down roping: 1. (tie) Austin Hurlburt and Ty Moser, 9.4, $2,365 each; 3. (tie) Bodie Mattson, Grant Turek and Trey Young, 9.6, $1,540 each; 6. Lee Sivertsen, 10.4, $880; 7. Cody Rood, 11.3, $550; 8. (tie) Trell Etbauer and Chase Lako, 11.4, $110 each.

Barrel racing: 1. Allene Nelson, 15.23, $2,527; 2. Taylor Hanson, 15.40, $2,148; 3. Emily Griffin, 15.42, $1,769; 4. Lisa Lockhart, 15.43, $1,516; 5. (tie) Alyssa Gabrielson and Kenzie Pennington, 15.44, $1,074 each; 7. Maggie Poloncic, 15.52, $632; 8. Ashley Day, 15.53, $505; 9. Hallie Fulton, 15.55, $442; 10. Amanda Entze, 15.56, $379; 11. Bobbi Olson, 15.59, $316; 12. (tie) Cassi Dunford and Summer Kosel, 15.68, $126 each.

Bull riding: * 1. Mason Moody, 86, $5,848; 2. (tie) Jayden Hicks and Tyler Kippes, 83.5, $4,043 each; 4. Wade Berg, 80, $2,418; 5. Clayton Savage, 72, $1,697; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Newtown Breakaway Roping

New Town, N.D., June 16-17

Breakaway roping: 1. Amber Carson, 2.2, $3,130; 2. (tie) Taylor Engesser, Jenna Fulton, Brittany Gartner and Danielle Wray, 2.5, $2,074 each; 6. Kinlie Brennise, 2.6, $1,096; 7. (tie) Anna Callaway and Kendal Pierson, 2.8, $704 each; 9. (tie) Jade Kenney and Kayla Olind, 2.9, $509 each; 11. Brandi White, 3.0, $391; 12. Teddi Morman, 3.1, $313.

Buffalo Bill Rodeo

North Platte, Neb., June 14-17

All-around cowboy: Austin Hurlburt, $1,597, tie-down roping and steer wrestling.

Bareback: 1. Tanner Aus, 82, $2,405; 2. Andy Gingerich, 79, $1,844; 3. Spencer DeNaeyer, 76.5, $1,363; 4. (tie) Ty Breuer and Tanner Fine, 73, $722 each; 6. (tie) Clay Jorgenson and Grant Worthington, 71, $361 each; no other qualified rides.

Steer wrestling: First round: 1. Trell Etbauer, 3.7, $1,511; 2. Sam Goings, 3.8, $1,250; 3. Jacob Talley, 4.1, $990; 4. (tie) Logan Mullin and Joe Wilson, 4.3, $599 each; 6. Joe Nelson, 4.5, $261. Second round: 1. Tanner Brunner, 3.8, $1,511; 2. (tie) Jeremy Burkhalter, Gage Hesse and Tyler Waguespack, 4.4, $990 each; 5. Tyler Scheevel, 4.7, $469; 6. (tie) Cyler Dowling and Cameron Morman, 4.9, $130 each. Average: 1. Tyler Waguespack, 9.0 seconds on two head, $2,266; 2. (tie) Cyler Dowling and Travis Munro, 10.1, $1,680 each; 4. Trell Etbauer, 10.4, $1,094; 5. Cameron Morman, 10.6, $703; 6. Sam Goings, 10.7, $391.

Team roping: 1. Clay Holz/Matt Zancanella, 5.1, $3,024 each; 2. J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo, 5.2, $2,668; 3. (tie) Jake Orman/Corey Hendrick and Clay Ullery/Jake Edwards, 5.3, $2,135 each; 5. Erich Rogers/Paul Eaves, 5.7, $1,779; 6. (tie) Jade Schmidt/Conner Herren, Kreece Thompson/Landen Glenn and Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 5.8, $1,423 each; 9. Nick Becker/Kingston Chang, 6.1, $1,067; 10. Jase Staudt/Jhett Trenary, 6.4, $712.

Saddle bronc: 1. Jacob Benham, 87, $2,913; 2. Lefty Marvel Holman, 86, $2,233; 3. Wade Sundell, 85.5, $1,651; 4. (tie) Brady Hill and Statler Wright, 85, $874 each; 6. Jake Finlay, 81.5, $486; 7. Garrett Long, 80.5, $388; 8. (tie) Garrett Uptain and Cable Wareham, 77.5, $146 each.

Tie-down roping: First round: 1. Shad Mayfield, 7.6, $1,708; 2. Riley Mason Webb, 7.9, $1,485; 3. Taylor Santos, 8.4, $1,262; 4. Lane Livingston, 8.5, $1,040; 5. (tie) Austin Hurlburt and Grant Turek, 8.9, $705 each; 7. Ty Moser, 9.4, $371; 8. Ryan Thibodeaux, 9.5, $149. Second round: 1. (tie) Cash Fuesz and Shad Mayfield, 7.8, $1,597 each; 3. Cash Hooper, 7.9, $1,262; 4. (tie) Marcos Costa and Nolan Richie, 8.2, $928 each; 6. Jerry Adamson, 8.4, $594; 7. (tie) Taylor Santos, Riley Wakefield and Riley Mason Webb, 8.8, $173 each. Average: 1. Shad Mayfield, 15.4 seconds on two head, $2,562; 2. Riley Mason Webb, 16.7, $2,228; 3. Taylor Santos, 17.2, $1,894; 4. Lane Livingston, 17.7, $1,559; 5. Jerry Adamson, 18.2, $1,225; 6. Austin Hurlburt, 18.5, $891; 7. Cash Hooper, 18.6, $557; 8. Michael Otero, 18.7, $223.

Barrel racing: 1. Summer Kosel, 17.47, $2,640; 2. (tie) Emily Beisel, Wenda Johnson and Dee Ratliff, 17.56, $1,892 each; 5. Paige Jones, 17.61, $1,320; 6. Ivy Hurst, 17.74, $924; 7. (tie) Lisa Lockhart and Ivy Saebens, 17.75, $594 each; 9. Erin Wetzel, 17.77, $462; 10. (tie) Suzanne Brooks and Peyton Stepanoff, 17.78, $363 each; 12. Jessica Routier, 17.81, $264.

Bull riding: * 1. Clayton Appelhans, 84, $5,520; 2. Jeff Bertus, 72, $4,798; no other qualified rides. *(all totals include ground money).