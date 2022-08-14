NRA Twin Bridges
Bareback: 1 Trevor Kay Chester 72 $545.20; 2 Colton Farrow Greybull 68 $408.90; 3 Will Norstrom E. Helena 66 $272.60; 4 Bucky McAlpine Anaconda 60 $136.30.
Saddle bronc: 1 Garrett Cunningham Broadus 72 $629.80; 2 Carson Klingler Rexburg 69 $472.35; 3 Hunter Haskins Belgrade 60 $314.90.
Bull riding: 1 Austin Oshae Helena 80 $874.20.
Steer wrestling: 1 Tyler Houle Bozeman 4.5 $548.96; 2\3 Taten Erickson Hobson 4.7 $343.10; 2\3 Kolby Bignell Helena 4.7 $343.10; 4 Mitch Detton Great Falls 5.0 $137.24.
Tie-down roping: 1 Caleb Berquist Bozeman 9.7 $729.44; 2 Quinn McQueary Belgrade 10.4 $547.08; 3 Taten Erickson Hobson 11.7 $364.72; 4 Bode Spring Bozeman 12.0 $182.36.
Team roping: 1 Shawn Bird/Zachary Schweigert Livingston 6.2 $725.68; 2 Shawn Smith/Luke Murphy Helena 6.4 $544.26; 3 Chance Paradis/Kermit Clary Ronan 6.5 $362.84; 4 Braydon McKitrick/Dillon Doane Townsend 6.6 $181.42.
Barrel racing: 1 Darby Haskins Superior 17.75 $873.82; 2 Alicia Bird Cut Bank 18.08 $717.78; 3 Rachel Ward Philipsburg 18.24 $561.74; 4 Cierra Erickson Helena 18.27 $405.70; 5\6 Kelsie Wolfe Boulder 18.49 $202.85; 5\6 Milee Dailey Pray 18.49 $202.85; 7 Celie Salmond Choteau 18.52 $93.62; 8 Brooklin Baukol Clyde Park 18.55 $62.42.
Breakaway: 1 Payton Levine Wolf Creek 2.0 $936.99; 2 Sammy Jo Bird Cut Bank 2.2 $769.67; 3 Hailey Burger Helena 2.3 $602.35; 4 Molly Salmond Choteau 2.5 $435.03; 5 Tori Yeager Choteau 3.0 $267.71; 6 Kayla Schmiedeke Stevensville 3.1 $167.32; 7 Ella Moedl Ballantine 3.3 $100.39; 8 Cierra Erickson Helena 3.5 $66.93.
Junior barrel racing: 1 Tye Brown Helena 18.67 $268.80; 2\3 Julia Hoagland Whitehall 18.81 $168.00; 2\3 Chaney Akin Stephenville 18.81 $168.00; 4 Kayton French Stevensville 18.90 $67.20.
Junior breakaway: 1 Brooke Billingsley Glasgow 2.2 $215.76; 2 Dylan Burger Helena 2.6 $178.56; 3 Josie Robbins Dillon 3.8 $141.36; 4 Blaise Bolich Belgrade 4.1 $104.16; 5\6 Janci Robbins Dillon 4.7 $34.72; 5\6 Bode Auck E. Helena 4.7 $34.72; 5\6 Samual Petersen Three Forks 4.7 $34.72.
NRA Darby
Bareback: 1\2 Colton Farrow Greybull 78 $592.20; 1\2 Trevor Kay Chester 78 $592.20.
Saddle bronc: 1 GARRETT CUNNINGHAM BROADUS 83 $705.00; 2 CARSON KLINGLER REXBURG 82 $528.75; 3 HUNTER HASKINS BELGRADE 73 $352.50.
Bull riding: 1 Caden Fitzpatrick Polson 81 $743.07; 2 Spur Owens Helena 79 $568.23; 3 Cole Lake Kalispell 72 $437.10.
Steer wrestling: 1 RENO WARD DEER LODGE 10.2 $629.80; 2 JACKSON STEPHENS CORVALLIS 13.1 $472.35; 3 COLE DETTON GREAT FALLS 15.0 $314.90; 4 RILEY JOYCE GERALDINE 15.6 $157.45.
Tie-down roping: 1 CASH TREXLER CORVALLIS 7.9 $751.06; 2 TATEN ERICKSON HOBSON 11.8 $574.34; 3 TIM BAGNELL POLSON 12.5 $441.80; 4 LOGAN SMITH DEER LODGE 13.2 $287.17; 5 CARSON STEVENSON HOBSON 13.5 $154.63.
Team roping: 1 Jake Stoddard/Jesse Hines 5.0 $990.76; 2 Ian Austiguy/Sam Levine Wolf Creek 5.5 $757.64; 3 Justin Jones/Austin Rath Helena 6.1 $582.80; 4 Matt Goings/Carson Klingler Rexburg 9.6 $378.82; 5 Gavin Beattie/Chad Turner Helena 10.3 $203.98.
Barrel racing: 1 Darby Haskins Superior 15.89 $954.10; 2 Lisa Warfield Helena 16.18 $783.73; 3 Rachel Ward Philipsburg 16.24 $613.35; 4 Abbie Knight Charlo 16.27 $442.95; 5 Lexi Bagnell Polson 16.28 $272.60; 6 Payton Levine Wolf Creek 16.30 $170.38; 7 Gayleen Malone Pray 16.34 $102.23; 8 Celie Salmond Choteau 16.39 $68.15.
Breakaway: 1 CELIE SALMOND CHOTEAU 2.0 $973.84; 2 KYLIE MILLICAN EAST HELENA 2.2 $799.94; 3 LEXI BAGNELL POLSON 2.5 $626.04; 4\5 MIKAYLA WITER HELENA 2.7 $365.19; 4\5 BROOKLIN BAUKOL CLYDE PARK 2.7 $365.19; 6 RAYANNE ONAKA VICTOR 3.2 $173.90; 7 DANIELLE PETERSON DILLON 3.4 $104.34; 8 JOSIE ROBBINS DILLON 4.0 $69.56.
Junior barrel racing: 1 Tye Brown Helena 16.47 $297.60; 2 Shaylee Broere Lima 16.62 $223.20; 3 Parker Lendhart Helena 16.66 $148.80; 4 Grayson O Conner Arlee 16.70 $74.40.
Junior breakaway: 1 DYLAN BURGER HELENA 2.8 $278.40; 2\3 CHARLIE CORNWELL GLASGOW 3.1 $174.00; 2\3 Josie Robbins Dillon 3.1 $174.00; 4 JP Cornwell GLASGOW 3.5 $69.60.
Rookie bareback: 1 KAGEN GOOCH BUTTE 67 $110.92.
Rookie saddle bronc: 1 Hunter Haskins 70 $127.84; 2 Miles Graveley Avon 69 $95.88.
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.