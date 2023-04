PRCA

San Angelo Rodeo

San Angelo, Texas, March 31-April 14

All-around cowboy: Brushton Minton, $10,459, tie-down roping and steer wrestling.

Bareback: First round: 1. Luke Thrash, 88.5, $7,569; 2. Andy Gingerich, 87.5, $5,803; 3. (tie) Leighton Berry, Clayton Biglow, Jess Pope and Cole Reiner, 87, $2,523 each; 7. Orin Larsen, 86.5, $1,009; 8. Shane O'Connell, 86, $757. Finals: 1. Leighton Berry, 88.5, $1,650; 2. Andy Gingerich, 88, $1,250; 3. Shane O'Connell, 87.5, $900; 4. Luke Thrash, 86.5, $600; 5. Jacek Frost, 86, $350; 6. Jess Pope, 85.5, $250. Average: 1. (tie) Leighton Berry and Andy Gingerich, 175.5 points on two head, $6,686 each; 3. Luke Thrash, 175, $4,289; 4. Shane O'Connell, 173.5, $2,775; 5. Jess Pope, 172.5, $1,766; 6. Clayton Biglow, 171.5, $1,262; 7. Jacek Frost, 170.5, $1,009; 8. Richmond Champion, 169, $757.

Steer wrestling: First round: 1. Dakota Eldridge, 3.4, $6,530; 2. (tie) Josh Garner and Will Lummus, 3.5, $5,252 each; 4. Jay Williamson, 3.7, $3,975; 5. (tie) Denard Butler, Logan Kenline, Eli Lord and Remey Parrott, 3.8, $1,845 each. Second round: 1. Cash Robb, 3.2, $6,530; 2. (tie) Cody Devers and Justin Shaffer, 3.5, $5,252 each; 4. (tie) Brandon Harrison and Tanner Milan, 3.8, $3,549 each; 6. Stan Branco, 3.9, $2,271; 7. (tie) Tucker Allen, Joe Nelson and Talon Roseland, 4.1, $662 each. Finals: 1. Jay Williamson, 3.7, $1,760; 2. (tie) Jesse Brown and Talon Roseland, 4.0, $1,415 each; 4. Tyler Pearson, 4.1, $1,071; 5. Eli Lord, 4.3, $842; 6. Cash Robb, 4.4, $612; 7. Cody Devers, 5.0, $383; 8. Jacob Talley, 5.2, $153. Average: 1. Jay Williamson, 12.1 seconds on three head, $9,795; 2. Jesse Brown, 12.3, $8,517; 3. (tie) Eli Lord and Talon Roseland, 12.5, $6,601 each; 5. (tie) Tyler Pearson and Cash Robb, 13.0, $4,046 each; 7. Cody Devers, 13.2, $2,129; 8. Jacob Talley, 13.7, $852.

Team roping: First round: 1. (tie) Jaxson Tucker/Wyatt Cox and J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo, 3.9, $5,188 each; 3. (tie) Cyle Denison/Cody Hogan, Kaleb Driggers/Junior Nogueira and Dustin Egusquiza/Levi Lord, 4.0, $3,378 each; 6. Chad Masters/Trey Yates, 4.1, $1,930; 7. (tie) Shay Dixon Carroll/Evan Arnold, Tanner Tomlinson/Patrick Smith and Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 4.2, $563 each. Second round: 1. Erich Rogers/Paul Eaves, 3.4, $5,550 each; 2. Brenten Hall/Paden Bray, 3.6, $4,826; 3. Coleman Proctor/Logan Medlin, 3.7, $4,102; 4. (tie) Coy Brittain/Colton Brittain and Billy Bob Brown/Kirby Blankenship, 4.0, $3,016 each; 6. (tie) Derrick Begay/Colter Todd and Garett Chick/B.J. Dugger, 4.1, $1,568 each; 8. (tie) Tanner Green/Caleb Green and Reno Stoebner/Whit Kitchens, 4.2, $241 each. Finals: 1. J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo, 3.9, $1,639 each; 2. Chad Masters/Trey Yates, 4.1, $1,356; 3. McCray Profili/McCoy Profili, 4.3, $1,074; 4. (tie) Tanner James/Jason Johe and Garrett Tonozzi/Corey Hendrick, 4.4, $650 each; 6. Tanner Green/Caleb Green, 4.5, $283. Average: 1. J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo, 12.3 seconds on three head, $8,324 each; 2. Tanner Green/Caleb Green, 13.2, $7,238; 3. Chad Masters/Trey Yates, 13.4, $6,153; 4. Garrett Tonozzi/Corey Hendrick, 13.9, $5,067; 5. (tie) Tanner James/Jason Johe and McCray Profili/McCoy Profili, 14.0, $3,438 each; 7. Chris Francis/Cade Passig, 14.4, $1,810; 8. Ty Arnold/Kaden Profili, 8.8 on two head, $724.

Saddle bronc: First round: 1. Dawson Hay, 90.5, $7,104; 2. Brody Cress, 87.5, $5,446; 3. Wyatt Casper, 86, $4,025; 4. Ian Forbes McGivney, 85, $2,605; 5. (tie) Ben Andersen and Sage Newman, 84.5, $1,421 each; 7. (tie) Tanner Butner and Cash Wilson, 84, $829 each. Finals: 1. Dawson Hay, 88, $1,650; 2. (tie) Tanner Butner and Cash Wilson, 87, $1,075 each; 4. (tie) Wyatt Casper and Jacobs Crawley, 84.5, $475 each; 6. Ryder Wright, 78, $250. Average: 1. Dawson Hay, 178.5 points on two head, $7,104; 2. (tie) Tanner Butner and Cash Wilson, 171, $4,736 each; 4. Wyatt Casper, 170.5, $2,605; 5. Jacobs Crawley, 168, $1,658; 6. Ryder Wright, 161.5, $1,184; 7. Brody Cress, 87.5 on one head, $947; 8. Ian Forbes McGivney, 85, $710.

Tie-down roping: First round: 1. (tie) Hayden Ford, Brushton Minton and Chase Webster, 7.6, $6,105 each; 4. King Pickett, 7.8, $4,273; 5. (tie) Ty Harris, Quade Hiatt and Michael Otero, 7.9, $2,442 each; 8. Kyle Lucas, 8.0, $610. Second round: 1. Justin Smith, 6.9, $7,020; 2. Jerry Adamson, 7.2, $6,105; 3. (tie) Preston Pederson and Cory Solomon, 7.4, $4,731 each; 5. (tie) John Douch and Trenton Smith, 7.6, $2,900 each; 7. (tie) Cimarron Boardman, Beau Cooper and Caleb Smidt, 7.7, $712 each. Finals: 1. Cody Waldrop, 7.9, $1,990; 2. Westyn Hughes, 8.2, $1,730; 3. (tie) Trevor Hale and Justin Smith, 8.4, $1,341 each; 5. Jerry Adamson, 8.9, $952; 6. Brushton Minton, 9.3, $692; 7. Chase Webster, 9.6, $433; 8. Ty Harris, 10.1, $173. Average: 1. Justin Smith, 23.7 seconds on three head, $10,530; 2. (tie) Cody Waldrop and Jerry Adamson, 24.7, $8,470 each; 4. Trevor Hale, 24.9, $6,410; 5. Westyn Hughes, 25.2, $5,036; 6. Brushton Minton, 25.9, $3,663; 7. Chase Webster, 26.6, $2,289; 8. Ty Harris, 27.1, $916.

Barrel racing: First round: 1. Jimmie Smith-Tew, 15.80, $6,582; 2. (tie) Timber Allenbrand and Kassie Mowry, 15.82, $5,171 each; 4. Taycie Matthews, 15.83, $4,074; 5. Janet Staton, 15.89, $3,134; 6. Summer Kosel, 15.90, $2,507; 7. (tie) Nicole Driggers, Jackie Ganter, Katie Halbert and Amanda Welsh, 15.92, $1,175 each. Second round: 1. Kassie Mowry, 14.04 $6,582; 2. Shelley Morgan, 14.12, $5,642; 3. Dona Rule, 14.13, $4,701; 4. Summer Kosel, 14.16, $4,074; 5. Ilyssa Riley, 14.17, $3,134; 6. Hailey Kinsel, 14.20, $2,507; 7. Jennifer Driver, 14.22, $1,881; 8. (tie) Kelly Allen and Wenda Johnson, 14.23, $1,097 each; 10. Kaycee Killingsworth, 14.25, $627. Finals: 1. Lindsay Sears, 13.88, $4,875; 2. Kassie Mowry, 14.00, $3,657; 3. Hailey Kinsel, 14.04, $2,438; 4. Dona Rule, 14.12, $1,219. Average: 1. Kassie Mowry, 43.86 seconds on three head, $9,873; 2. (tie) Lindsay Sears and Hailey Kinsel, 44.19, $7,757 each; 4. Dona Kay Rule, 44.34, $6,112; 5. Kelly Allen, 44.38, $4,701; 6. Jimmie Smith-Tew, 44.40, $3,761; 7. Timber Allenbrand, 44.49, $2,821; 8. Emily Beisel, 44.64, $1,881; 9. Shelley Morgan, 44.72, $1,410; 10. Taycie Matthews, 44.74, $940.

Bull riding: First round: 1. (tie) Trey Benton III, and Deklan Garland, 88.5, $6,474 each; 3. Josh Frost, 88, $4,153; 4. Koby Radley, 86, $2,687; 5. (tie) JC Mortensen and Jestyn Woodward, 85.5, $1,466 each; 7. Ernie Courson Jr., 85, $977; 8. (tie) Colby Demo and Coy Pollmeier, 83.5, $366 each. * Finals: 1. Ernie Courson Jr., 89, $1,800; 2. Cody Teel, 87.5, $1,400; 3. (tie) Deklan Garland and Coy Pollmeier, 86, $900 each; no other qualified rides. Average: 1. Deklan Garland, 174.5 points on two head, $7,329; 2. Ernie Courson Jr., 174, $5,619; 3. (tie) Cody Teel and Coy Pollmeier, 169.5, $3,420 each; 5. Trey Benton III, 88.5 on one head, $1,710; 6. Josh Frost, 88, $1,222; 7. Koby Radley, 86, $977; 8. (tie) JC Mortensen and Jestyn Woodward, 85.5, $366 each. *(all totals include ground money).

Clark County Fair & Rodeo

Logandale, Nev., April 12-16

All-around cowboy: Brush Minton, $1,813, tie-down roping, steer wrestling and team roping.

Bareback: 1. Tim O'Connell, 87, $6,980; 2. Clayton Biglow, 85.5, $5,351; 3. (tie) Mason Clements, Keenan Hayes, Orin Larsen and Bradlee Miller, 84, $2,327 each; 7. Ben Kramer, 83, $931; 8. Luke Thrash, 82.5, $698.

Steer wrestling: First round: 1. Jesse Brown, 3.7, $2,707; 2. Stetson Jorgensen, 4.1, $2,354; 3. Justice Johnson, 4.2, $2,001; 4. Mike McGinn, 4.5, $1,648; 5. Ty Erickson, 4.6, $1,295; 6. Clayton Hass, 4.8, $942; 7. Sterling Lambert, 4.9, $589; 8. Gus Franzen, 5.0, $235. Second round: 1. Jace Melvin, 3.9, $2,707; 2. Stephen Culling, 4.0, $2,354; 3. Ringo Robinson, 4.1, $2,001; 4. (tie) Ty Erickson and Olin Hannum, 4.2, $1,471 each; 6. Brush Minton, 4.3, $942; 7. Jesse Brown, 4.4, $589; 8. (tie) Joe Nelson and Gavin Soileau, 4.5, $118 each. Average: 1. Jesse Brown, 8.1 seconds on two head, $4,061; 2. Ty Erickson, 8.8, $3,531; 3. Olin Hannum, 9.4, $3,001; 4. Jace Melvin, 9.8, $2,472; 5. Levi Rudd, 10.1, $1,942; 6. (tie) Sterling Lambert and Travis Munro, 10.3, $1,148 each; 8. Stephen Culling, 10.7, $353.

Team roping: First round: 1. Derrick Begay/Colter Todd, 4.0, $2,687 each; 2. (tie) J7 Bland/Tyson Thompson, Keven Daniel/Travis Graves, Rhen Richard/Jeremy Buhler and Kreece Thompson/Landen Glenn, 4.5, $1,811 each; 6. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 4.6, $935; 7. Cody Snow/Jade Corkill, 4.8, $584; 8. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 4.9, $234. Second round: 1. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 4.2, $2,687 each; 2. (tie) Luke Brown/Hunter Koch and Tyler Wade/Wesley Thorp, 4.3, $2,161 each; 4. Rhen Richard/Jeremy Buhler, 4.4, $1,636; 5. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira, Pace Freed/Cole Wilson, Chad Masters/Trey Yates and Cole Thomas/Clay Green, 4.5, $759 each. Average: 1. Derrick Begay/Colter Todd, 8.8 seconds on two head, $4,031 each; 2. Rhen Richard/Jeremy Buhler, 8.9, $3,505; 3. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 9.4, $2,979; 4. Luke Brown/Hunter Koch, 9.5, $2,453; 5. Nelson Wyatt/Chase Tryan, 9.7, $1,928; 6. (tie) Chad Masters/Trey Yates and Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 9.8, $1,139 each; 8. J7 Bland/Tyson Thompson, 9.9, $350.

Saddle bronc: 1. Stetson Dell Wright, 89, $6,599; 2. (tie) Kade Bruno and Zachary Dallas, 86, $4,399 each; 4. Ross Griffin, 85.5, $2,420; 5. (tie) CoBurn Bradshaw, Tegan Smith and Wade Stansfield, 85, $1,173 each; 8. (tie) Logan Hay and Wade Sundell, 84.5, $330 each.

Tie-down roping: First round: 1. Westyn Hughes, 8.1, $3,082; 2. Matt Shiozawa, 8.2, $2,680; 3. Cory Solomon, 8.5, $2,278; 4. Edwin Boltares, 8.6, $1,876; 5. Stetson Vest, 8.7, $1,474; 6. (tie) Garrett Jacobs and Brush Minton, 8.8, $871 each; 8. Clint Robinson, 9.0, $268. Second round: 1. Jake Pratt, 7.7 seconds, $3,082; 2. Trent Creager, 8.5, $2,680; 3. (tie) Monty Lewis, Justin Smith and Riley Mason Webb, 8.9, $1,876 each; 6. (tie) Chris McCuistion and Cory Solomon, 9.0, $871 each; 8. John Douch, 9.1, $268. Average: 1. Cory Solomon, 17.5 seconds on two head, $4,624; 2. Ryan Thibodeaux, 18.6, $4,021; 3. Dylan Hancock, 19.0, $3,417; 4. Stetson Vest, 19.1, $2,814; 5. John Douch, 19.3, $2,211; 6. Clint Robinson, 19.4, $1,608; 7. Ryan Jarrett, 19.5, $1,005; 8. Hunter Herrin, 20.2, $402.

Barrel racing: 1. Wenda Johnson, 17.09, $8,146; 2. (tie) Keyla Costa and Sue Smith, 17.13, $5,906 each; 4. Suzanne Brooks, 17.18, $4,073; 5. (tie) Paige Jones and Casey Mathis, 17.30, $2,851 each; 7. Emily Beisel, 17.34, $2,037; 8. Kathryn Hawkins, 17.35, $1,833; 9. Ashley Castleberry, 17.36, $1,629; 10. Ivy Hurst, 17.38, $1,426; 11. Kellie Collier, 17.41, $1,222; 12. (tie) Lakken Bice and Sara Winkelman, 17.45, $916 each; 14. (tie) Kailey Mitton and Shelley Morgan, 17.47, $509 each.

Bull riding: 1. Braden Richardson, 88, $6,901; 2. (tie) Jordan Hansen and Parker McCown, 86.5, $4,600 each; 4. (tie) Josh Frost, Ky Hamilton and Hayes Weight, 86, $1,763 each; 7. (tie) Colten Fritzlan and JaCauy Hale, 85.5, $805 each.