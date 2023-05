PRCA

World Famous Miles City Bucking Horse Sale Matched Xtreme Bronc Ride

Miles City, May 21

Saddle bronc: First round: 1. (tie) Ryder Wright, Sage Newman, and Kade Bruno, 89, $7,949 each; 4. Zeke Thurston, 88.5, $3,747; 5. Brody Wells, 87.5, $2,385; 6. (tie) Ryder Sanford and Chase Brooks, 87, $1,533 each; 8. (tie) Brody Cress, Cash Wilson, Kolby Wanchuk, Statler Wright and Stetson Dell Wright, 86.5, $204 each. Finals: 1. Zeke Thurston, 91, $9,084; 2. Sage Newman, 89.5, $6,813; 3. Kade Bruno, 89, $4,542; 4. (tie) Kolby Wanchuk and Brody Wells, 88, $1,136 each.

Forever West Xtreme Bulls

Buffalo, Wyo., May 20

Bull riding: * 1. TJ Schmidt, 81, $4,142; 2. Brody Hasenack, 80, $3,247; 3. Mason Moody, 79, $2,480; 4. Treven Coonradt, 76.5, $1,713; 5. Jeff Bertus, 73, $1,202; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Redding Rodeo

Redding, Calif., May 18-20

All-around cowboy: Daniel Williams, $8,154, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Ty Pope, 87.5, $5,358; 2. (tie) Tanner Aus, Keenan Hayes and Tim O'Connell, 85, $3,036 each; 5. Taylor Broussard, 84.5, $1,250; 6. (tie) Wyatt Denny, Cole Reiner and Kade Sonnier, 84, $714 each.

Steer wrestling: First round: 1. Colin Wolfe, 4.2, $1,683; 2. Ringo Robinson, 4.3, $1,464; 3. Curtis Cassidy, 4.7, $1,244; 4. Kyler Dick, 4.9, $1,025; 5. Stephen Culling, 5.3, $805; 6. Dalton Massey, 5.4, $585; 7. Levi Rudd, 5.5, $366; 8. Brush Minton, 5.9, $146. Second round: 1. Mike McGinn, 4.0, $1,683; 2. Stan Branco, 4.3, $1,464; 3. (tie) Dakota Eldridge and Grant Peterson, 4.4, $1,134 each; 5. Levi Rudd, 4.6, $805; 6. Curtis Cassidy, 5.0, $585; 7. (tie) Josh Garner and Tanner Milan, 5.1, $256 each. Average: 1. Curtis Cassidy, 9.7 seconds on two head, $2,525; 2. Levi Rudd, 10.1, $2,196; 3. Dakota Eldridge, 11.3, $1,866; 4. (tie) Josh Garner and Kyler Dick, 12.0, $1,372 each; 6. (tie) Tanner Milan, Colin Wolfe and Caden Camp, 12.1, $549 each.

Team roping: First round: 1. (tie) Jeff Flenniken/Tyler Worley and Dan Williams Jr./Cody Stewart, 5.4, $1,854 each; 3. Keven Daniel/Travis Graves, 5.7, $1,466; 4. Hayes Smith/Jason Duby, 5.8, $1,207; 5. T.C. Hammack/Calgary Smith, 6.2, $948; 6. Spencer Mitchell/Cody Cowden, 6.4, $690; 7. Ben Jordan/Scott Lauaki, 6.5, $431; 8. Mike Christensen/Rhett Kennedy, 6.6, $172. Second round: 1. Jaxson Tucker/Wyatt Cox, 5.4, $1,983 each; 2. Brandon Beers/Justin Davis, 5.6, $1,724; 3. (tie) Presto Burgess/Brush Minton, Keven Daniel/Travis Graves and Dan Williams Jr./Cody Stewart, 5.7, $1,207 each; 6. (tie) Rhett Anderson/Zackery Lewis, Tanner Kent/Joseph Shawnego and Hayes Smith/Jason Duby, 5.8, $431 each. Average: 1. Dan Williams Jr./Cody Stewart, 11.1 seconds on two head, $2,974 each; 2. Keven Daniel/Travis Graves, 11.4, $2,586; 3. Jeff Flenniken/Tyler Worley, 11.5, $2,198; 4. Hayes Smith/Jason Duby, 11.6, $1,810; 5. Brandon Beers/Justin Davis, 12.9, $1,422; 6. T.C. Hammack/Calgary Smith, 13.2, $1,035; 7. (tie) Rhett Anderson/Zackery Lewis and Ben Jordan/Scott Lauaki, 13.8, $453 each.

Saddle bronc: 1. Q Taylor, 88.5, $5,104; 2. Kade Bruno, 88, $3,913; 3. Q McWhorter, 86.5, $2,892; 4. (tie) Stu Wright and Ryder Wright, 86, $1,531 each; 6. (tie) Damian Brennan and Jesse Wright, 85, $766 each; 8. (tie) Jake Watson and Stetson Dell Wright, 84.5, $255 each.

Tie-down roping: First round: 1. Jake Pratt, 8.0, $2,119; 2. Riley Mason Webb, 8.1, $1,842; 3. (tie) Dylan Hancock and Lucas Potter, 8.6, $1,428 each; 5. Dan Williams Jr., 8.7, $1,013; 6. (tie) Neil Dove and Colton Farquer, 8.8, $599 each; 8. (tie) Britt Bedke, Cash Hooper and Ladd King, 9.0, $61 each. Second round: 1. Matt Shiozawa, 7.5, $2,119; 2. Westyn Hughes, 7.6, $1,842; 3. J. Cody Jones, 7.8, $1,566; 4. (tie) Dylan Hancock and Riley Mason Webb, 7.9, $1,152 each; 6. Cody Stewart, 8.0, $737; 7. Jake Pratt, 8.1, $461; 8. Jordan Ketscher, 8.4, $184. Average: 1. Riley Mason Webb, 16.0 seconds on two head, $3,178; 2. Jake Pratt, 16.1, $2,764; 3. Dylan Hancock, 16.5, $2,349; 4. Jordan Ketscher, 17.5, $1,935; 5. Britt Bedke, 17.6, $1,520; 6. Dan Williams Jr., 18.1, $1,105; 7. (tie) Tyler Forsberg and Trevor Hale, 19.0, $484 each.

Barrel racing: 1. Miley Bunting, 17.32, $4,365; 2. Sue Smith, 17.36, $3,492; 3. Payton Schoeppach, 17.49, $2,837; 4. (tie) Shelley Holman and Italy Sheehan, 17.54, $1,964 each; 6. (tie) Shelby Bates, Kay Cochran and Kathy Petska, 17.58, $1,128 each; 9. Jennifer Kalafatic, 17.62, $873; 10. Meghann McNulty, 17.68, $764; 11. (tie) Vicky Cook and Kailee Murdock, 17.70, $600 each; 13. Karen Gleason, 17.73, $437; 14. Emily Hannaford, 17.74, $327; 15. Amanda Welsh, 17.77, $218.

Bull riding: * 1. Ky Hamilton, 85.5, $5,878; 2. Kase Hitt, 84, $4,608; 3. Levi Gray, 83.5, $3,520; 4. Brady Portenier, 80, $2,431; 5. T Parker, 79, $1,705; no other qualified rides. *(all totals include ground money).