Professional Rodeo Cowboys Association

Summer ProRodeo

Bigfork

Wednesday-Saturday

All-around cowboy: Casey Collins, $1,348, tie-down roping and steer wrestling.

Bareback riding: 1. Ethan Mazurenko, 87 points on New West Rodeo Productions' Driftwoods 86 & Midnight, $1,997; 2. Ty Owens, 84.5, $1,531; 3. Trevar McAllister, 82.5, $1,131; 4. Tristan Hansen, 79, $732; 5. (tie) Nathaniel Dearhamer and Chett Deitz, 78, $399 each; 7. Jarrod McKane, 77, $266; 8. (tie) Will Norstrom and Spur Owens, 76, $100 each.

Steer wrestling: Average: 1. Dalton Massey, 9.1 seconds on two head, $1,869; 2. Dirk Tavenner, 9.4, $1,547; 3. Ryan Shuckburgh, 10.0, $1,225; 4. Bryn Roy, 10.5, $902; 5. (tie) Nick Guy and Brady Boyce, 10.6, $451 each.

Team roping: Average: 1. Nelson Wyatt/Chase Tryan, 10.0 seconds on two head, $2,506 each; 2. Shawn Bird/Zachary Schweigert, 10.3, $2,074; 3. Kellan Johnson/Carson Johnson, 10.6, $1,642; 4. Coy Rahlmann/Jonathan Torres, 10.7, $1,210; 5. Aaron Tsinigine/Ryan Motes, 10.9, $778; 6. Cory Kidd V/Lane Mitchell, 11.2, $432.

Saddle bronc riding: 1. Chase Brooks, 89 points on Big Bend Rodeo's No. 278, $2,651; 2. Luke Logan, 87, $2,032; 3. Jesse Kruse, 86, $1,502; 4. Caleb Meeks, 84.5, $972; 5. (tie) Tanner Butner, Josh Davison and Liam Pauley, 82, $471 each; 8. Lachlan Miller, 79.5, $265.

Tie-down roping: Average: 1. Brush Minton, 16.4 seconds on two head, $2,792; 2. Ty Hedrick, 18.9, $2,311; 3. Brad Goodrich, 19.6, $1,829; 4. Casey Collins, 21.4, $1,348; 5. Jordan Ketscher, 22.7, $867; 6. Kyle Lucas, 25.7, $481.

Barrel racing: 1. Taycie Matthews, 16.59 seconds, $2,053; 2. Abigail Knight, 16.60, $1,760; 3. Tayla Moeykens, 16.61, $1,466; 4. Abby Pursifull, 16.62, $1,271; 5. Sabra O'Quinn, 16.67, $978; 6. Kassie Mowry, 16.74, $782; 7. Molly Salmond, 16.75, $587; 8. (tie) Tia Murphy and Tracy Nowlin, 16.76, $342 each; 10. Jamie Olsen, 16.84, $196.

Bull riding: * 1. Hayes Weight, 87 points on New West Rodeo Productions' Free Bird, $3,086; 2. JB Mauney, 84.5, $2,419; 3. Bryce Jensen, 83, $1,848; 4. Tyler Villarreal, 79, $1,276; 5. Ethan Marceau, 77, $895; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Breakaway roping: 1. Braylee Shepherd, 2.0 seconds, $3,788; 2. (tie) Shelby Boisjoli, Tracey Bolich and Bradi Good, 2.3, $2,462 each; 5. (tie) Sarah Angelone, Rylee Hansen and Sarah Verhelst, 2.4, $1,200 each; 8. (tie) Martha Angelone, Macy Auclair, Anna Callaway, Rylee A George and Samantha Kerns, 2.5, $663 each; 13. (tie) Makayla Boisjoli and Josie Goodrich, 2.6, $331 each; 15. Charleyne Yeager, 2.7, $189.

Wild Horse Stampede

Wolf Point

Thursday-Saturday

All-around cowboy: Jaret Whitman, $2,648, steer wrestling and team roping.

Bareback riding: 1. Sam Petersen, 87.5 points on Brookman Rodeo's Lonesome Smile, $4,688; 2. Kade Sonnier, 84.5, $3,594; 3. (tie) Richmond Champion and Weston Timberman, 84, $2,188 each; 5. (tie) Tristan Hansen, Jacob Lees and Jayco Roper, 83, $833 each; 8. Donny Proffit, 82, $469.

Steer wrestling: Average: 1. Jaret Whitman, 10.3 seconds on two head, $1,332; 2. Newt Novich, 10.5, $1,102; 3. Jake Nelson, 13.7, $873; 4. Luke Gee, 15.6, $643; 5. Kyle Whitaker, 17.3, $413; 6. Jaden Whitman, 17.6, $230.

Team roping: Average: 1. Coy Rahlmann/Jonathan Torres, 11.2 seconds on two head, $1,969 each; 2. Kolton Schmidt/Logan Spady, 11.5, $1,629; 3. Marty McPherson/Luke Morast, 13.4, $1,290; 4. Gunner Plenty/Mason Trollinger, 16.3, $950; 5. Travis Stovall/Kyle DeSaveur, 16.6, $611; 6. Clint Gorrell/Tel Sorenson, 17.7, $339.

Saddle bronc riding: 1. Qwint Stroh, 87 points on Brookman Rodeo's Ragin' Lunatic, $4,597; 2. Chase Brooks, 85, $3,524; 3. Statler Wright, 84.5, $2,605; 4. (tie) Cole Elshere and Kolby Wanchuk, 84, $1,379 each; 6. Houston Brown, 83, $766; 7. Dawson Dahm, 82, $613; 8. Sawyer Eirikson, 81, $460.

Tie-down roping: Average: 1. Bryce Bott, 25.3 seconds on two head, $1,542; 2. Levi Delamarter, 27.3, $1,276; 3. Tyler Popescul, 32.9, $1,010; 4. Chantz Webster, 33.2, $744; 5. Jesse Medearis, 35.2, $479; 6. Matt Gutierrez, 36.8, $266.

Barrel racing: 1. Leslie Smalygo, 17.42 seconds, $2,183; 2. Tia Murphy, 17.52, $1,855; 3. Heather Crowley, 17.66, $1,528; 4. Taylour Russell, 17.67, $1,310; 5. Tammy Carpenter, 17.72, $1,091; 6. Ilyssa Riley, 17.80, $764; 7. Hannah Sharon, 17.81, $546; 8. McKenzy Averett, 17.87, $437; 9. Tisha Larsen, 17.88, $382; 10. Hallie Fulton, 17.90, $327; 11. Makala Pierce, 17.93, $273; 12. Tara Stimpson, 18.07, $218.

Bull riding: 1. Jordan Hansen, 88 points on Brookman Rodeo's Mojo Risin, $5,043; 2. Brady Portenier, 87, $3,866; 3. Dustin Boquet, 86.5, $2,858; 4. (tie) Tristen Hutchings and Laramie Mosley, 85.5, $1,513 each; 6. (tie) Parker Breding and Shane Proctor, 85, $756 each; 8. Parker McCown, 81, $504.

Drummond

Sunday

Bareback riding: 1. Spur Owens, 77 points on Duane Kesler's Roll On, $545; 2. Jarrod McKane, 70, $409; 3. Ty Owens, 69, $273; 4. Colton Farrow, 68, $136.

Steer wrestling: 1. Ty Erickson, 4.6 seconds, $1,034; 2. Dalyn Wingard, 5.1, $776; 3. Jake Nelson, 5.6, $517; 4. Quentin Wheeler, 5.9, $259.

Team roping: 1. Dustin Bird/Ike Folsom, 4.6 seconds, $1,159 each; 2. (tie) Miles Kobold/Justin Viles, Lane Krutzfeldt/Dustin Ostrum and Jade Stoddard/Ben Folsom, 5.9, $759 each; 5. Jhet Murphy/Ty Christensen, 6.5, $360; 6. Dillon Johnson/Wyatt Schearer, 6.9, $200.

Saddle bronc riding: 1. Qwint Stroh, 83 points on Northcott and Yule Rodeo's Short Crop, $666; 2. Caleb Meeks, 82.5, $499; 3. Jesse Kruse, 82, $333; 4. Judd Applegate, 80.5, $166.

Tie-down roping: 1. Nathan Ruth, 10.3 seconds, $959; 2. Bode Scott, 10.9, $719; 3. Craig Bagnell, 11.4, $479; 4. Ben Ayre, 11.6, $240.

Barrel racing: 1. Tammy Carpenter, 17.53 seconds, $663; 2. Tayla Moeykens, 17.64, $576; 3. Ashley Schad, 17.77, $490; 4. Tara Petersen, 17.79, $403; 5. Molly Fisher, 17.82, $317; 6. Kenna McNeill, 17.83, $230; 7. Marlee Powell, 17.90, $144; 8. Raegan Taylor, 17.94, $58.

Bull riding leaders: No qualified rides.

Northern Rodeo Association

East Helena

Friday-Saturday

Bareback riding: 1. Dalton May, Coram, 75, $526.40; 2. Leighton LaFromboise, Helena, 73, $394.80; 3. Lane Grove, Townsend, 66, $263.20; 4. Trapper McAllister, Ronan, 57, $131.60.

Saddle bronc riding: 1. Justin Whiteman, Busby, 75, $667.40; 2. Parker Mothershead, Joliet, 70, $500.55; 3. Quanah Glade, Miles City, 69, $333.70; 4. Jason Colclough, Libby, 68, $166.85.

Bull riding: 1. Nicolas Dinnocenzo, Helena, 78, $759.05; 2. Caleb Oshea, Helena, 76, $580.45; 3. Tahj Wells, Browning, 69, $446.50; 4. Tanner Theriault, Townsend, 67, $290.23; 5. J.R. Harrell, Toston, 64, $156.28.

Steer wrestling: 1. Timmy Sparing, Helena, 4.7, $878.90; 2. Logan Beattie, Helena, 4.8, $672.10; 3. (tied) Nolan Conway, Cut Bank and Kolby Bignell, Helena, 5.0 and $426.53 each; 5. Ben Ayre, Glendive, 5.2, $180.95/.

Tie-down roping: 1. Nolan Conway, Cut Bank, 9.8, $1,070.66; 2. (tied) Shawn Dunagan, Whitehall and Ty Wilcox, Absarokee, 10.4 and $724.27 each; 4. Kyle Bagnell, Polson, 11.2, $409.37; 5. Jack McAllister, Hot Springs, 11.3, $220.43.

Team roping: 1. (tie) Jade Nystrom/Dennis Barta, Havre and Dallas VonHeeder/John Vermedahl, Polson, 5.7 and $927.08 each. 3. (tie) Mark Salmond/Celie Salmond, Choteau and JR Winter/Brandon Nicholls, Whitehall, 6.5 and $509.89 each; 5. (tie) Garrett Duncan/Gage Duncan, Belgrade and Ian Austiguy/Sam Levine, Wolf Creek, 6.7 and $108.16 each.

Barrel racing: 1. Tannis Kramer, Shepherd, 16.04, $1,394.96; 2. Payton Levine, Wolf Creek, 16.17, $1,145.86; 3. Abigail DeVos, Fort Shaw, 16.35, $896.76; 4. Brooklin Baukol, Clyde Park, 16.38, $647.66; 5. Brittney Sporer, Cody, Wyo., 16.41, $398.56; 6. Keslie Wolfe, Boulder, 16.45, $249.10; 7. (tie) Julie Brown, Helena and Kierra Hougen, Melstone, 16.47 and $124.55 each.

Breakaway: 1. Hollie Wichman, Lewistown, 2.7, $1,545.13; 2. (tie) Ellie Meeks, Geraldine and Celie Salmond, Choteau, 2.9 and $1,050.69 each; 4. Rachel Ward, Philipsburg, 3.0, $741.66; 5. (tie) Murphy Gaasch, Dillon and Mesa Radue, Belgrade, 3.2 and $463.54 each; 7. (tie) Maci DeHaan, Belgrade and Nichole Lake, Polson, 3.3 and $278.13 each; 9. Molly Salmond, Choteau, 3.4, $185.42; 10. (tie) Madisyn Wills, Ronan and Payton Levine, Wolf Creek, 3.6 and $61.81 each.

Junior barrel racing: 1. Chaney Akin, Cody, Wyo., 16.45, $243.60; 2. Sophia Neill, Whitefish, 16.68, $201.60; 3. Tye Brown, Helena, 16.73, $159.60; 4. Shaylee Broere, Lima, 16.74, $117.60; 5. Bree Werner, Montana City, 16.76, $75.60; 6. Josie Robb, Bozeman, 16.80, $42.00.

Junior breakaway: 1. Tike Erickson, Hobson, 2.3, $243.60; 2. Steely Stubblefield, Choteau, 2.5, $201.60; 3. Royce Levine, Wolf Creek, 2.9, $159.60; 4. Gage Mikkelson, Buffalo, 3.1, $117.60; 5. Josie Robb, Bozeman, 3.2, $75.60; 6. Dylan Burger, Helena, 3.3, $42.00.