Northern Rodeo Association

Leaders, Top 10

Through Monday

Bareback: Brice Patterson, Bozeman, $3,362.32; Kaleb Norstrom, East Helena, $2,637.64; Will Norstrom, East Helena, $1,881.41; Sam Petersen, Helena, $1,165.13; Bucky McAlpine, Anaconda, $857.11; Dalton May, Kalispell, $853.06; Cavan Wrzesinski, Lewistown, $379.32; Rowdy Cranston, Moorcroft, $296.34; Kelly Murnion, Jordan, $136.30; Nathaniel Dearhamer, Bozeman, $79.12.

Bull riding: Wynn Wells, Browning, $3,119.26; Kobe Whitford, Cut Bank, $2,178.69; Broady Hasenack, Jackson, $2,107.41; Tanner Theriault, Townsend, $1,297.21; Caleb McMillon, Jackson, $1,262.90; Bucky McAlpine, Anaconda, $1,193.57; Jason Bold, Livingston, $1,166.27; Jonathan Moore, Choteau, $981.13; Riley Barg, Lewisville, $967.50; Caden Fizpatrick, Polson, $948.81.

Junior barrel racing: Brooke Billingsley, Glasgow, $1,331.12; Kenzie Kallenberger, Havre, $475.20; Grace Lenhardt, Helena, $335.52; Mylee Kobold, Shepherd, $309.12; Shaylee Broere, Dell, $285.60; Lauren Wagner, Three Forks, $264.00; Landyn Hughes, Polson, $193.92; Trulee Boland, Corvallis, $192.00; Payton Levine, Wolf Creek, $165.12.

Junior breakaway roping: Payton Levine, Wolf Creek, $553.68; Mitch Detton, Great Falls, $372.48; Mesa Radue, Belgrade, $336.36; Ryker Sarchett, Three Forks, $197.16; Blaise Bolich, Belgrade, $194.64; Nick McAllister, Hot Springs, $183.24; Talvin Champ, Cut Bank, $173.28; Brooke Billingsley, Glasgow, $163.20; Stetson Brendt, Malta, $162.40; Shaylee Berg, Stanford, $158.40.

Ladies barrel racing: Abby Knight, Charlo, $3,222.88; Brooke Wilson, Helena, $2,792.60; Alexis McDonald, Gardiner, $2,635.80; Chalee Harms, Miles City, $2,366.16; Bella Fossum, Billings, $,1863.79; Tammy Jo Carpenter, Kalispell, $1,572.43; Rachel Ward, Philipsburg, $1,445.49; Hailey Garrison, Glen, $1,434.13; Taylour Russell, Conrad, $1,302.84; Shai McDonald, Gardiner, $1,183.18.

Ladies breakaway roping: Celie Salmond, Choteau, $2,984.73; Payton Levine, Wolf Creek, $1,856.08; Tracey Bolich, Belgrade, $1,631.84; Molly Salmond, Choteau, $1,525.58; Bella Fossum, Billings, $1,272.50; Drew Zipperian, Clancy, $1,130.25; Sonnie Gartner, Ekalaka, $1,105.44; Milee Dailey, Pray, $1,059.38; Haven Wolstein, Helena, $908.04; Alicia Bird, Cut Bank, $837.67.

Rookie bareback: Nathaniel Dearhamer, Bozeman, $136.30; Leighton LaFromboise, Helena, $109.04.

Saddle bronc: Andrew Evjene, Two Dot, $3,403.74; Caleb Meeks, Geraldine, $1,425.86; Kain Stroh, Dickinson, $1,184.17; Cree Minkoff, Joliet, $1,177.26; Tyler Friend, Arlee, $1,167.95; Bailey Bench, West Yellowstone, $1,158.20; Tucker Tooke, Ekalaka, $990.76; Charles Lytle, Arlee, $779.02; Qwint Stroh, Dickinson, $748.35; Cody R. Miller, Dillon, $596.90.

Steer wrestling: Logan Beattie, Helena, $1,390.26; Timmy Sparing, Helena, $1,263.36; Trevin Baumann, Hardin, $1,112.96; Tyler Houle, Polson, $1,026.48; Brice Patterson, Bozeman, $966.52; Caden Camp, Belgrade, $851.64; JD Steen, Billings, $744.48; Jaden Whitman, Belgrade, $639.20; Jackson Stephens, Corvallis, $417.36; Cole Detton, Great Falls, $399.50.

Team roping header: Brad Yerian, Corvallis, $1,321.88; Luke Murphy, Helena, $1,303.77; Caden Camp, Belgrade, $1,184.26; Will Griffel, Park City, $1,175.00; Garrett Duncan, Belgrade, $1,102.62; Dustin Datisman, Arlee, $1,408.51; Ian Ausitguy, Dillon, $1,025.92; Shayne Bishop, Malta, $945.95; Brad Robinson, Kalispell, $927.08; Sylais York, Helena, $843.18.

Team roping heeler: Brandon Yerian, Corvallis, $1,321.88; Delon Parker, Two Dot, $1,184.26; Jesse Hines, Columbus, $1,175.00; Trace Fuller, Bozeman, $1,122.64; Jhet Murphy, Helena, $1,102.62; Josh Harris, Ronan, $1,048.51; Sam Levine, Wolf Creek, $1,025.92; Chris Barthelmess, Malta, $945.95; Riley Wilson, Cardston, $927.08; Dixon Winn, East Helena, $843.18.

Tie-down roping: Coltin Rauch, Essex, $3,046.16; J Billingsley, Glasgow, $1,939.92; Trevin Baumann, Hardin, $1,540.47; Ben Ayre, Glendive, $1,462.21; Quinn McQueary, Wolf Creek, $1,407.75; Logan Smith, Deer Lodge, $1,161.04; James Ramirez, Manhattan, $965.19; Roan Burrows, Miles City, $930.69; Caleb McMillon, Jackson, $891.50; Trace Fuller, Bozeman, $862.92.

Junior all-around: Brooke Billingsley, Glasgow, $1,494.32; Payton Levine, Wolf Creek, $718.80; Mesa Radue, Belgrade, $528.36; Mylee Kobold, Shepherd, $431.52; Landyn Hughes, Polson, $316.68; Bailey Billingsley, Glasgow, $215.80; Stetson Brendt, Malta, $195.30.

Men’s all-around: Brice Patterson, Bozeman, $4,849.41; Caden Camp, Belgrade, $2,805.76; Trevin Baumann, Hardin, $2,653.43; Caleb McMillon, Jackson, $2,154.40; Bucky McAlpine, Anaconda, $2,050.68; Ben Ayre, Glendive, $2,040.31; Trace Fuller, Bozeman, $1,985.56; Sam Levine, Wolf Creek, $1,769.84; Dixon Winn, East Helena, $1,608.97; Jhet Murphy, Helena, $1,339.50.

Women’s all-around: Celie Salmond, Choteau, $3,682.11; Bella Fossum, Billings, $3,136.29; Chalee Harms, Miles City, $3,054.99; Rachel Ward, Philipsburg, $2,167.41.

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