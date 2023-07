NFR Open

Colorado Springs, Colo., July 11-15

Bareback: First round: 1. Trenten Montero, 85.5, $5,666; 2. (tie) Clayton Biglow and Nick Pelke, 84.5, $3,692 each; 4. R.C. Landingham, 84, $2,060; 5. Dean Thompson, 83.5, $1,202; 6. Mason Clements, 83, $859. Second round: 1. (tie) Keenan Hayes and Nick Pelke, 83.5 points, $4,979 each; 3. Lane McGehee, 83, $3,091; 4. (tie) Trenten Montero and Dean Thompson, 82.5, $1,631 each; 6. (tie) Caleb Bennett and Pascal Isabelle, 82, $429 each. Third round: 1. Trenten Montero, 86, $6,868; 2. Keenan Hayes, 82, $5,151; 3. Bill Tutor, 80, $3,434; 4. R.C. Landingham, 77, $1,717. Finals: 1. Keenan Hayes, 86.5, $6,868; 2. Bill Tutor, 83, $5,151; 3. R.C. Landingham, 82, $3,434; no other qualified rides. Average leaders: 1. Keenan Hayes, 333.5 points on four head; 2. R.C. Landingham, 324; 3. Bill Tutor, 316; 4. Trenten Montero, 254 on three head; 5. Nick Pelke, 168 on two head; 6. Dean Thompson, 166.

Steer wrestling: First round: 1. (tie) Stan Branco and Cade Goodman, 4.1, $4,979 each; 3. Travis Munro, 4.6, $3,091; 4. Ty Erickson, 4.8, $2,060; 5. Newt Novich, 4.9, $1,202; 6. Peter Fager Fager, 5.7, $859. Second round: 1. Cade Goodman, 3.9, $5,666; 2. Cody Cabral, 4.1, $4,293; 3. Stan Branco, 4.5, $3,091; 4. Rooster Yazzie, 4.7, $2,060; 5. Jacob Edler, 4.8, $1,202; 6. Dirk Tavenner, 5.0, $859. Third round: 1. Dirk Tavenner, 4.8, $6,868; 2. Stan Branco, 5.1, $5,151; 3. Travis Munro, 5.2, $3,434; 4. Ty Erickson, 5.6, $1,717. Finals: 1. Dirk Tavenner, 11.2, $6,868; 2. Ty Erickson, 13.9, $5,151; no other qualified runs. Average leaders: 1. Dirk Tavenner, 27.3 seconds on four head; 2. Ty Erickson, 30.5; 3. Stan Branco, 13.7 on three head; 4. Travis Munro, 15.4; 5. Cody Cabral, 12.2 on two head; 6. Gavin Soileau, 14.5.

Team roping: First round: 1. (tie) Dawson Graham/Dillon Graham and Nelson Wyatt/Tyler Worley, 5.8, $4,979 each; 3. (tie) Pedro Egurrola/JC Flake and Tyler Jackson/Josh Hamby, 6.0, $2,576 each; 5. Brady Tryan/Justin Viles, 6.3, $1,202; 6. Hagen Peterson/Dylin Ahlstrom, 6.4, $859. Second round: 1. Josh Siggins/Colter Todd, 4.9, $5,666 each; 2. Jake Clay/Billie Jack Saebens, 5.1, $4,293; 3. Dustin Bird/Ike Folsom, 5.2, $3,091; 4. Nelson Wyatt/Tyler Worley, 5.3, $2,060; 5. Cody Snow/Dalton Pearce, 5.4, $1,202; 6. Hagen Peterson/Dylin Ahlstrom, 5.7, $859. Third round: 1. Josh Siggins/Colter Todd, 7.0, $6,868 each; 2. Nelson Wyatt/Tyler Worley, 11.7, $5,151; 3. Pedro Egurrola/JC Flake, 12.2, $3,434; 4. Cody Snow/Dalton Pearce, 20.1, $1,717. Finals: 1. Nelson Wyatt/Tyler Worley, 4.4, $6,868 each; 2. (tie) Pedro Egurrola/JC Flake and Josh Siggins/Colter Todd, 4.9, $4,293 each; 4. Cody Snow/Dalton Pearce, 6.9, $1,717. Average leaders: 1. Josh Siggins/Colter Todd, 24.1 seconds on four head; 2. Nelson Wyatt/Tyler Worley, 27.2; 3. Pedro Egurrola/JC Flake, 29.8; 4. Cody Snow/Dalton Pearce, 42.5; 5. Hagen Peterson/Dylin Ahlstrom, 12.1 on two head; 6. Logan Bonnett/Riley Wilson, 14.3.

Saddle bronc: First round: 1. (tie) Leon Fountain, and Statler Wright, 85, $4,979 each; 3. Kade Bruno, 83, $3,091; 4. Q Taylor, 82.5, $2,060; 5. Allen Boore, 82, $1,202; 6. Parker Fleet, 81.5, $859. Second round: 1. Layton Green, 87, $5,666; 2. Shorty Garrett, 86, $4,293; 3. Kade Bruno, 84, $3,091; 4. Dylan Hancock, 83.5, $2,060; 5. (tie) Cole Elshere and Statler Wright, 83, $1,030 each. Third round: 1. Statler Wright, 82, $6,868; 2. Kade Bruno, 79, $5,151; 3. (tie) Cole Elshere and Parker Fleet, 77, $2,576 each. Finals: 1. (tie) Kade Bruno, and Cole Elshere, 85.5 points, $6,010 each; 3. Parker Fleet, 78, $3,434; no other qualified rides. Average leaders: 1. Kade Bruno, 331.5 points on four head; 2. Cole Elshere, 324.5; 3. Parker Fleet, 317.5; 4. Statler Wright, 250 on three head; 5. Dylan Hancock, 161.5 on two head; 6. Ryder Sanford, 156.

Tie-down roping: First round: 1. Michael Otero, 8.3, $5,666; 2. Haven Meged, 9.1, $4,293; 3. Jerry Adamson, 9.6, $3,091; 4. Jake Pratt, 10.0, $2,060; 5. Matt Shiozawa, 10.3, $1,202; 6. Lucas Potter, 10.4, $859. Second round: 1. West Smith, 8.5, $5,666; 2. Colton Farquer, 8.6, $4,293; 3. (tie) Michael Otero and Clayton Smith, 9.2, $2,576 each; 5. Chet Weitz, 10.6, $1,202; 6. (tie) Garrett Jacobs and Jake Pratt, 10.8, $429 each. Third round: 1. Garrett Jacobs, 10.2, $6,868; 2. Haven Meged, 10.4, $5,151; 3. Jake Pratt, 11.0, $3,434; 4. Clayton Smith, 11.1, $1,717. Finals: 1. Garrett Jacobs, 8.6, $6,868; 2. Haven Meged, 10.7, $5,151; 3. Clayton Smith, 12.7, $3,434; 4. Jake Pratt, 12.8, $1,717. Average leaders: 1. Garrett Jacobs, 40.4 seconds on four head; 2. Haven Meged, 41.7; 3. Jake Pratt, 44.6; 4. Clayton Smith, 45.0; 5. Michael Otero, 17.5 on two head; 6. Lucas Potter, 22.0.

Barrel racing: First round: 1. Abigail Knight, 17.15, $5,666; 2. Cindy Smith, 17.25, $4,293; 3. Jessica Routier, 17.34, $3,091; 4. Ilyssa Riley, 17.49, $2,060; 5. Andrea Busby, 17.52, $1,202; 6. Leia Pluemer, 17.64, $859. Second round: 1. Lisa Lockhart, 17.17, $5,666; 2. Sara Winkelman, 17.20, $4,293; 3. Ilyssa Riley, 17.33, $3,091; 4. Jessica Routier, 17.36, $2,060; 5. Bradi Whiteside, 17.68, $1,202; 6. Abigail Knight, 17.71, $859. Third round: 1. Jessica Routier, 17.69, $6,868; 2. Nellie Miller, 17.82, $5,151; 3. Abigail Knight, 17.85, $3,434; 4. Ilyssa Riley, 18.22, $1,717. Finals: 1. Jessica Routier, 17.69, $6,868; 2. Nellie Miller, 17.80, $5,151; 3. Abigail Knight, 17.82, $3,434; 4. Ilyssa Riley, 18.26, $1,717. Average leaders: 1. Jessica Routier, 70.08 seconds on four head; 2. Abigail Knight, 70.53; 3. Ilyssa Riley, 71.30; 4. Nellie Miller, 71.73; 5. Sissy Winn, 36.08 on two head; 6. Kristy Yerrington, 36.65.

Bull riding: First round: 1. Cody Russell, 90, $5,666; 2. Trey Holston, 87, $4,293; 3. Jordan Hansen, 85, $3,091; 4. Hawk Whitt, 83, $2,060; 5. Austin Herrera, 81, $1,202; 6. Derek Kolbaba, 79, $859. * Second round: 1. Trey Holston, 88, $7,040; 2. Hawk Whitt, 81.5, $5,666; 3. John Young, 80, $4,464; no other qualified rides. * Third round: 1. Trey Holston, 87, $9,444; 2. Jordan Hansen, 78, $7,727; no other qualified rides. * Finals: 1. Trey Holston, 89, $17,170; no other qualified rides. Average leaders: 1. Trey Holston, 351 points on four head; 2. Hawk Whitt, 164.5 on two head; 3. Jordan Hansen, 163; 4. Cody Russell, 90 on one head; 5. Derek Kolbaba, 79; 6. Colton Byram, 76. *(all totals include ground money).

NFR Open Breakaway Roping

Colorado Springs, Colo., July 11-15

Breakaway roping: First round: 1. Samantha Fulton, 2.30, $5,666; 2. Kendal Pierson, 2.60, $4,293; 3. (tie) Cathy Cagliari, Madison Outhier, Addy Hill and Tiffany Ogren, 2.80, $1,803 each. Second round: 1. Syerra Christensen, 2.20, $5,666; 2. Alli Masters, 2.50, $4,293; 3. Maddy Deerman, 2.60, $3,091; 4. Annie Minor, 3.00, $2,060; 5. (tie) Taylor Munsell, Delaney Kunau and Cheyenne Blackmore, 3.10, $687 each. Average: 1. Alli Masters, 6.00 seconds on two head, $5,666, $; 2. (tie) Delaney Kunau and Taylor Munsell, 6.30, $3,692 each; 4. (tie) Tiffany Ogren, Maddy Deerman and Jordan Minor, 6.50, $1,374 each.