NRA Twin Bridges

Bareback: 1 Trevor Kay Chester 72 $545.20; 2 Colton Farrow Greybull 68 $408.90; 3 Will Norstrom E. Helena 66 $272.60; 4 Bucky McAlpine Anaconda 60 $136.30.

Saddle bronc: 1 Garrett Cunningham Broadus 72 $629.80; 2 Carson Klingler Rexburg 69 $472.35; 3 Hunter Haskins Belgrade 60 $314.90.

Bull riding: 1 Austin Oshae Helena 80 $874.20.

Steer wrestling: 1 Tyler Houle Bozeman 4.5 $548.96; 2\3 Taten Erickson Hobson 4.7 $343.10; 2\3 Kolby Bignell Helena 4.7 $343.10; 4 Mitch Detton Great Falls 5.0 $137.24.

Tie-down roping: 1 Caleb Berquist Bozeman 9.7 $729.44; 2 Quinn McQueary Belgrade 10.4 $547.08; 3 Taten Erickson Hobson 11.7 $364.72; 4 Bode Spring Bozeman 12.0 $182.36.

Team roping: 1 Shawn Bird/Zachary Schweigert Livingston 6.2 $725.68; 2 Shawn Smith/Luke Murphy Helena 6.4 $544.26; 3 Chance Paradis/Kermit Clary Ronan 6.5 $362.84; 4 Braydon McKitrick/Dillon Doane Townsend 6.6 $181.42.

Barrel racing: 1 Darby Haskins Superior 17.75 $873.82; 2 Alicia Bird Cut Bank 18.08 $717.78; 3 Rachel Ward Philipsburg 18.24 $561.74; 4 Cierra Erickson Helena 18.27 $405.70; 5\6 Kelsie Wolfe Boulder 18.49 $202.85; 5\6 Milee Dailey Pray 18.49 $202.85; 7 Celie Salmond Choteau 18.52 $93.62; 8 Brooklin Baukol Clyde Park 18.55 $62.42.

Breakaway: 1 Payton Levine Wolf Creek 2.0 $936.99; 2 Sammy Jo Bird Cut Bank 2.2 $769.67; 3 Hailey Burger Helena 2.3 $602.35; 4 Molly Salmond Choteau 2.5 $435.03; 5 Tori Yeager Choteau 3.0 $267.71; 6 Kayla Schmiedeke Stevensville 3.1 $167.32; 7 Ella Moedl Ballantine 3.3 $100.39; 8 Cierra Erickson Helena 3.5 $66.93.

Junior barrel racing: 1 Tye Brown Helena 18.67 $268.80; 2\3 Julia Hoagland Whitehall 18.81 $168.00; 2\3 Chaney Akin Stephenville 18.81 $168.00; 4 Kayton French Stevensville 18.90 $67.20.

Junior breakaway: 1 Brooke Billingsley Glasgow 2.2 $215.76; 2 Dylan Burger Helena 2.6 $178.56; 3 Josie Robbins Dillon 3.8 $141.36; 4 Blaise Bolich Belgrade 4.1 $104.16; 5\6 Janci Robbins Dillon 4.7 $34.72; 5\6 Bode Auck E. Helena 4.7 $34.72; 5\6 Samual Petersen Three Forks 4.7 $34.72.

NRA Darby

Bareback: 1\2 Colton Farrow Greybull 78 $592.20; 1\2 Trevor Kay Chester 78 $592.20.

Saddle bronc: 1 GARRETT CUNNINGHAM BROADUS 83 $705.00; 2 CARSON KLINGLER REXBURG 82 $528.75; 3 HUNTER HASKINS BELGRADE 73 $352.50.

Bull riding: 1 Caden Fitzpatrick Polson 81 $743.07; 2 Spur Owens Helena 79 $568.23; 3 Cole Lake Kalispell 72 $437.10.

Steer wrestling: 1 RENO WARD DEER LODGE 10.2 $629.80; 2 JACKSON STEPHENS CORVALLIS 13.1 $472.35; 3 COLE DETTON GREAT FALLS 15.0 $314.90; 4 RILEY JOYCE GERALDINE 15.6 $157.45.

Tie-down roping: 1 CASH TREXLER CORVALLIS 7.9 $751.06; 2 TATEN ERICKSON HOBSON 11.8 $574.34; 3 TIM BAGNELL POLSON 12.5 $441.80; 4 LOGAN SMITH DEER LODGE 13.2 $287.17; 5 CARSON STEVENSON HOBSON 13.5 $154.63.

Team roping: 1 Jake Stoddard/Jesse Hines 5.0 $990.76; 2 Ian Austiguy/Sam Levine Wolf Creek 5.5 $757.64; 3 Justin Jones/Austin Rath Helena 6.1 $582.80; 4 Matt Goings/Carson Klingler Rexburg 9.6 $378.82; 5 Gavin Beattie/Chad Turner Helena 10.3 $203.98.

Barrel racing: 1 Darby Haskins Superior 15.89 $954.10; 2 Lisa Warfield Helena 16.18 $783.73; 3 Rachel Ward Philipsburg 16.24 $613.35; 4 Abbie Knight Charlo 16.27 $442.95; 5 Lexi Bagnell Polson 16.28 $272.60; 6 Payton Levine Wolf Creek 16.30 $170.38; 7 Gayleen Malone Pray 16.34 $102.23; 8 Celie Salmond Choteau 16.39 $68.15.

Breakaway: 1 CELIE SALMOND CHOTEAU 2.0 $973.84; 2 KYLIE MILLICAN EAST HELENA 2.2 $799.94; 3 LEXI BAGNELL POLSON 2.5 $626.04; 4\5 MIKAYLA WITER HELENA 2.7 $365.19; 4\5 BROOKLIN BAUKOL CLYDE PARK 2.7 $365.19; 6 RAYANNE ONAKA VICTOR 3.2 $173.90; 7 DANIELLE PETERSON DILLON 3.4 $104.34; 8 JOSIE ROBBINS DILLON 4.0 $69.56.

Junior barrel racing: 1 Tye Brown Helena 16.47 $297.60; 2 Shaylee Broere Lima 16.62 $223.20; 3 Parker Lendhart Helena 16.66 $148.80; 4 Grayson O Conner Arlee 16.70 $74.40.

Junior breakaway: 1 DYLAN BURGER HELENA 2.8 $278.40; 2\3 CHARLIE CORNWELL GLASGOW 3.1 $174.00; 2\3 Josie Robbins Dillon 3.1 $174.00; 4 JP Cornwell GLASGOW 3.5 $69.60.

Rookie bareback: 1 KAGEN GOOCH BUTTE 67 $110.92.

Rookie saddle bronc: 1 Hunter Haskins 70 $127.84; 2 Miles Graveley Avon 69 $95.88.

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