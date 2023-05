Guymon Pioneer Days Rodeo

Guymon, Okla., May 5-7

All-around cowboy: Coleman Proctor, $6,068, team roping and steer roping.

Bareback: 1. Dean Thompson, 92.5, $3,576; 2. Donny Proffit, 88, $2,741; 3. (tie) Orin Larsen and Tim O’Connell, 87, $1,669 each; 5. Leighton Berry, 86, $834; 6. (tie) Kade Sonnier and Cooper Cooke, 85, $536 each; 8. Tanner Aus, 84.5, $358.

Steer wrestling: First round: 1. (tie) J.D. Struxness and Bridger Anderson, 4.0, $2,363 each; 3. (tie) Brandon Harrison and Holden Myers, 4.1, $1,704 each; 5. (tie) Termaine Debose and Trell Etbauer, 4.2, $1,044 each; 7. Denell Henderson, 4.3, $550; 8. (tie) Joe Nelson, Trevin Fox, Marc Joiner and Reed Kraeger, 4.4, $55 each. Second round: 1. Cash Robb, 3.8, $2,528; 2. (tie) Billy Boldon, Trell Etbauer, Stetson Jorgensen, Colton Swearingen and Cameron Morman, 4.5, $1,539 each; 7. (tie) Tyler Willis Ravenscroft, Cody Devers and Mason Couch, 4.6, $256 each. Third round: 1. Mason Couch, 3.9, $2,528; 2. Kaden Greenfield, 4.2, $2,199; 3. (tie) J.D. Struxness, Cash Robb, Ty Bauerle, Trisyn Kalawaia and Brandon Harrison, 4.6, $1,209 each; 8. (tie) Stockton Graves and Kalane Anders, 4.8, $110 each. Average: 1. Mason Couch, 13.1 seconds on three head, $3,793; 2. J.D. Struxness, 13.3, $3,298; 3. Trisyn Kalawaia, 14.5, $2,803; 4. Cash Robb, 14.6, $2,308; 5. (tie) Brandon Harrison and Cody Devers, 15.0, $1,566 each; 7. Stockton Graves, 15.6, $824; 8. Kaden Greenfield, 15.7, $330.

Team roping: First round: 1. Justin Pruitt/Gralyn Elkins, 6.4, $2,222 each; 2. Derrick Begay/Colter Todd, 6.6, $1,932; 3. (tie) Clayton Eggers/Joshua Smitherman, Coy Rahlmann/Jonathan Torres and Lightning Aguilera/Jared Fillmore, 6.9, $1,353 each; 6. Shay Dixon Carroll/Evan Arnold, 7.1, $773; 7. Bubba Buckaloo/J.R. Gonzalez, 7.2, $483; 8. Braden Pirrung/Lane Siggins, 7.3, $193. Second round: 1. Caleb Smidt/Paul Eaves, 5.5, $2,222 each; 2. Paul David Tierney/Tanner Braden, 6.0, $1,932; 3. (tie) Clay Smith/Coleby Payne and Coleman Proctor/Logan Medlin, 6.1, $1,497 each; 5. J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo, 6.2, $1,063; 6. Klay Yaussi/Kash Yaussi, 6.4, $773; 7. (tie) Wyatt Murray/Whitt Crozier and Kolby Krieger/Bo Yaussi, 6.5, $338 each. Third round: 1. Paul David Tierney/Tanner Braden, 6.6, $2,222 each; 2. Coleman Proctor/Logan Medlin, 6.8, $1,932; 3. Kreece Thompson/Landen Glenn, 7.2, $1,642; 4. Tyler Waters/Douglas Rich, 7.3, $1,353; 5. Bubba Buckaloo/JR Gonzalez, 7.5, $1,063; 6. Rio Nutter/Reece Wadhams, 7.6, $773; 7. Casey Hicks/Steve Orth, 7.9, $483; 8. Klay Yaussi/Kash Yaussi, 8.3, $193. Average: 1. Derrick Begay/Colter Todd, 21.9 seconds on three head, $3,333 each; 2. Tyler Waters/Douglas Rich, 23.0, $2,898; 3. Bubba Buckaloo/J.R. Gonzalez, 23.3, $2,464; 4. Casey Hicks/Steve Orth, 23.8, $2,029; 5. Coleman Proctor/Logan Medlin, 28.9, $1,594; 6. Edgar Aguilar/Jorge Cruz, 29.3, $1,159; 7. Clay Smith/Coleby Payne, 31.3, $725; 8. Braden Pirrung/Lane Siggins, 32.4, $290.

Saddle bronc: 1. Tanner Butner, 90, $3,804; 2. Wyatt Casper, 88.5, $2,917; 3. (tie) Lefty Marvel Holman and Brody Cress, 86.5, $1,775 each; 5. (tie) Cort Scheer, Chase Brooks and Logan Cook, 85.5, $676 each; 8. (tie) Ross Griffin and Stetson Dell Wright, 85, $190 each.

Tie-down roping: First round: 1. (tie) Connor Atkinson and Cole Clemons, 7.9, $3,458 each; 3. (tie) Michael Otero and Quade Hiatt, 8.1, $2,493 each; 5. Cory Solomon, 8.4, $1,769; 6. (tie) Kallen Johnson, Shane Hanchey and John Douch, 8.5, $804 each. Second round: 1. Riley Mason Webb, 7.4, $3,699; 2. Riley Pruitt, 7.5, $3,217; 3. Cash Hooper, 7.8, $2,734; 4. Ty Harris, 7.9, $2,252; 5. Dakota Felton, 8.4, $1,769; 6. (tie) John Douch and Riley Wakefield, 8.6, $1,045 each; 8. Stetson Vest, 8.7, $322. Third round: 1. Marley Berger, 7.4, $3,699; 2. Ryan Jarrett, 7.8, $3,217; 3. (tie) Kincade Henry and Lane Livingston, 8.1, $2,493 each; 5. Shane Hanchey, 8.5, $1,769; 6. (tie) Bryce Derrer and Marcos Costa, 8.6, $1,045 each; 8. Trenton Smith, 8.9, $322. Average: 1. Ty Harris, 26.0 seconds on three head, $5,549; 2. Shane Hanchey, 27.1, $4,825; 3. Kincade Henry, 27.4, $4,102; 4. Bryce Derrer, 27.5, $3,378; 5. Connor Atkinson, 27.7, $2,654; 6. Cory Solomon, 27.8, $1,930; 7. Trell Etbauer, 28.5, $1,206; 8. Lucas Potter, 29.1, $483.

Barrel racing: First round: 1. Summer Kosel, 17.01, $2,305; 2. Tracy Nowlin, 17.19, $1,976; 3. (tie) Shaylee Hindman and Sara Winkelman, 17.26, $1,537 each; 5. (tie) Bryana Lehrmann and Lawcyn Bledsoe, 17.27, $988 each; 7. Jimmie Smith-Tew, 17.29, $659; 8. (tie) Natalie Bland and Paige Jones, 17.30, $384 each; 10. (tie) Ashley Castleberry, Cayla Small and Acey Pinkston, 17.35, $73 each. Second round: 1. Taycie Matthews, 16.95, $2,305; 2. Wenda Johnson, 17.09, $1,976; 3. Summer Kosel, 17.12, $1,646; 4. Leslie Smalygo, 17.14, $1,427; 5. Quincy Sullivan, 17.15, $1,098; 6. Kathryn Hawkins, 17.16, $878; 7. (tie) Brittany Pozzi Tonozzi and Ashley Castleberry, 17.17, $549 each; 9. Paige Jones, 17.19, $329; 10. Natalie Bland, 17.20, $220. Average: 1. Summer Kosel, 34.13 seconds on two head, $2,305; 2. Tracy Nowlin, 34.47, $1,976; 3. Paige Jones, 34.49, $1,646; 4. Natalie Bland, 34.50, $1,427; 5. Ashley Castleberry, 34.52, $1,098; 6. Shaylee Hindman, 34.59, $878; 7. Quincy Sullivan, 34.64, $659; 8. Ilyssa Riley, 34.73, $439; 9. (tie) Acey Pinkston and Brittany Pozzi Tonozzi, 34.74, $274 each.

Steer roping: First round: 1. Landon McClaugherty, 11.7, $1,715; 2. Cole Patterson, 12.7, $1,491; 3. Brodie Poppino, 13.0, $1,268; 4. (tie) Mike Chase and Tyler Hargrave, 13.7, $932 each; 6. (tie) Don Ed Eddleman and Cash Myers, 13.8, $485 each; 8. Jess Tierney, 14.0, $149. Second round: 1. Trent Sorey, 12.3, $1,715; 2. Slade Wood, 12.6, $1,491; 3. Trevor Hale, 13.1, $1,268; 4. Scott Snedecor, 13.7, $1,044; 5. Rob Denny, 13.8, $820; 6. Kelton McMillen, 14.0, $597; 7. G.R. Carter, 14.2, $373; 8. Billy Good, 15.1, $149. Third round: 1. Trevor Hale, 12.2, $1,715; 2. Mike Chase, 12.3, $1,491; 3. Will Eddleman, 12.9, $1,268; 4. Coleman Proctor, 13.4, $1,044; 5. (tie) J. Tom Fisher and Connor McNeil, 13.6, $708 each; 7. Blake Deckard, 13.8, $373; 8. Paul David Tierney, 14.0, $149. Fourth round: 1. Cody Doescher, 9.2, $1,715; 2. Neal Wood, 11.2, $1,491; 3. Blake Deckard, 11.8, $1,268; 4. (tie) Dalton Walker and Jake Clay, 12.0, $932 each; 6. Will Eddleman, 12.2, $597; 7. Brad Lund, 12.8, $373; 8. Jason Stockton, 12.9, $149. Average: 1. Scott Snedecor, 56.9 seconds on four head, $3,430; 2. Brodie Poppino, 65.4, $2,983; 3. Cole Patterson, 66.8, $2,535; 4. Jarett Holliday, 74.6, $2,088; 5. Matt Phipps, 76.8, $1,641; 6. Tyler Hargrave, 42.8 on three head, $1,193; 7. Slade Wood, 43.2, $746; 8. Rob Denny, 43.4, $298.

Bull riding: 1. Junior Souza, 88, $4,004; 2. Colton Kelly, 86.5, $3,070; 3. Dustin Boquet, 86, $2,269; 4. Jestyn Woodward, 85, $1,468; 5. Deklan Garland, 84.5, $934; 6. Parker McCown, 84, $667; 7. Creek Young, 83.5, $534; 8. (tie) Stetson Dell Wright and Ky Hamilton, 81.5, $200 each.

Guymon Pioneer Days Rodeo Breakaway

Guymon, Okla., May 5-7

Breakaway roping: First round: 1. (tie) Sierra Heinert and Madison Outhier, 2.3, $2,139 each; 3. (tie) Jackie Crawford and Ashley Goforth, 2.4, $1,542 each; 5. (tie) Amanda Coleman, Rylea Fabrizio and Kenzie Hay, 2.5, $796 each; 8. (tie) Deborah Fabrizio and Alli Masters, 2.6, $99 each. Second round: 1. Josie Conner, 2.1, $2,288; 2. Sierra Heinert, 2.3, $1,990; 3. Deborah Fabrizio, 2.5, $1,691; 4. Cheyenne Bartling, 2.6, $1,393; 5. (tie) Christi Braudrick, Kodi Hansen and Alli Masters, 2.7, $796 each; 8. (tie) Lari Dee Guy and Madison Outhier, 2.8, $99 each. Average: 1. Sierra Heinert, 4.6 seconds on two head, $3,432; 2. Josie Conner, 4.9, $2,985; 3. (tie) Deborah Fabrizio and Madison Outhier, 5.1, $2,313 each; 5. Alli Masters, 5.3, $1,642; 6. Christi Braudrick, 5.4, $1,194; 7. Jackie Crawford, 5.5, $746; 8. (tie) Kodi Hansen and Cheyenne Bartling, 5.7, $149 each.

American Royal Rodeo

Kansas City, Mo., May 4-6

All-around cowboy: Clay Clayman, $2,940, steer wrestling and team roping.

Bareback: 1. Lane McGehee, 88, $2,222; 2. Jacob Lees, 86, $1,704; 3. Will Lowe, 85.5, $1,259; 4. Ty Pope, 84.5, $815; 5. Luke Thrash, 84, $519; 6. Chad Rutherford, 83.5, $370; 7. Jade Taton, 83, $296; 8. Tanner Aus, 82.5, $222.

Steer wrestling: 1. Riley Duvall, 4.1, $2,530; 2. (tie) Grant Gansemer and Colt Honey, 4.4, $2,035 each; 4. (tie) Laine Herl and Trisyn Kalawaia, 4.5, $1,375 each; 6. Tyler Willis Ravenscroft, 4.8, $880; 7. (tie) Emmett Edler, Kyle Eike and Kaden Greenfield, 5.1, $257 each.

Team roping: 1. (tie) Dalton Turner/Clay Clayman and J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo, 4.2, $2,940 each; 3. Cody Reed/Jace McDaniel, 4.6, $2,450; 4. Rowdy Jones/Gage Williams, 4.8, $2,123; 5. Bart Brunson/Justin Yost, 5.0, $1,797; 6. (tie) Joe Beaver/Levi Pettigrew and Clayton Van Aken/Cullen Teller, 5.1, $1,307 each; 8. Tyler Hobert/Shannon Frascht, 5.3, $817; 9. (tie) Casey Hicks/Steve Orth and Curry Kirchner/Billie Jack Saebens, 5.4, $327 each.

Saddle bronc: 1. Jake Finlay, 88.5, $2,222; 2. Colt Gordon, 87, $1,704; 3. (tie) Treyson Antonick and Kody Rinehart, 85, $1,037 each; 5. Brady Hill, 84.5, $519; 6. Trey Watts, 84, $370; 7. Byron Gilliland, 83, $296; 8. (tie) Weston Patterson and Tegan Smith, 82, $111 each.

Tie-down roping: 1. Ty Kirby, 8.6, $2,688; 2. Austin Hurlburt, 8.7, $2,405; 3. Glenn Jackson, 9.0, $2,122; 4. (tie) Steve Kuntz and Roy Lee, 9.7, $1,698 each; 6. Cash Fuesz, 10.3, $1,273; 7. Jarrett Oestmann, 10.4, $990; 8. Wyatt Muggli, 10.5, $707; 9. Haze Wright, 10.7, $424; 10. Artrell Carmouche, 11.2, $141.

Barrel racing: 1. Casey Mathis, 15.14, $3,021; 2. Kalli McCall, 15.21, $2,417; 3. Emily Griffin, 15.23, $1,964; 4. Austyn Tobey, 15.30, $1,511; 5. Kelly Allen, 15.31, $1,208; 6. Taycie Matthews, 15.33, $906; 7. Sherry Cervi, 15.34, $755; 8. Ashley Parks, 15.35, $680; 9. Jillian Zaun, 15.36, $604; 10. Sara Winkelman, 15.37, $529; 11. Cayla Small, 15.41, $453; 12. (tie) Jamie Lenzner and Nikki Singler, 15.47, $340 each; 14. Dona Rule, 15.48, $227; 15. Hallie Fulton, 15.49, $151.

Bull riding: * 1. Cash Toews, 89.5, $5,989; 2. Jestyn Woodward, 85, $5,205; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Cactus Jack Xtreme Bull Riding

Uvalde, Texas, May 5-6

Bull riding: First round: 1. Stetson Dell Wright, 91, $4,195; 2. Ky Hamilton, 89, $3,216; 3. (tie) Cullen Telfer and Brody Yeary, 88, $1,958 each; 5. Tristen Hutchings, 86, $979; 6. Hayes Weight, 85.5, $699; 7. (tie) Jordan Hansen and T.J. Gray, 83, $489 each. Second round: 1. JC Mortensen, 89.5, $4,195; 2. Trevor Reiste, 88.5, $3,216; 3. Jestyn Woodward, 88, $2,377; 4. Trey Kimzey, 87.5, $1,538; 5. Stetson Dell Wright, 86.5, $979; 6. (tie) Cody Teel and Ernie Courson Jr., 85, $629 each; 8. Tyler Bingham, 83.5, $419. * Finals: 1. Stetson Dell Wright, 89, $7,690; 2. Jestyn Woodward, 86, $6,292; no other qualified rides. Average: 1. Stetson Dell Wright, 266.5 points on three head, $4,195; 2. Jestyn Woodward, 254, $3,216; 3. T.J. Gray, 164 on two head, $2,377; 4. Justin Houston, 157.5, $1,538; 5. JC Mortensen, 89.5 on one head, $979; 6. Trevor Reiste, 88.5, $699; 7. (tie) Cullen Telfer and Brody Yeary, 88, $489 each. *(all totals include ground money).