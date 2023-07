Professional Rodeo Cowboys Association

Livingston Roundup

Sunday-Tuesday

All-around cowboy: Chet Weitz, $1,398, tie-down roping and team roping.

Bareback riding: 1. Sam Petersen, 86.5 points on Silver Creek Pro Rodeo's Trumpy Bear, $5,640; 2. Jess Pope, 86, $4,324; 3. Bradlee Miller, 85.5, $3,196; 4. Caleb Bennett, 84.5, $2,068; 5. Tristan Hansen, 84, $1,316; 6. Jayco Roper, 83.5, $940; 7. Ty Breuer, 82, $752; 8. Jacek Frost, 80.5, $564.

Steer wrestling: 1. Billy Boldon, 4.0 seconds, $5,194; 2. Remey Parrott, 4.1, $4,583; 3. Joe Nelson, 4.3, $3,972; 4. Josh Garner, 4.5, $3,361; 5. (tie) Cameron Morman and Riley Westhaver, 4.6, $2,902 each; 7. (tie) Ty Erickson and Will Lummus, 4.7, $2,291 each; 9. (tie) Brandon Harrison, Joshua Hefner and Don Payne, 4.8, $1,018 each.

Team roping: 1. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 3.9 seconds, $5,436 each; 2. Shay Dixon Carroll/Evan Arnold, 4.0, $4,711; 3. Derrick Begay/Colter Todd, 4.2, $4,348; 4. (tie) Dustin Bird/Ike Folsom, Brye Crites/Rance Doyal and Tanner James/Wyatt Cox, 4.3, $3,261 each; 7. (tie) Tanner Tomlinson/Patrick Smith and Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 4.4, $2,355 each; 9. (tie) Lightning Aguilera/Jared Fillmore and Chad Masters/Trey Yates, 4.5, $1,631 each; 11. Rowdy Jones/Gage Williams, 4.6, $1,268; 12. Coleman Proctor/Logan Medlin, 4.8, $1,087; 13. Rhen Richard/Jeremy Buhler, 5.0, $725; 14. (tie) Payden Emmett/Lucas Falconer, Curry Kirchner/Billie Jack Saebens, Kyon Kreutzer/Clancey Kreutzer and Aaron Tsinigine/Ryan Motes, 5.1, $226 each.

Saddle bronc riding: 1. Houston Brown, 86 points on Mosbrucker Rodeos' Whats Crackin', $5,386; 2. (tie) Tanner Butner and Ryder Sanford, 83.5, $3,591 each; 4. (tie) Parker Fleet and Lefty Marvel Holman, 83, $1,616 each; 6. Cash Wilson, 82.5, $898; 7. Statler Wright, 82, $718; 8. Zeke Thurston, 81, $539.

Tie-down roping: 1. (tie) John Douch, Ryan Jarrett and Matt Shiozawa, 7.7 seconds, $5,993 each; 4. Cory Solomon, 7.8, $4,395; 5. Kincade Henry, 8.0, $3,596; 6. Brayden Roe, 8.3, $3,196; 7. Randall Carlisle, 8.5, $2,797; 8. (tie) Jesse Medearis and Marty Yates, 8.7, $2,197 each; 10. (tie) Quade Hiatt and Chet Weitz, 9.0, $1,398 each; 12. Ryan Thibodeaux, 9.1, $799.

Barrel racing: 1. Stevi Hillman, 17.07 seconds, $9,641; 2. Allie Novotny, 17.22, $7,713; 3. (tie) Ilyssa Riley and Hannah Sharon, 17.40, $5,543 each; 5. Jennifer Kalafatic, 17.45, $3,856; 6. Ivy Saebens, 17.51, $2,892; 7. Emily Beisel, 17.54, $2,410; 8. Heather Crowley, 17.65, $2,169; 9. Sabra O'Quinn, 17.66, $1,928; 10. Casey Wagner, 17.69, $1,687; 11. Ashley Parks, 17.77, $1,446; 12. Desirae Peters, 17.85, $1,205; 13. Lisa Lockhart, 17.87, $964; 14. (tie) Tammy Carpenter and Kristi Steffes, 18.02, $603 each.

Bull riding: 1. Trey Kimzey, 87 points on New West Rodeo Productions' Ghost Town, $5,753; 2. (tie) Chauk Dees, Sage Kimzey and JB Mauney, 86, $3,260 each; 5. Shane Proctor, 85, $1,342; 6. Jestyn Woodward, 84.5, $959; 7. Brady Portenier, 84, $767; 8. Jared Parsonage, 83, $575.

Cody (Wyo.) Stampede

Saturday-Tuesday

All-around cowboy: Stetson Wright, $13,568, saddle bronc riding and bull riding.

Bareback riding: 1. Tim O'Connell, 89 points on Frontier Rodeo's Breaking News, $9,870; 2. Keenan Hayes, 88.5, $7,567; 3. Waylon Bourgeois, 86.5, $5,593; 4. Orin Larsen, 86, $3,619; 5. (tie) Bradlee Miller and Dean Thompson, 85.5, $1,974 each; 7. (tie) Tanner Aus, Sam Petersen and Jayco Roper, 84.5, $768 each.

Steer wrestling: 1. Blake Knowles, 3.9 seconds, $7,840; 2. Aaron Vosler, 4.2, $6,794; 3. (tie) Bridger Anderson and Reed Kraeger, 4.3, $5,749 each; 5. Ty Erickson, 4.4, $4,704; 6. (tie) Stephen Culling and Olin Hannum, 4.7, $3,920 each; 8. (tie) Denver Berry, Coltin Crawford and Kyler Dick, 4.8, $2,613 each; 11. (tie) Tucker Allen and Denell Henderson, 4.9, $1,699 each; 13. Trell Etbauer, 5.0, $1,045; 14. (tie) Cash Robb and Jacob Talley, 5.1, $653 each.

Team roping: 1. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 4.6 seconds, $7,332 each; 2. Ty Arnold/Kaden Profili, 4.7, $6,354; 3. (tie) Jake Clay/Kollin VonAhn and Nelson Wyatt/Chase Tryan, 4.9, $5,377 each; 5. Chad Masters/Trey Yates, 5.0, $4,399; 6. (tie) Keven Daniel/Travis Graves, Jr. Dees/Ross Ashford, Clay Smith/Coleby Payne and Garrett Tonozzi/Jace Davis, 5.1, $3,177 each; 10. (tie) Dawson Graham/Dillon Graham and Garrett Rogers/Jake Minor, 5.3, $1,833 each; 12. (tie) Paul Beckett/Chad Wahlert, Paul David Tierney/Tanner Braden, Dalton Turner/Clay Clayman and Tyler Waters/Max Kuttler, 5.6, $917 each.

Saddle bronc riding: 1. Sage Newman, 89 points on Frontier Rodeo's Miss Ellie, $9,701; 2. Wyatt Casper, 88.5, $7,437; 3. Brody Cress, 87.5, $5,497; 4. Stetson Dell Wright, 86.5, $3,557; 5. Ben Andersen, 86, $2,264; 6. Shorty Garrett, 85, $1,617; 7. Leon Fountain, 84, $1,293; 8. (tie) Sterling Crawley and Tegan Smith, 83.5, $485 each.

Tie-down roping: 1. King Pickett, 7.4 seconds, $8,531; 2. Jake Pratt, 8.0, $7,393; 3. Hagen Houck, 8.1, $6,824; 4. Ty Harris, 8.5, $5,687; 5. Marty Yates, 8.6, $5,118; 6. Kincade Henry, 8.7, $4,550; 7. (tie) Tyler Boxleitner, Zack Jongbloed and Chris McCuistion, 8.8, $3,412 each; 10. (tie) Marcos Costa, Jordan Ketscher, Karson Kolacek, Riley Pruitt and Sterling Smith, 8.9, $1,592 each; 15. (tie) Neil Dove, Cash Fuesz, Riley Mason Webb and Chase Webster, 9.0, $142 each.

Barrel racing: 1. Paige Jones, 17.20 seconds, $11,759; 2. Hailey Kinsel, 17.34, $9,408; 3. Sydney Graham, 17.36, $7,644; 4. Michelle Darling, 17.47, $5,880; 5. (tie) Emily Beisel and Stevi Hillman, 17.48, $4,116 each; 7. Ivy Saebens, 17.55, $2,940; 8. (tie) Margo Crowther and Leslie Smalygo, 17.56, $2,499 each; 10. (tie) Wenda Johnson and Taycie Matthews, 17.59, $1,911 each; 12. Shelley Morgan, 17.63, $1,470; 13. Victoria Procter, 17.64, $1,176; 14. Hailey Garrison, 17.65, $882; 15. (tie) Abigail Knight and Ilyssa Riley, 17.66, $294 each.

Bull riding: 1. Stetson Dell Wright, 90 points on Frontier Rodeo's Pokerface, $10,011; 2. Tristen Hutchings, 89, $7,675; 3. Tyler Bingham, 87.5, $5,673; 4. (tie) Roscoe Jarboe and Maverick Potter, 86, $3,003 each; 6. (tie) Bryce Burnell and Trey Kimzey, 84, $1,502 each; 8. Ruger Piva, 82.5, $1,001.

Northern Rodeo Association

NRA Ennis

Monday-Tuesday

Bareback riding: 1. Cache Hill, Cameron, 80, $878.90; 2. (tie) Copper Clemens, Cameron and Jordan Larson, Charlo, 79, $594.55 each; 4. Nathaniel Dearhamer, Bozeman, 77, $336.05.

Saddle bronc riding: 1. Brand Morgan, McAllister, 82, $1,286.39; 2. Bailey Bench, Ennis, 81, $983.71; 3. (tie) Jason Colclough, Libby and Phillip Whiteman, Lame Deer, 79 and $624.28 each; 5. Caleb Meeks, Belgrade, 73, $264.85.

Bull riding: 1. Wacey Schalla, Arapaho, Okla., 83, $1,179.00; 2. Payton Fitzpatrick, Polson, 82, $975.72; 3. Caden Fitzpatrick, Polson, 81, $772.45; 4. (tie) Brock Poulin, Sulphur, Okla. and Gavin Knutson, Polson, 79 and $467.54 each; 6. (tie) Colby Gravier, Victor, Quinn Greenough, Bozeman and Kyler McDonald, Ronan, 76 and $67.67 each.

Steer wrestling: 1. Casey Collins, Billings, 3.5, $966.79; 2. Reno Ward, Deer Lodge, 4.1, $739.31; 3. Coby King, Dillon, 4.3, $568.70; 4. Arlan Minue, Sweetgrass, 5.0, $369.66; 5. Garret Yeager, Choteau, 5.1, $199.05.

Tie-down roping: 1. Dillon Hahnkamp, Melrose, 8.9, $1,233.52; 2. Ryley Mapston, Belt, 9.6, $1,020.84; 3. Levi Delamarter, Bozeman, 10.1, $808.17; 4. Ty Hedrick, Jackson, 10.6, $595.49; 5. Holden Meged, Miles City, 11.5, $382.82; 6. Logan Smith, Deer Lodge, 11.7, $212.68.

Team roping: 1. Chad Turner/Gavin Beattie, Helena, 5.4, $1,216.48; 2. Shawn Bird/Zach Schweigert, Livingston, 5.8, $1,006.74; 3. Miles Kobold/Justin Viles, Cody, Wyo., 6.1, $797.00; 4 Brad Yerian/Brandon Yarian, Corvallis, 7.7, $587.27; 5. Jessica Robertson/John Robertson, Polson, 8.4, $377.53; 6. Cass Cairns/Garrett Larson, Sidney, 9.1, $209.74.

Barrel racing: 1. Raegan Taylor, Clancy, 15.96, $1,486.38; 2. Gayleen Malone, Pray, 15.98, $1,189.10; 3. Milee Dailey, Pray, 16.01, $832.37; 4. (tie) Payton Levine, Wolf Creek and Lisa Warfield, Helena, 16.02 and $624.28 each; 6. Sarai Berg, Deer Lodge, 16.08, $356.73; 7. Lauren Keeney, Bozeman, 16.12, $297.28; 8. (tie) Alex White, Columbia Falls and Molly Salmond, Choteau, 16.22 and $208.10 each; 10. Keslie Wolfe, Boulder, 16.29, $118.91.

Breakaway roping: 1. Charley Yeager, Choteau, 2.7, $1,680.25; 2. Shayla Reed, Helena, 2.8, $1,344.20; 3. Meghan McGinley, Bozeman, 2.9, $940.94; 4. (tie) Murphy Gaasch, Dillon and Hailey Burger, Helena, 3.1 and $705.71 each; 6. (tie) Molly Salmond, Choteau and Riley Lake, Dillon, 3.3 and $369.66 each; 8. Tavy Leno, Dillon, 3.5, $268.84; 9. Kierra Hougen, Melstone, 3.6, $201.63; 10. Mollie Mae Ruth, Big Timber, 4.2, $134.42.

Junior barrel racing: 1. Bailey Billingsley, Glasgow, 15.89, $402.29; 2. Bryar Taylor, Forest Grove, 16.24, $332.93; 3. Tye Brown, Helena, 16.36, $263.57; 4. Julia Hoagland, Whitehall, 16.46, $194.21; 5. Sylvia Eash, Fortine, 16.48, $124.85; 6. Landry Larson, Sidney, 16.55, $69.36.

Junior breakaway: 1. Dylan Burger, Helena, 2.5, $451.01; 2. (tie) Zoey Bruyer, Kalispell and Braelyn Diegel, Glendive, 2.8 and $334.37 each; 4. Quincy Hansen, Dillon, 3.0, $217.73; 5. (tie) Bailey Billingsley, Glasgow and Steely Stubblefield, Choteau, 3.1 and $108.87 each.