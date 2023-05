PRCA

Red Bluff Round-Up

Red Bluff, Calif., April 21-23

All-around cowboy: Jordan Ketscher, $1,470, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Donny Proffit, 90, $7,783; 2. Kaycee Feild, 87, $5,967; 3. (tie) Tanner Aus and Garrett Shadbolt, 86.5, $3,632 each; 5. (tie) Taylor Broussard, Mason Clements and Rocker Steiner, 86, $1,384 each; 8. Jacek Frost, 85.5, $778.

Steer wrestling: First round: 1. Dalton Massey, 4.4, $2,264; 2. Trell Etbauer, 4.6, $1,968; 3. Cameron Morman, 4.7, $1,673; 4. (tie) Gage Hesse and Tristan Martin, 4.8, $1,230 each; 6. (tie) Jason Thomas and Skyler Woolls, 4.9, $640 each; 8. (tie) Bridger Anderson, Sam Goings and Clayton Hass, 5.1, $66 each. Second round: 1. Ty Erickson, 4.3, $2,264; 2. (tie) Bridger Chambers and Newt Novich, 4.5, $1,821 each; 4. Jesse Brown, 4.6, $1,378; 5. Timmy Sparing, 4.8, $1,083; 6. Talon Roseland, 4.9, $787; 7. Taite Stickler, 5.0, $492; 8. (tie) Bridger Anderson, Curtis Cassidy and Drew Madden, 5.2, $66 each. Third round: 1. Bridger Anderson, 3.8, $2,264; 2. Justin Shaffer, 4.3, $1,968; 3. (tie) Stan Branco and Jesse Brown, 4.9, $1,525 each; 5. (tie) Brandon Harrison and Jake Nelson, 5.0, $935 each; 7. Kalane Anders, 5.2, $492; 8. Cameron Morman, 5.4, $197. Finals: 1. Justin Shaffer, 4.4, $1,146; 2. Bridger Anderson, 4.5, $948; 3. Stan Branco, 4.7, $751; 4. Jesse Brown, 4.8, $553; 5. Talon Roseland, 4.9, $356; 6. Cameron Morman, 5.3, $198. Average: 1. Bridger Anderson, 18.6 seconds on four head, $4,527; 2. Justin Shaffer, 19.9, $3,937; 3. Jesse Brown, 20.3, $3,346; 4. (tie) Stan Branco and Talon Roseland, 20.8, $2,460 each; 6. Cameron Morman, 23.2, $1,575; 7. Tucker Allen, 23.6, $984; 8. Levi Rudd, 25.6, $394.

Team roping: First round: 1. Hagen Peterson/Caleb Hendrix, 6.3, $2,427 each; 2. (tie) Chad Masters/Trey Yates, Jake Smith/Rance Doyal and Clay Ullery/Jake Edwards, 7.1, $1,794 each; 5. (tie) Jr. Dees/Ross Ashford and Cutter Machado/Dalton Pearce, 7.2, $1,002 each; 7. Brayden Schmidt/Chris Young, 7.4, $528; 8. Derrick Begay/Colter Todd, 7.5, $211. Second round: 1. Kreece Thompson/Landen Glenn, 5.6, $2,427 each; 2. Tanner Baldwin/Clinton Groff, 5.9, $2,110; 3. Braden Pirrung/Lane Siggins, 6.0, $1,794; 4. (tie) Keven Daniel/Travis Graves and Dustin Egusquiza/Levi Lord, 6.1, $1,319 each; 6. (tie) Rhen Richard/Jeremy Buhler and Tyler Waters/Pace Blanchard, 6.6, $686 each; 8. (tie) Cody Snow/Jade Corkill and Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 6.7, $106 each. Third round: 1. (tie) Jake Smith/Rance Doyal and Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 6.3, $2,268 each; 3. Kellan Johnson/Carson Johnson, 6.6, $1,794; 4. (tie) Derrick Begay/Colter Todd, Cash Duty/Sid Sporer and Spencer Mitchell/Cody Cowden, 6.9, $1,161 each; 7. (tie) Jr. Dees/Ross Ashford, Dawson Graham/Dillon Graham and Cole Thomas/Clay Green, 7.1, $246 each. Finals: 1. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 6.0, $1,283 each; 2. J7 Bland/Tyson Thompson, 6.3, $1,062; 3. Braden Pirrung/Lane Siggins, 6.8, $841; 4. Jr. Dees/Ross Ashford, 6.9, $620; 5. Derrick Begay/Colter Todd, 10.6, $398; 6. Kellan Johnson/Carson Johnson, 10.8, $221. Average: 1. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 27.0 seconds on four head, $4,853 each; 2. Jr. Dees/Ross Ashford, 28.6, $4,220; 3. Braden Pirrung/Lane Siggins, 32.1, $3,587; 4. Jake Smith/Rance Doyal, 33.8, $2,954; 5. Derrick Begay/Colter Todd, 34.1, $2,321; 6. Dawson Graham/Dillon Graham, 35.3, $1,688; 7. J7 Bland/Tyson Thompson, 36.1, $1,055; 8. Cash Duty/Sid Sporer, 36.4, $422.

Saddle bronc: 1. Rusty Wright, 87, $7,642; 2. (tie) Allen Boore and Zeke Thurston, 86, $5,095 each; 4. Q Taylor, 85.5, $2,802; 5. Damian Brennan, 84.5, $1,783; 6. (tie) Kade Bruno, Q McWhorter and Jesse Wright, 84, $1,019 each.

Tie-down roping: First round: 1. Shad Mayfield, 7.8, $2,415; 2. Riley Pruitt, 8.6, $2,100; 3. Reese Riemer, 9.1, $1,785; 4. Riley Mason Webb, 9.8, $1,470; 5. Blake Ash, 10.2, $1,155; 6. (tie) Britt Bedke, Randall Carlisle, Blane Cox and Sy Felton, 10.3, $394 each. Second round: 1. Ty Harris, 7.7, $2,415; 2. (tie) Richard Newton and Lucas Potter, 8.4, $1,943 each; 4. Jordan Ketscher, 8.6, $1,470; 5. Blane Cox, 8.9, $1,155; 6. Lane Livingston, 9.0, $840; 7. Quade Hiatt, 9.2, $525; 8. Taylor Santos, 9.4, $210. Third round: 1. Blane Cox, 8.5, $2,415; 2. Tyler Forsberg, 9.0, $2,100; 3. Shane Hanchey, 9.1, $1,785; 4. Tom Crouse, 10.3, $1,470; 5. Lane Livingston, 10.6, $1,155; 6. Kass Kayser, 11.0, $840; 7. Brush Minton, 11.1, $525; 8. Reese Riemer, 11.5, $210. Finals: 1. Blake Ash, 9.2, $1,131; 2. Tom Crouse, 9.5, $936; 3. Riley Mason Webb, 10.6, $741; 4. Kass Kayser, 10.9, $546; 5. Reese Riemer, 11.4, $351; 6. Blane Cox, 12.2, $195. Average: 1. Blane Cox, 39.9 seconds on four head, $4,830; 2. Tom Crouse, 42.0, $4,200; 3. Reese Riemer, 42.6, $3,570; 4. Riley Mason Webb, 43.3, $2,940; 5. Blake Ash, 43.5, $2,310; 6. Kass Kayser, 45.6, $1,680; 7. Tyler Forsberg, 58.6, $1,050; 8. Lane Livingston, 30.0 on three head, $420.

Barrel racing: First round: 1. Payton Schoeppach, 17.32, $3,743; 2. Nicole Driggers, 17.37, $3,208; 3. Ashley Castleberry, 17.41, $2,673; 4. LaTricia Duke, 17.43, $2,317; 5. Summer Kosel, 17.44, $1,782; 6. (tie) Hayle Gibson, Shelley Morgan and Loni Yates, 17.45, $1,069 each; 9. (tie) Tara Seaton and Sue Smith, 17.48, $446 each. Second round: 1. Loni Yates, 17.19, $3,743; 2. (tie) Payton Schoeppach and Sissy Winn, 17.22, $2,941 each; 4. (tie) Timber Allenbrand, Darby Fox and Summer Kosel, 17.39, $1,842 each; 7. (tie) Miley Bunting and Shelley Morgan, 17.40, $891 each; 9. LaTricia Duke, 17.43, $535; 10. Kacey Gartner, 17.45, $356. Average: 1. Payton Schoeppach, 34.54 seconds on two head, $3,743; 2. Loni Kay Yates, 34.64, $3,208; 3. Sissy Winn, 34.80, $2,673; 4. Summer Kosel, 34.83, $2,317; 5. Shelley Morgan, 34.85, $1,782; 6. LaTricia Duke, 34.86, $1,426; 7. Kristi Youngblood, 34.97, $1,069; 8. Nicole Driggers, 35.01, $713; 9. Nellie Miller, 35.03, $535; 10. Paige Jones, 35.05, $356.

Bull riding: 1. Tristen Hutchings, 90, $7,699; 2. JC Mortensen, 87, $5,902; 3. Ky Hamilton, 86.5, $4,363; 4. Braden Richardson, 86, $2,823; 5. Trey Benton III, 83, $1,796; 6. Coby Johnson, 80.5, $1,283; 7. Robbie Taylor, 80, $1,026; 8. (tie) Billy Quillan and Hayes Weight, 78, $385 each.

Red Bluff Breakaway Roping

Red Bluff, Calif., April 21-23

Breakaway roping: First round: 1. Macy Young, 2.8, $1,659; 2. Martha Angelone, 3.1, $1,442; 3. (tie) Makayla Boisjoli and Aspen Miller, 3.3, $1,118 each; 5. (tie) Kate Branco, Peggy Garman, Bradi Good, Malin Marino and Taylor Munsell, 3.4, $375 each. Second round: 1. (tie) Samantha Fulton and Kendal Pierson, 2.8 seconds, $1,550 each; 3. Aspen Miller, 3.1, $1,226; 4. Josie Conner, 3.2, $1,010; 5. (tie) Peggy Garman and Macy Young, 3.5, $685 each; 7. (tie) Makayla Boisjoli and Shelby Boisjoli, 4.0, $252 each. Average: 1. Macy Young, 6.3 seconds on two head, $2,488; 2. Aspen Miller, 6.4, $2,163; 3. (tie) Peggy Garman and Kendal Pierson, 6.9, $1,677 each; 5. Makayla Boisjoli, 7.3, $1,190; 6. (tie) Samantha Fulton and Shelby Boisjoli, 7.8, $703 each; 8. Bradi Good, 7.9, $216.